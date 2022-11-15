ППО збила в районі Києва 18 ракет із 21, - КМВА

15 листопада сили ППО збили в районі Києва 18 ворожих ракет із 21.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в районі Києва підрозділами ППО збито 18 ракет із 21", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі КМВА.

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