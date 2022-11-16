В окупованому Маріуполі спостерігається збільшення російських військових та техніки, - Андрющенко. ВIДЕО

Через Маріуполь продовжується транзит російської техніки. Через місто їдуть автівки з пушками, "Гради", паливозаправники. У найближчих селах збільшилася кількість військових.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ

"Рух військової техніки та поки живої сили зберігає тенденцію на збільшення. Щонайменше 16 автівок з пушками та 8 РЗСО "Град" - на Донецьк. До 20 автівок тентованих в бік Новоазовська разом з паливозаправниками – для поповнення БК та палива", - написав Андрющенко.

До 30 автівок тентованих з вантажем (номери регіон 25) в бік Бердянська через Мангуш. Додає він

"Стрімке зростання військового контингенту в с. Нікольське. Присутність збільшилась в Маріуполь та Маріупольський район дедалі стають військово-логістичною точкою окупантів для забезпечення фронту", - констатує Андрющенко.

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