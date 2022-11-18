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Українські захисники, коригуючи артилерію, знищили російських загарбників. ВIДЕО

Окрема бригада територіальної оборони з Луганська знищили російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що українські захисники підкорегували артилерію та не дали загарбникам до бігти до бліндажа.

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Автор: 

армія рф (17801) ЗСУ (7658)


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Не, ну чего не добежали? Добежали, просто ноги отдельно от туловища.
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18.11.2022 12:19 Відповісти
Часткова мобілізація завершилась частковим фінішуванням! Ай, молодці!
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18.11.2022 12:53 Відповісти
Давайте на біс! ))
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18.11.2022 15:43 Відповісти
 
 