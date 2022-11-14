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Миколаїв направив до Херсона гуманітарний вантаж, - Зеленський. ВIДЕО

Продуктові набори, засоби гігієни та медикаменти передали жителям деокупованого Херсону.

Про це у Telegram повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"На звільнені території Херсонщини повертається нормальне життя. Відновлюємо електропостачання та лінії зв’язку. Поступово з’являтимуться пункти допомоги людям.

Допомагають і сусідні регіони. Гуманітарний штаб Миколаєва вже направив до Херсона понад 25 тонн продуктових наборів, 26 палет із продуктами харчування, 3 тонни засобів гігієни. Також від Миколаївщини Херсону було передано машину швидкої медичної допомоги й понад 6 тонн медикаментів", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У зв’язку з проведенням фільтраційних заходів та розмінуванням в’їзд та виїзд у визволену Снігурівку обмежили щонайменше на 10 днів

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) Миколаїв (1814) Миколаївська область (2291) Херсон (3418) гуманітарна допомога (1002)


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Топ коментарі
+12
Генератор піару на смертях та бідах.
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14.11.2022 18:53
+9
Яким, ..ля, боком туткай ЗЕ ???
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14.11.2022 18:54
+6
Так каже, нібито власно допомагає
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14.11.2022 18:48
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Так каже, нібито власно допомагає
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14.11.2022 18:48 Відповісти
Чоло мислителя.
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14.11.2022 18:54 Відповісти
Маю надію,що його не розкрадуть сам зе зі своєю світою у Херсоні!
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14.11.2022 18:49 Відповісти
Такі так. Тимошонка вже напружився ...
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14.11.2022 19:11 Відповісти
Генератор піару на смертях та бідах.
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14.11.2022 18:53 Відповісти
Яким, ..ля, боком туткай ЗЕ ???
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14.11.2022 18:54 Відповісти
Підробляє речником в Миколаївській адміністрації.
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14.11.2022 19:02 Відповісти
Міни зняв, для того шоб робити вигляд шо воно власно грузило гумарітарку. Кончений.
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14.11.2022 19:03 Відповісти
Ну да, гуманітарки у твоїх "слуг" вистачить і на онуків...
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14.11.2022 19:05 Відповісти
Миколаїв? А там вже все норм і ця допомога мешканцям міста не потрібна? Я, мабуть, чогось не розумію...
Ну а те, що ЗЕ піариться на чцжих здобутках вже не дивує: як почав від обрання піаритись на досягненнях "папєрєднікафф", так і до нині ніц сам не робить, зате лізе в об'єктив розповісти про не свої досягнення, нагородити непричетних і не згадати про виконавців.
Він нагадує мені Брєжнєва, але з маленькою відмінністю: той роздавав нагороди, цей "перерізає стрічки", той любив цілуватися, цей любить цілувати власний рейтинг за будь-яку ціну (але не власним коштом). Дибільчику дали погратися і воно від того "преться"!
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14.11.2022 19:08 Відповісти
Все просто . Миколаїв найближчій до Херсона. Дивно що Одеса і Кропивницький осторонь
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14.11.2022 19:33 Відповісти
То є так, ближче, але ж по дорогах "великого будівництва" можна швидко доставити ту допомогу з будь-якого міста України! Хоч з Кривого Рогу!
(сарказм)
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14.11.2022 20:03 Відповісти
я думав квартал розщедрився
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14.11.2022 19:15 Відповісти
А де Одеса?
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14.11.2022 19:32 Відповісти
Вы же сами кричали ,что гуманитарку от зеленского в начале войны.
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14.11.2022 19:35 Відповісти
Старух в Запорожье стащил столько Гуманитарки йуф..что хватит на половину Украины...
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14.11.2022 19:52 Відповісти
Для тимошонків та д єрмаків гуманітарка це джекпот. Віслючок це второпає?
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14.11.2022 20:22 Відповісти
 
 