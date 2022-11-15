ПВО сбила в районе Киева 18 ракет из 21, - КГВА

15 ноября силы ПВО сбили в районе Киева 18 вражеских ракет из 21.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в районе Киева подразделениями ПВО сбиты 18 ракет из 21", - говорится в сообщении в телеграм-канале КГВА.

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