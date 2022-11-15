Українська ППО із ЗРК С-300 збиває ворожу крилату ракету. ВIДЕО

У Повітряних Силах ЗСУ показали, як українська ППО за допомогою ЗРК С-300 збиває ворожу крилату ракету.

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