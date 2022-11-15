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Українська ППО із ЗРК С-300 збиває ворожу крилату ракету. ВIДЕО

У Повітряних Силах ЗСУ показали, як українська ППО за допомогою ЗРК С-300 збиває ворожу крилату ракету.

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Читайте також на "Цензор.НЕТ": Із понад 90 випущених окупантами ракет збито 73, із 10 "Шахідів" збито всі, - Повітряні сили ЗСУ

Автор: 

крилаті ракети (1079) ППО (3258) Повітряні сили (2730)


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Топ коментарі
+17
Коротко і зрозуміло.
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15.11.2022 23:45
+17
Хлопці радіють , як діти - це так приємно 🙁
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15.11.2022 23:50
+16
Душевно так!
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15.11.2022 23:45
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Душевно так!
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15.11.2022 23:45 Відповісти
По домашньому!
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16.11.2022 01:07 Відповісти
Пора повертати іх на кацапію, так по-братськи.
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16.11.2022 07:35 Відповісти
Коротко і зрозуміло.
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15.11.2022 23:45 Відповісти
чотко
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15.11.2022 23:48 Відповісти
Героям слава 👍🏼👍🏼👍🏼
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15.11.2022 23:49 Відповісти
Хлопці радіють , як діти - це так приємно 🙁
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15.11.2022 23:50 Відповісти
Ще б пак! Летить смерть, а вони її знищили!
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15.11.2022 23:59 Відповісти
Красивоє!
Рибов не тільки показують, але й потрошат 😂
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15.11.2022 23:58 Відповісти
Слава ЗСУ!!!
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16.11.2022 01:30 Відповісти
pryvyazaty by donku Putina do elektrostantsii i zapustyty tsyu raketu na ochah u Puyla
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19.11.2022 10:47 Відповісти
 
 