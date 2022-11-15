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Новини Війна
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ППО збила в районі Києва 18 ракет із 21, - КМВА

ппо

15 листопада сили ППО збили в районі Києва 18 ворожих ракет із 21.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в районі Києва підрозділами ППО збито 18 ракет із 21", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі КМВА.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Над Києвом збито три російські ракети, від уламків однієї з них загинула людина, – ДСНС. ВIДЕО

Автор: 

Київ (19632) крилаті ракети (1076) ППО (3258) Повітряні атаки на Київ (805)


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Топ коментарі
+12
Ви ще молитесь московським попам по Києво - Печерських Лаврах?!
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15.11.2022 19:53
+10
Слава ПВО..
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15.11.2022 19:58
+6
Респект ППО!
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15.11.2022 20:02
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До цього заявляли, що тільки 25% ракет було збито. А тут всі 86%.

Ну в Миколаївській області точно по звукам вечері почув не менше 15 збитих ракет.
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15.11.2022 19:44 Відповісти
Кількість випущених ракет відома одразу після старту. Збивають поступово під час прольоту територією України. Відповідно поступово після кожного збиття ідуть доповіді до Штабу, потім, після обробки, також поступово інформація надається ЗМІ.
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15.11.2022 19:59 Відповісти
Ви ще молитесь московським попам по Києво - Печерських Лаврах?!
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15.11.2022 19:53 Відповісти
співають "росія - вставай"
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15.11.2022 20:05 Відповісти
щоб ви не сумнівались, і співають "звон пливьот над расеей..", і поминають "гаспадина нашега кірілла" і моляться за "славнає русскає воінство" і розбивають лоба перед іконами псевдосвятого "нікалая втарога імператара нашега". І повісь там в тих фсб-шних капищах ікону сталіна чи "мотороли" і будуть молитись. І молиться пів-тернопольщини і вся житомирщина і рівненщина що зазнали ударів і без світла та тепла. І будуть ще молитись бо то треба як старозавітний Мойсей водити пустелею 40 років доки не помре останній народжений рабом
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15.11.2022 20:10 Відповісти
на тернопільщіні приходів упц майже не залишилось, небагато і на рівненщіні, де їх дійсно хватає - то на закарпатті, куди, до речі, ракети не літають
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15.11.2022 20:30 Відповісти
не знаю звідки у вас дані, але на тернопільщині Почаївська Лавра, осередок уже і не знаю можливо №2 після Печерської Лаври і там заповідник МП. А хода більше пяти тисяч влітку???
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15.11.2022 20:34 Відповісти
лаври - обітелі зла в Україні. тарміново закривати моспархатську секту, майно націоналізувати. всі оренди скасовувати.
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15.11.2022 21:37 Відповісти
Слава ПВО..
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15.11.2022 19:58 Відповісти
Телемарафон все сбил... ЗеЛенин рулит правильно...
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15.11.2022 20:02 Відповісти
Респект ППО!
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15.11.2022 20:02 Відповісти
прекрасна робота ППО

вартість атаки в десятки (а може й більше) разів перевищує вартість тих підстанцій, формально такий розмін на нашу користь, АЛЕ зараз головне щоб ДСНС, енергетики, тощо втримали ситуацію і зберегли наші міста придатними до життя, бо інакше все зміниться навпаки

щодо удару по місцях базування в РФ, по-перше повстане питання ядерної бомби, по-друге завдячуючи одному лідеру ********** ми просто не маємо чим, і кацапи пістять в хід всіх своїх "акціонерів газпрому" на Заході щоб такий статус зберігався і далі
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15.11.2022 20:03 Відповісти
Сьогоднішня ракетна атака коштувала рашці понад 1 млрд $
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15.11.2022 20:15 Відповісти
там вроде как рнаьше кто-то считал что Хйло получает лярд в день на кацапоресурсах, причем только за нефть-газ. может конечно что-то и прикрутили но вряд ли полностью.
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15.11.2022 21:56 Відповісти
Після удару по місцях базування у Білорусі питання ядерної бомби не повстане.
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15.11.2022 20:38 Відповісти
Сам бачив дві ракети на виїзді з Києва що летіли у напрямку Житомира. Вони скоріше за все і потрапили у об'єкти критичної інфраструктури. Перелетіли весь Київ і ніхто їх не збив. Летіли низенько тому мабуть радари їх погано бачать.
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15.11.2022 20:43 Відповісти
Дві штуки без чогось 16 з проміжком в кілька хв довбанули по Житомиру, з вікна бачив дим, і вимкнулось світло в охвісі, без деталей звісно. Може це вони і були 👀
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16.11.2022 00:06 Відповісти
Только ОТВЕТКА по Москве (не менее, чем 150 ракетами одновременно) может остановить кацапский террор! Не надо боятся ядерного оружия, химическое опаснее (и я не вижу серьезной подговки и привентивных мер против вероятных атак москалей по ГОРОДАМ Украины химическим оружием нового поколения)!
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15.11.2022 21:09 Відповісти
Видел, видел - прямо надо мной одна пролетела, но не далеко, в соседний %х/&!, там ее и хлопнули.
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15.11.2022 21:14 Відповісти
Нагадайте мені, а то я вже забув, хто з наших А Х У Є Н Н И Х спеціалістів запевняв що на росіїї вже закінчился ракети?
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15.11.2022 22:08 Відповісти
 
 