Украинская ПВО из ЗРК С-300 сбивает вражескую крылатую ракету. ВИДЕО

В Воздушных силах ВСУ показали, как украинская ПВО с помощью ЗРК С-300 сбивает вражескую крылатую ракету.

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