Українська ППО із ЗРК С-300 збиває ворожу крилату ракету. ВIДЕО
У Повітряних Силах ЗСУ показали, як українська ППО за допомогою ЗРК С-300 збиває ворожу крилату ракету.
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Топ коментарі
+17 Валентина Саюн #523841
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+17 Amber
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+16 Suslo Taras
показати весь коментар15.11.2022 23:45 Посилання
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Рибов не тільки показують, але й потрошат 😂