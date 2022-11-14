Миколаїв направив до Херсона гуманітарний вантаж, - Зеленський. ВIДЕО

Продуктові набори, засоби гігієни та медикаменти передали жителям деокупованого Херсону.

Про це у Telegram повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"На звільнені території Херсонщини повертається нормальне життя. Відновлюємо електропостачання та лінії зв’язку. Поступово з’являтимуться пункти допомоги людям.



Допомагають і сусідні регіони. Гуманітарний штаб Миколаєва вже направив до Херсона понад 25 тонн продуктових наборів, 26 палет із продуктами харчування, 3 тонни засобів гігієни. Також від Миколаївщини Херсону було передано машину швидкої медичної допомоги й понад 6 тонн медикаментів", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У зв’язку з проведенням фільтраційних заходів та розмінуванням в’їзд та виїзд у визволену Снігурівку обмежили щонайменше на 10 днів