Бойова робота мінометників ССО України. ВIДЕО

Війна очима воїнів ССО. Ці ексклюзивні кадри зняли оператори однієї з груп Сил спеціальних операцій ЗСУ. На відео - робота мінометників ССО України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

"Це - справжня військова праця без прикрас: небезпечна, важка і вкрай необхідна для підтримки своїх підрозділів задля нашої Перемоги", - йдеться у дописі.

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