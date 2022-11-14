Байден вперше зустрівся із Сі Цзіньпіном після обрання на пост президента: Обговорили китайсько-американські відносини. ВIДЕО
Президент США Джо Байден і президент Китаю Сі Цзіньпін зустрілися на Балі в рамках саміту G20.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
Байден і Сі Цзіньпін потиснули один одному руки.
"Радий вас бачити", - сказав Байден Сі, згодом вони приєдналися до офіційних осіб США та Китаю. Обидві сторони сиділи за довгими столами для переговорів.
"На мій погляд, ми розділяємо відповідальність - показати, що Китай і Сполучені Штати можуть впоратися з нашими розбіжностями, запобігти конкуренції від конфлікту та знайти шляхи для кращої співпраці", - сказав президент США на початку зустрічі.
Китайський лідер заявив, що країни "мають знайти правильний напрямок" і "підняти відносини".
"Наразі китайсько-американські відносини знаходяться в такій ситуації, що ми всі дуже дбаємо про них, тому що це фундаментальний інтерес наших двох країн і народів, і це те, чого очікує від нас міжнародна спільнота", - додав Сі Цзіньпін.
Зазначимо, що це перша зустріч Байдена із Сі Цзіньпіном після його обрання президентом США.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На зустрічах за зачиненими дверима зі складання комюніке саміту G20 Китай рішуче підтримував Росію, перешкоджаючи спробам західних офіційних осіб включити до нього формулювання, що засуджують війну.
Про це повідомляє https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Україна з посиланням на https://www.ft.com/content/b0be2143-48df-4501-9bfe-60d73be4a5b6 Financial Times. "
Ото все, що потрібно знати про Китай.
ось тому ЗЕЛЕНСЬКОМУ треба літити на Балі і особисто говорити с СІ
Сидящий рядом с президентом Южной Кореи Юн Сук Ёлем (слева) министр иностранных дел России Сергей Лавров слушает во время Торговой зоны Австралии и Новой Зеландии АСЕАН (AANZTA) в Пномпене, Камбоджа, в воскресенье, 13 ноября 2022 года. Лавров был взят в больницу из-за проблем со здоровьем после его прибытия на саммит G20 на Бали, заявили в понедельник власти Индонезии.
Прихід Сі до влади загострив конкуренцію між Китаєм і США, оскільки агресивний дипломатичний стиль Пекіна викликав занепокоєння в США. Китайська агресія у Східно-Китайському морі, Південно-Китайському морі та Тайванській протоці стривожила США та інші сусідні країни.
Хоча конкуренції між Пекіном і Вашингтоном, можливо, важко уникнути, поява Сі прямо і опосередковано прискорила темпи конкуренції.
Сі категорично відкинув будь-яку можливість або пропозицію рухати Китай до конституційної демократії.