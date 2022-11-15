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Бойова робота мінометників ССО України. ВIДЕО

Війна очима воїнів ССО. Ці ексклюзивні кадри зняли оператори однієї з груп Сил спеціальних операцій ЗСУ. На відео - робота мінометників ССО України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

"Це - справжня військова праця без прикрас: небезпечна, важка і вкрай необхідна для підтримки своїх підрозділів задля нашої Перемоги", - йдеться у дописі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ССО знищили техніку росіян разом з екіпажем на Херсонському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

ССО (525)


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Повага та шана воїнам ЗСУ !
Слава Україні та непереможнім ЗСУ !!!
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15.11.2022 01:17 Відповісти
Шо тут сказати?! Працюють Профессіонали! Слава ЗСУ!
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15.11.2022 01:52 Відповісти
Слава Україні! Слава ЗСУ!
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15.11.2022 07:21 Відповісти
У мордорской говноармии шансов ноль.
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15.11.2022 08:54 Відповісти
 
 