Байден вперше зустрівся із Сі Цзіньпіном після обрання на пост президента: Обговорили китайсько-американські відносини. ВIДЕО

Президент США Джо Байден і президент Китаю Сі Цзіньпін зустрілися на Балі в рамках саміту G20.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Байден і Сі Цзіньпін потиснули один одному руки.

"Радий вас бачити", - сказав Байден Сі, згодом вони приєдналися до офіційних осіб США та Китаю. Обидві сторони сиділи за довгими столами для переговорів.

"На мій погляд, ми розділяємо відповідальність - показати, що Китай і Сполучені Штати можуть впоратися з нашими розбіжностями, запобігти конкуренції від конфлікту та знайти шляхи для кращої співпраці", - сказав президент США на початку зустрічі.

Китайський лідер заявив, що країни "мають знайти правильний напрямок" і "підняти відносини".

"Наразі китайсько-американські відносини знаходяться в такій ситуації, що ми всі дуже дбаємо про них, тому що це фундаментальний інтерес наших двох країн і народів, і це те, чого очікує від нас міжнародна спільнота", - додав Сі Цзіньпін.

Зазначимо, що це перша зустріч Байдена із Сі Цзіньпіном після його обрання президентом США.

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