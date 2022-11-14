"Просто еб#ное мясо, нас за людей не считают": мобілізований жаліється на величезні втрати армії РФ. АУДIО

Ліпецький чмобік жаліється на величезні втрати рашистів та на паскудне ставлення російського командування до підлеглих.

Йдеться про військовослужбовців 2-ої комендантської роти 362-го мотострілецького полку, які проходили навчання у навчальному центрі ВПС у Воронежі, передає Цензор.НЕТ.

"У нас уже полку немає, 2500 людей загинуло", - жаліється окупант в розмові.

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"Просто еб#ное мясо, нас за людей не считают", - додає він.