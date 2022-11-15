Украинская ПВО из ЗРК С-300 сбивает вражескую крылатую ракету. ВИДЕО
В Воздушных силах ВСУ показали, как украинская ПВО с помощью ЗРК С-300 сбивает вражескую крылатую ракету.
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+17 Валентина Саюн #523841
показать весь комментарий15.11.2022 23:45 Ссылка
+17 Amber
показать весь комментарий15.11.2022 23:50 Ссылка
+16 Suslo Taras
показать весь комментарий15.11.2022 23:45 Ссылка
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Рибов не тільки показують, але й потрошат 😂