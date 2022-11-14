УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9643 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна Мобілізація в РФ
15 489 32

"Просто еб#ное мясо, нас за людей не считают": мобілізований жаліється на величезні втрати армії РФ. АУДIО

Ліпецький чмобік жаліється на величезні втрати рашистів та на паскудне ставлення російського командування до підлеглих.

Йдеться про військовослужбовців 2-ої комендантської роти 362-го мотострілецького полку, які проходили навчання у навчальному центрі ВПС у Воронежі, передає Цензор.НЕТ.

"У нас уже полку немає, 2500 людей загинуло", - жаліється окупант в розмові.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Орловський губернатор Кличков запропонував мобілізованим самим купувати обмундирування: "Не нравится - покупайте сами". ВIДЕО

"Просто еб#ное мясо, нас за людей не считают", - додає він.

Автор: 

армія рф (17729) мобілізація (3100)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+23
показати весь коментар
14.11.2022 18:28
+22
всі, курви кацапські, ляжете в Україні
показати весь коментар
14.11.2022 18:21
+20
Not a single fucking one has said that they deem this war unjust. They all complain about the conditions, which means if the conditions were OK they would go and kill. Hence, 3CY must have no mercy and plow them all under.
показати весь коментар
14.11.2022 18:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ми то точно .. а вот у вас дома на парашке......
показати весь коментар
14.11.2022 18:19 Відповісти
Ну так а **** ви сюди приперлися? Далі буде...
показати весь коментар
14.11.2022 18:20 Відповісти
А на шо він надіявся -- парад на Хрещатику .
показати весь коментар
14.11.2022 18:21 Відповісти
всі, курви кацапські, ляжете в Україні
показати весь коментар
14.11.2022 18:21 Відповісти
"Просто **#ное мясо, нас за людей не считают" Джерело:

Тобто з кадирівцями вже познайомилися? Тоді життя майже вдалося: залишилось познайомитись з чорним сміттєвим пакетом. "Побачення всліпу"! Ви зможете, я знаю! А наші ЗСУ допоможуть усім, що буде під рукою
показати весь коментар
14.11.2022 18:23 Відповісти
така ціна за вєлічіє
показати весь коментар
14.11.2022 18:23 Відповісти
Not a single fucking one has said that they deem this war unjust. They all complain about the conditions, which means if the conditions were OK they would go and kill. Hence, 3CY must have no mercy and plow them all under.
показати весь коментар
14.11.2022 18:24 Відповісти
Again, fucking Telegram... WTF?
показати весь коментар
14.11.2022 18:25 Відповісти
Гегемон рашистский, ты и есть мясо. И не только ты, а и все твои родственники и соседи по области и стране. Рабов не спрашивают, быдло кацапское! Сдохнуть значит сдохнуть, а военком твоего призывного пункта будет неоднократно иметь твою жену за якобы выплаты "гробовых". Как же вы в 21 веке додумались до такого названия "гробовые" вообще...
показати весь коментар
14.11.2022 18:27 Відповісти
показати весь коментар
14.11.2022 18:28 Відповісти
👍🏼👍🏼👍🏼😂😂😂
показати весь коментар
14.11.2022 19:54 Відповісти
Мабуть так Росія і вміє воювати кількістю
показати весь коментар
14.11.2022 18:30 Відповісти
Страна рабов, страна господ....

жуйте соплі далі, свиноматки ще наплодять венеричних недоносків
показати весь коментар
14.11.2022 18:31 Відповісти
А як ти хотів, гнида?
показати весь коментар
14.11.2022 18:34 Відповісти
Як вони казали будуть давити укропів ногами. Ну то вперде. Які проблеми
показати весь коментар
14.11.2022 18:35 Відповісти
**** ти хотів... ти людський ресурс...дешевий
показати весь коментар
14.11.2022 18:37 Відповісти
Мастер-класс по дерусификации от операторов украинских дронов!

https://youtu.be/3dlVTTWa9W0 https://youtu.be/3dlVTTWa9W0

показати весь коментар
14.11.2022 18:51 Відповісти
**** переформатируйте видео с телеграммканалов идиоты, на компе это видео нельзя посмотреть,не все Вас с телефонов смотрят ЦЕНЗОР !!!
показати весь коментар
14.11.2022 18:56 Відповісти
жалітись - це максимум можливостей раба. все одно ж виконає все, що скажуть.

Любят русские люди бунтовать!
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!
показати весь коментар
14.11.2022 18:57 Відповісти
Так вы и есть е...аное мясо
Меня посадили, потому что я продал партию пива, которое на их взгляд отдавало мочой. Какого чёрта! Почему отдавало?! Это и была настоящая моча!
показати весь коментар
14.11.2022 18:59 Відповісти
та орки то ж не люди,
якісь тварюки
показати весь коментар
14.11.2022 19:00 Відповісти
Хтось стирив у Нільса чарівну дудку і на її спів кацапи йдуть на свою погибель.
показати весь коментар
14.11.2022 19:07 Відповісти
Ви про це?
https://www.facebook.com/100023257900177/videos/1522158384911347/
показати весь коментар
14.11.2022 19:13 Відповісти
Авжеж. Це дуже яскраве видовище.
показати весь коментар
18.11.2022 03:17 Відповісти
Тупі кацапи - їм краще живим сидіти в російській тюрмі ніж дохнути на полях України, поки до них це не доходить.
показати весь коментар
14.11.2022 19:19 Відповісти
Русня,вы говно. И как люди,и как воины.Привыкайте к этой мысли. Это надолго.Вернее, навсегда.
показати весь коментар
14.11.2022 19:23 Відповісти
Фейк! расіяне, своїх не "бросают"...
показати весь коментар
14.11.2022 19:36 Відповісти
Смерті триватимуть до тих пір, поки раби не навчаться встати і сказати: «Ні, старий, я не буду битися за тебе».
показати весь коментар
14.11.2022 19:55 Відповісти
для того чтобы стать человеком а не быть ****** мясом нужно иметь определённые качества.а именно:иметь мужество,любовь к свободе,иметь мозги.а иначе вы просто обыкновенный биомусор который ваша власть будет иметь как хочет и справедливо считать просто мясом.
показати весь коментар
14.11.2022 20:05 Відповісти
Требовать к себе человеческого уважения можно только проявив себя, как человек, то есть, совершая человеческие поступки.
Странно, если такого отношения к себе буду ожидать овцы или свиньи.
показати весь коментар
14.11.2022 20:25 Відповісти
гииии)))) а чого це "мясо" дивується, що до нього ставляться як до "мяса"?)))
показати весь коментар
14.11.2022 23:27 Відповісти
Дивно.
Ти чмо припхалося в чужу країну, гвалтувати, красти, мародерити, знищувати інфраструктуру.
То хто ти є? "Чєлавєк"? Ні, ти бидло, відповідне до тебе і ставлення.
Чекати не довго, скоро ЗСУ і тебе утилізує.
показати весь коментар
15.11.2022 10:13 Відповісти
 
 