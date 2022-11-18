Українські захисники, коригуючи артилерію, знищили російських загарбників. ВIДЕО
Окрема бригада територіальної оборони з Луганська знищили російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що українські захисники підкорегували артилерію та не дали загарбникам до бігти до бліндажа.
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Aleksey NotBad
показати весь коментар18.11.2022 12:19 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Evgeny N
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Qq Qqq #455433
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