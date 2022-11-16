Який наступний крок Америки? - дискусія на Київському безпековому форумі. ВIДЕО

16 листопада Київський Безпековий Форум проводить онлайн дискусію з серії "Боротьба за Україну", присвячену результатам проміжних виборів у США, саміту Сполучених Штатів і Китаю та впливу цих подій і пов’язаних з ними процесів на міжнародну підтримку України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КБФ.

Як зазначається, на запрошення КБФ участь в розмові візьмуть одні з найвідоміших американських дипломатів та авторитетні експерти з питань зовнішньої політики США:

Посол Курт Волкер, Спеціальний представник Уряду США з питань України у 2017-19 роках, Постійний представник США при НАТО у 2008-09 роках.

Посол Майкл МакФол, Директор Інституту Фрімена-Сполі з міжнародних досліджень Стенфордського університету, Посол США в Росії у 2011-14 роках.

Мелінда Гарінґ, Заступниця Директора Центру Євразії Атлантичної Ради (США).

Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового Форуму.

Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму.

Учасники дискусії обговорять такі головні питання:

- Які висновки можна зробити за підсумками виборів у США 8 листопада?

- Що треба для збереження двопартійної американської підтримки України?

- Хто просуває тему "переговорів" з Росією?

- Які результати саміту Президента США та лідера Китаю??

- Який наступний крок зробить Америка?

З початку повномасштабної війни Росії проти України Київський Безпековий Форум розпочав онлайн-цикл "Боротьба за Україну".

За цей час його учасниками стали заступниця Державного секретаря США Вікторія Нуланд, герой "Азовсталі" Святослав Паламар (Калина), заступник Генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, письменники та історики Тімоті Снайдер і Енн Епплбаум, президент Національного фонду на підтримку демократії (США) Деймон Вілсон, генерали Філіп Брідлав, Веслі Кларк, Девід Петреус, посли Майкл Карпентер, Джон Гербст, Деніел Фрід, Етьєн де Понсен і багато інших відомих дипломатів, політиків та інтелектуалів.

Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

Трансляція онлайн-дискусії відбудеться 16 листопада о 10:00 за Києвом на Facebook-сторінці Київського Безпекового Форуму та Youtube-каналі Арсенія Яценюка.