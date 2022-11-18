УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11661 відвідувач онлайн
Новини
3 066 7

Росія намагатиметься перекинути виведені з Херсона сили до Бахмута, - британська розвідка

рф,передислокація

За даними британської розвідки, Росія може намагатися передислокувати частину сил, виведених з Херсона, для посилення наступальних операцій поблизу Бахмута.

Про це йдеться у зведенні, опублікованому у п’ятницю Міністерством оборони Великої Британії у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, після відведення своїх сил з західного берега річки Дніпро росіяни надають пріоритет переобладнанню, реорганізації та підготовці оборони на більшості ділянок в Україні.

Зокрема, підрозділи РФ облаштували нові траншейні системи біля межі з Кримом, а також біля річки Сіверський Донець між Донецькою та Луганською областями. Деякі з цих місць на відстані до 60 км від лінії фронту, що свідчить про те, що російські сили готуються до подальших великих українських проривів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстріли Донеччини рашистами за добу: найбільше постраждав Бахмут

"Цілком імовірно, що Росія спробує з часом передислокувати частину сил, виведених з Херсона, для посилення та розширення своїх наступальних операцій поблизу міста Бахмут Донецької області", - йдеться у зведенні.

Як повідомлялося, Херсон був захоплений росіянами 2 березня, місто визволене українською армією 11 листопада.

Читайте: Війська РФ тримають під вогневим ураженням Херсон, внаслідок обстрілу загинув місцевий мешканець, - ОК "Південь"

Автор: 

армія рф (17801) розвідка (3880) Херсон (3434) Бахмут (1562) ЗСУ (7658)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пусть сразу себе могилы выкапывают...
показати весь коментар
18.11.2022 09:14 Відповісти
не розумію так а наші чого не можуть перекинути туди же? адже херсонську правобережну вже не треба штурмувати щоб звільніили вона вільна
показати весь коментар
18.11.2022 09:17 Відповісти
Може наші планують операції на Лівому березі.
показати весь коментар
18.11.2022 09:21 Відповісти
Москалі здають Крим, для них головне Донецьк
показати весь коментар
18.11.2022 10:14 Відповісти
пока дерьмаки царюют в оп-е презика, любые возможности уничтожения парашных войск и технике при отводе из возникших оперативных окружений или практически возникших котлов, можно считать не возможными.
показати весь коментар
18.11.2022 09:26 Відповісти
Це ціна відосіка з боневтіком у Херсоні....
Також виникає багато питань до тік -токера Буданова....
показати весь коментар
18.11.2022 09:58 Відповісти
Там хаймерсів немає, чи що? Скільки вже можна той бахмутський напрямок розйобувати?
показати весь коментар
18.11.2022 10:04 Відповісти
 
 