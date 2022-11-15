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Украинская ПВО из ЗРК С-300 сбивает вражескую крылатую ракету. ВИДЕО

В Воздушных силах ВСУ показали, как украинская ПВО с помощью ЗРК С-300 сбивает вражескую крылатую ракету.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

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Автор: 

крылатые ракеты (886) ПВО (2818) Воздушные силы (2390)


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Топ комментарии
+17
Коротко і зрозуміло.
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15.11.2022 23:45
+17
Хлопці радіють , як діти - це так приємно 🙁
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15.11.2022 23:50
+16
Душевно так!
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15.11.2022 23:45
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Душевно так!
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15.11.2022 23:45 Ответить
По домашньому!
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16.11.2022 01:07 Ответить
Пора повертати іх на кацапію, так по-братськи.
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16.11.2022 07:35 Ответить
Коротко і зрозуміло.
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15.11.2022 23:45 Ответить
чотко
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15.11.2022 23:48 Ответить
Героям слава 👍🏼👍🏼👍🏼
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15.11.2022 23:49 Ответить
Хлопці радіють , як діти - це так приємно 🙁
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15.11.2022 23:50 Ответить
Ще б пак! Летить смерть, а вони її знищили!
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15.11.2022 23:59 Ответить
Красивоє!
Рибов не тільки показують, але й потрошат 😂
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15.11.2022 23:58 Ответить
Слава ЗСУ!!!
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16.11.2022 01:30 Ответить
pryvyazaty by donku Putina do elektrostantsii i zapustyty tsyu raketu na ochah u Puyla
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19.11.2022 10:47 Ответить
 
 