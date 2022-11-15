ППО збила в районі Києва 18 ракет із 21, - КМВА
15 листопада сили ППО збили в районі Києва 18 ворожих ракет із 21.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в районі Києва підрозділами ППО збито 18 ракет із 21", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі КМВА.
Топ коментарі
+12 Бандерівець
показати весь коментар15.11.2022 19:53 Посилання
+10 Щирий Українець #546026
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+6 metal35
показати весь коментар15.11.2022 20:02 Посилання
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Ну в Миколаївській області точно по звукам вечері почув не менше 15 збитих ракет.
вартість атаки в десятки (а може й більше) разів перевищує вартість тих підстанцій, формально такий розмін на нашу користь, АЛЕ зараз головне щоб ДСНС, енергетики, тощо втримали ситуацію і зберегли наші міста придатними до життя, бо інакше все зміниться навпаки
щодо удару по місцях базування в РФ, по-перше повстане питання ядерної бомби, по-друге завдячуючи одному лідеру ********** ми просто не маємо чим, і кацапи пістять в хід всіх своїх "акціонерів газпрому" на Заході щоб такий статус зберігався і далі