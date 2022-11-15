РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11946 посетителей онлайн
Новости Война
8 818 22

ПВО сбила в районе Киева 18 ракет из 21, - КГВА

ппо

15 ноября силы ПВО сбили в районе Киева 18 вражеских ракет из 21.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в районе Киева подразделениями ПВО сбиты 18 ракет из 21", - говорится в сообщении в телеграм-канале КГВА.

Смотрите также: Над Киевом сбиты три российские ракеты, от обломков одной из них погиб человек, – ГСЧС. ВИДЕО

Автор: 

Киев (25659) крылатые ракеты (886) ПВО (2818) Воздушные атаки на Киев (748)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+12
Ви ще молитесь московським попам по Києво - Печерських Лаврах?!
показать весь комментарий
15.11.2022 19:53
+10
Слава ПВО..
показать весь комментарий
15.11.2022 19:58
+6
Респект ППО!
показать весь комментарий
15.11.2022 20:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
До цього заявляли, що тільки 25% ракет було збито. А тут всі 86%.

Ну в Миколаївській області точно по звукам вечері почув не менше 15 збитих ракет.
показать весь комментарий
15.11.2022 19:44 Ответить
Кількість випущених ракет відома одразу після старту. Збивають поступово під час прольоту територією України. Відповідно поступово після кожного збиття ідуть доповіді до Штабу, потім, після обробки, також поступово інформація надається ЗМІ.
показать весь комментарий
15.11.2022 19:59 Ответить
Ви ще молитесь московським попам по Києво - Печерських Лаврах?!
показать весь комментарий
15.11.2022 19:53 Ответить
співають "росія - вставай"
показать весь комментарий
15.11.2022 20:05 Ответить
щоб ви не сумнівались, і співають "звон пливьот над расеей..", і поминають "гаспадина нашега кірілла" і моляться за "славнає русскає воінство" і розбивають лоба перед іконами псевдосвятого "нікалая втарога імператара нашега". І повісь там в тих фсб-шних капищах ікону сталіна чи "мотороли" і будуть молитись. І молиться пів-тернопольщини і вся житомирщина і рівненщина що зазнали ударів і без світла та тепла. І будуть ще молитись бо то треба як старозавітний Мойсей водити пустелею 40 років доки не помре останній народжений рабом
показать весь комментарий
15.11.2022 20:10 Ответить
на тернопільщіні приходів упц майже не залишилось, небагато і на рівненщіні, де їх дійсно хватає - то на закарпатті, куди, до речі, ракети не літають
показать весь комментарий
15.11.2022 20:30 Ответить
не знаю звідки у вас дані, але на тернопільщині Почаївська Лавра, осередок уже і не знаю можливо №2 після Печерської Лаври і там заповідник МП. А хода більше пяти тисяч влітку???
показать весь комментарий
15.11.2022 20:34 Ответить
лаври - обітелі зла в Україні. тарміново закривати моспархатську секту, майно націоналізувати. всі оренди скасовувати.
показать весь комментарий
15.11.2022 21:37 Ответить
Слава ПВО..
показать весь комментарий
15.11.2022 19:58 Ответить
Телемарафон все сбил... ЗеЛенин рулит правильно...
показать весь комментарий
15.11.2022 20:02 Ответить
Респект ППО!
показать весь комментарий
15.11.2022 20:02 Ответить
прекрасна робота ППО

вартість атаки в десятки (а може й більше) разів перевищує вартість тих підстанцій, формально такий розмін на нашу користь, АЛЕ зараз головне щоб ДСНС, енергетики, тощо втримали ситуацію і зберегли наші міста придатними до життя, бо інакше все зміниться навпаки

щодо удару по місцях базування в РФ, по-перше повстане питання ядерної бомби, по-друге завдячуючи одному лідеру ********** ми просто не маємо чим, і кацапи пістять в хід всіх своїх "акціонерів газпрому" на Заході щоб такий статус зберігався і далі
показать весь комментарий
15.11.2022 20:03 Ответить
Сьогоднішня ракетна атака коштувала рашці понад 1 млрд $
показать весь комментарий
15.11.2022 20:15 Ответить
там вроде как рнаьше кто-то считал что Хйло получает лярд в день на кацапоресурсах, причем только за нефть-газ. может конечно что-то и прикрутили но вряд ли полностью.
показать весь комментарий
15.11.2022 21:56 Ответить
Після удару по місцях базування у Білорусі питання ядерної бомби не повстане.
показать весь комментарий
15.11.2022 20:38 Ответить
Сам бачив дві ракети на виїзді з Києва що летіли у напрямку Житомира. Вони скоріше за все і потрапили у об'єкти критичної інфраструктури. Перелетіли весь Київ і ніхто їх не збив. Летіли низенько тому мабуть радари їх погано бачать.
показать весь комментарий
15.11.2022 20:43 Ответить
Дві штуки без чогось 16 з проміжком в кілька хв довбанули по Житомиру, з вікна бачив дим, і вимкнулось світло в охвісі, без деталей звісно. Може це вони і були 👀
показать весь комментарий
16.11.2022 00:06 Ответить
Только ОТВЕТКА по Москве (не менее, чем 150 ракетами одновременно) может остановить кацапский террор! Не надо боятся ядерного оружия, химическое опаснее (и я не вижу серьезной подговки и привентивных мер против вероятных атак москалей по ГОРОДАМ Украины химическим оружием нового поколения)!
показать весь комментарий
15.11.2022 21:09 Ответить
Видел, видел - прямо надо мной одна пролетела, но не далеко, в соседний %х/&!, там ее и хлопнули.
показать весь комментарий
15.11.2022 21:14 Ответить
Нагадайте мені, а то я вже забув, хто з наших А Х У Є Н Н И Х спеціалістів запевняв що на росіїї вже закінчился ракети?
показать весь комментарий
15.11.2022 22:08 Ответить
 
 