ПВО сбила в районе Киева 18 ракет из 21, - КГВА
15 ноября силы ПВО сбили в районе Киева 18 вражеских ракет из 21.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в районе Киева подразделениями ПВО сбиты 18 ракет из 21", - говорится в сообщении в телеграм-канале КГВА.
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показать весь комментарий15.11.2022 20:02 Ссылка
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Ну в Миколаївській області точно по звукам вечері почув не менше 15 збитих ракет.
вартість атаки в десятки (а може й більше) разів перевищує вартість тих підстанцій, формально такий розмін на нашу користь, АЛЕ зараз головне щоб ДСНС, енергетики, тощо втримали ситуацію і зберегли наші міста придатними до життя, бо інакше все зміниться навпаки
щодо удару по місцях базування в РФ, по-перше повстане питання ядерної бомби, по-друге завдячуючи одному лідеру ********** ми просто не маємо чим, і кацапи пістять в хід всіх своїх "акціонерів газпрому" на Заході щоб такий статус зберігався і далі