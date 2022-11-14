Миколаїв направив до Херсона гуманітарний вантаж, - Зеленський. ВIДЕО
Продуктові набори, засоби гігієни та медикаменти передали жителям деокупованого Херсону.
Про це у Telegram повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"На звільнені території Херсонщини повертається нормальне життя. Відновлюємо електропостачання та лінії зв’язку. Поступово з’являтимуться пункти допомоги людям.
Допомагають і сусідні регіони. Гуманітарний штаб Миколаєва вже направив до Херсона понад 25 тонн продуктових наборів, 26 палет із продуктами харчування, 3 тонни засобів гігієни. Також від Миколаївщини Херсону було передано машину швидкої медичної допомоги й понад 6 тонн медикаментів", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+12 Тарас Редька #496127
показати весь коментар14.11.2022 18:53 Посилання
+9 Калибан
показати весь коментар14.11.2022 18:54 Посилання
+6 Mykola Trofimenko #544375
показати весь коментар14.11.2022 18:48 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну а те, що ЗЕ піариться на чцжих здобутках вже не дивує: як почав від обрання піаритись на досягненнях "папєрєднікафф", так і до нині ніц сам не робить, зате лізе в об'єктив розповісти про не свої досягнення, нагородити непричетних і не згадати про виконавців.
Він нагадує мені Брєжнєва, але з маленькою відмінністю: той роздавав нагороди, цей "перерізає стрічки", той любив цілуватися, цей любить цілувати власний рейтинг за будь-яку ціну (але не власним коштом). Дибільчику дали погратися і воно від того "преться"!
(сарказм)