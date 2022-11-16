УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5666 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
1 771 12

Який наступний крок Америки? - дискусія на Київському безпековому форумі. ВIДЕО

16 листопада Київський Безпековий Форум проводить онлайн дискусію з серії "Боротьба за Україну", присвячену результатам проміжних виборів у США, саміту Сполучених Штатів і Китаю та впливу цих подій і пов’язаних з ними процесів на міжнародну підтримку України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КБФ.

Як зазначається, на запрошення КБФ участь в розмові візьмуть одні з найвідоміших американських дипломатів та авторитетні експерти з питань зовнішньої політики США:

Посол Курт Волкер, Спеціальний представник Уряду США з питань України у 2017-19 роках, Постійний представник США при НАТО у 2008-09 роках.

Посол Майкл МакФол, Директор Інституту Фрімена-Сполі з міжнародних досліджень Стенфордського університету, Посол США в Росії у 2011-14 роках.

Мелінда Гарінґ, Заступниця Директора Центру Євразії Атлантичної Ради (США).

Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового Форуму.

Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму.

Учасники дискусії обговорять такі головні питання:

- Які висновки можна зробити за підсумками виборів у США 8 листопада?

- Що треба для збереження двопартійної американської підтримки України?

- Хто просуває тему "переговорів" з Росією?

- Які результати саміту Президента США та лідера Китаю??

- Який наступний крок зробить Америка?

З початку повномасштабної війни Росії проти України Київський Безпековий Форум розпочав онлайн-цикл "Боротьба за Україну".

За цей час його учасниками стали заступниця Державного секретаря США Вікторія Нуланд, герой "Азовсталі" Святослав Паламар (Калина), заступник Генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, письменники та історики Тімоті Снайдер і Енн Епплбаум, президент Національного фонду на підтримку демократії (США) Деймон Вілсон, генерали Філіп Брідлав, Веслі Кларк, Девід Петреус, посли Майкл Карпентер, Джон Гербст, Деніел Фрід, Етьєн де Понсен і багато інших відомих дипломатів, політиків та інтелектуалів.

Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

Трансляція онлайн-дискусії відбудеться 16 листопада о 10:00 за Києвом на Facebook-сторінці Київського Безпекового Форуму та Youtube-каналі Арсенія Яценюка.

Автор: 

Київський безпековий форум (168)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Захід має припинити підтримку диспотій і диктаторів. Самі вирощують потужних ворогів, які намагаються завоювати світ.
Вже котрий раз на ті самі граблі.
показати весь коментар
16.11.2022 10:03
+2
Це зайшло в фазу бла бла бла. Бо якби треба було діяти і якби хотіли,то зробили б це ще вчора.
показати весь коментар
16.11.2022 10:10
+2
Зараз ********* і дадуть задню....а то ***** образиться!
показати весь коментар
16.11.2022 10:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Захід має припинити підтримку диспотій і диктаторів. Самі вирощують потужних ворогів, які намагаються завоювати світ.
Вже котрий раз на ті самі граблі.
показати весь коментар
16.11.2022 10:03 Відповісти
Наступний крок Америки: Байден каже, що ракета, яка вбила двох людей в Польщі, могла бути не з Росії.

https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-hails-chinas-opposition-nuclear-threats-2022-11-15/ Biden says missile that killed two in Poland may not have come from Russia
показати весь коментар
16.11.2022 10:07 Відповісти
Вона була російською
показати весь коментар
16.11.2022 10:14 Відповісти
це не ті дюйми, які підпадають під 5 статтю
це якісь кілометри, навіть не милі! от якби россійська ракета влучила б дюйм тоді так
показати весь коментар
16.11.2022 10:15 Відповісти
Зараз ********* і дадуть задню....а то ***** образиться!
показати весь коментар
16.11.2022 10:32 Відповісти
Це зайшло в фазу бла бла бла. Бо якби треба було діяти і якби хотіли,то зробили б це ще вчора.
показати весь коментар
16.11.2022 10:10 Відповісти
Звалити з хворої голови на здорову. Звалити на Україну, два зайця вбити, і 5 статтю НАТО задіювати не треба і можна зменшити допомогу. Без варіантів.
показати весь коментар
16.11.2022 10:13 Відповісти
Кажуть, що можуть зменшити нам допомогу.
Скоро рамштайн. Побачимо, чого не додадуть
показати весь коментар
16.11.2022 10:24 Відповісти
Абеспакоення, абеспаконня....Або жорстке абеспакоення!
показати весь коментар
16.11.2022 10:33 Відповісти
Нажаль світом керують боягузи, й коли це трапляєтся сатана(цього разу у вигляді *****, минулий раз то гітлер був) починає свою криваву "гру".... але такого рівня боягузів як зараз НАТО ще небуло у історії.
показати весь коментар
16.11.2022 10:57 Відповісти
 
 