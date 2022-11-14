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Байден вперше зустрівся із Сі Цзіньпіном після обрання на пост президента: Обговорили китайсько-американські відносини. ВIДЕО

Президент США Джо Байден і президент Китаю Сі Цзіньпін зустрілися на Балі в рамках саміту G20.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Байден і Сі Цзіньпін потиснули один одному руки.  

"Радий вас бачити", - сказав Байден Сі, згодом вони приєдналися до офіційних осіб США та Китаю. Обидві сторони сиділи за довгими столами для переговорів.

"На мій погляд, ми розділяємо відповідальність - показати, що Китай і Сполучені Штати можуть впоратися з нашими розбіжностями, запобігти конкуренції від конфлікту та знайти шляхи для кращої співпраці", - сказав президент США на початку зустрічі.

Китайський лідер заявив, що країни "мають знайти правильний напрямок" і "підняти відносини".

"Наразі китайсько-американські відносини знаходяться в такій ситуації, що ми всі дуже дбаємо про них, тому що це фундаментальний інтерес наших двох країн і народів, і це те, чого очікує від нас міжнародна спільнота", - додав Сі Цзіньпін.

Зазначимо, що це перша зустріч Байдена із Сі Цзіньпіном після його обрання президентом США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай заблокував комюніке саміту G20 із засудженням війни Росії проти України, - ЗМІ

Автор: 

G20 (323) Байден Джо (2892) Китай (4678) США (23303) Сі Цзіньпін (332)


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Топ коментарі
+8
Обговорите лучше раздел рашки и добейте вместе это историческое недоразумение
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14.11.2022 13:57
+7
А десь у підземному бункері засумувало ***** 😆
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14.11.2022 14:02
+5
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14.11.2022 14:24
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Хреновые из них актеры
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14.11.2022 13:53 Відповісти
І тим часом - "

На зустрічах за зачиненими дверима зі складання комюніке саміту G20 Китай рішуче підтримував Росію, перешкоджаючи спробам західних офіційних осіб включити до нього формулювання, що засуджують війну.

Про це повідомляє https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Україна з посиланням на https://www.ft.com/content/b0be2143-48df-4501-9bfe-60d73be4a5b6 Financial Times. "
Ото все, що потрібно знати про Китай.
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14.11.2022 13:55 Відповісти
"запобігти конкуренції від конфлікту" -- WTF?
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14.11.2022 13:55 Відповісти
Обговорите лучше раздел рашки и добейте вместе это историческое недоразумение
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14.11.2022 13:57 Відповісти
Не вистачає третьої в кадрі - Ненсі Пелосі... ну, щоб повний happy end))
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14.11.2022 13:57 Відповісти
А десь у підземному бункері засумувало ***** 😆
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14.11.2022 14:02 Відповісти
Инфляция официальная в США 8%...Юань упал круче...36%,к примеру Лира Эрдогана 86%...,Блумберг не ошибается...🤣
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14.11.2022 14:04 Відповісти
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14.11.2022 14:24 Відповісти
Китай заблокував комюніке саміту G20 із засудженням війни Росії проти України, - ЗМІ Джерело:

ось тому ЗЕЛЕНСЬКОМУ треба літити на Балі і особисто говорити с СІ
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14.11.2022 14:39 Відповісти
Шоб його Сі по щочці похлопав?
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14.11.2022 14:42 Відповісти
Це ж не ООН. Хіба Китай має право блокувати комюніке саміту G20? Хай комюніке саміту G20 із засудженням війни Росії проти України підписують ті учасники саміту G20, країни яких засуджують війну Росії проти України, а про країни, представники яких не засуджують треба у тексті комюніке вказати, які саме представники, яких саме країн. Бо тих, хто засуджує - переважна більшість.
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14.11.2022 15:37 Відповісти
На этом изображении из видео показан внешний вид больницы Сангла в Денпасаре, Бали, Индонезия, понедельник, 14 ноября 2022 г. Министр иностранных дел России Сергей Лавров был доставлен в больницу из-за проблем со здоровьем после прибытия на саммит Группы 20. на Бали, заявили в понедельник несколько индонезийских властей. Четыре индонезийских правительственных и медицинских чиновника сообщили Associated Press, что Лавров проходит лечение в больнице Сангла

Сидящий рядом с президентом Южной Кореи Юн Сук Ёлем (слева) министр иностранных дел России Сергей Лавров слушает во время Торговой зоны Австралии и Новой Зеландии АСЕАН (AANZTA) в Пномпене, Камбоджа, в воскресенье, 13 ноября 2022 года. Лавров был взят в больницу из-за проблем со здоровьем после его прибытия на саммит G20 на Бали, заявили в понедельник власти Индонезии.
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14.11.2022 14:49 Відповісти
Яка лікарня,- ветеринарна амбулаторія, і для початку ... ін'єкція від сказу.
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14.11.2022 14:59 Відповісти
Как у Швейка, лучшее лекарство -- средство-- "клистир"!
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14.11.2022 15:57 Відповісти
У той час як Сі зосередився на консолідації свого авторитету вдома протягом останнього десятиліття, Сі також запустив серію амбітних міжнародних ініціатив щодо розширення глобального впливу Китаю. Агресивний стиль дипломатії, що виник під час правління Сі дуже по-різному сприймається вдома і за кордоном.

Прихід Сі до влади загострив конкуренцію між Китаєм і США, оскільки агресивний дипломатичний стиль Пекіна викликав занепокоєння в США. Китайська агресія у Східно-Китайському морі, Південно-Китайському морі та Тайванській протоці стривожила США та інші сусідні країни.

Хоча конкуренції між Пекіном і Вашингтоном, можливо, важко уникнути, поява Сі прямо і опосередковано прискорила темпи конкуренції.

Сі категорично відкинув будь-яку можливість або пропозицію рухати Китай до конституційної демократії.
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14.11.2022 21:18 Відповісти
 
 