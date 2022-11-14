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"Просто еб#ное мясо, нас за людей не считают": мобілізований жаліється на величезні втрати армії РФ. АУДIО
Ліпецький чмобік жаліється на величезні втрати рашистів та на паскудне ставлення російського командування до підлеглих.
Йдеться про військовослужбовців 2-ої комендантської роти 362-го мотострілецького полку, які проходили навчання у навчальному центрі ВПС у Воронежі, передає Цензор.НЕТ.
"У нас уже полку немає, 2500 людей загинуло", - жаліється окупант в розмові.
"Просто еб#ное мясо, нас за людей не считают", - додає він.
Топ коментарі
+23 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар14.11.2022 18:28 Посилання
+22 три - пятнадцать
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+20 Alessandro Moretti
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Тобто з кадирівцями вже познайомилися? Тоді життя майже вдалося: залишилось познайомитись з чорним сміттєвим пакетом. "Побачення всліпу"! Ви зможете, я знаю! А наші ЗСУ допоможуть усім, що буде під рукою
жуйте соплі далі, свиноматки ще наплодять венеричних недоносків
https://youtu.be/3dlVTTWa9W0 https://youtu.be/3dlVTTWa9W0
Любят русские люди бунтовать!
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!
Меня посадили, потому что я продал партию пива, которое на их взгляд отдавало мочой. Какого чёрта! Почему отдавало?! Это и была настоящая моча!
якісь тварюки
https://www.facebook.com/100023257900177/videos/1522158384911347/
Странно, если такого отношения к себе буду ожидать овцы или свиньи.
Ти чмо припхалося в чужу країну, гвалтувати, красти, мародерити, знищувати інфраструктуру.
То хто ти є? "Чєлавєк"? Ні, ти бидло, відповідне до тебе і ставлення.
Чекати не довго, скоро ЗСУ і тебе утилізує.