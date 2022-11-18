Росія намагатиметься перекинути виведені з Херсона сили до Бахмута, - британська розвідка

За даними британської розвідки, Росія може намагатися передислокувати частину сил, виведених з Херсона, для посилення наступальних операцій поблизу Бахмута.

Про це йдеться у зведенні, опублікованому у п’ятницю Міністерством оборони Великої Британії у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, після відведення своїх сил з західного берега річки Дніпро росіяни надають пріоритет переобладнанню, реорганізації та підготовці оборони на більшості ділянок в Україні.

Зокрема, підрозділи РФ облаштували нові траншейні системи біля межі з Кримом, а також біля річки Сіверський Донець між Донецькою та Луганською областями. Деякі з цих місць на відстані до 60 км від лінії фронту, що свідчить про те, що російські сили готуються до подальших великих українських проривів.

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"Цілком імовірно, що Росія спробує з часом передислокувати частину сил, виведених з Херсона, для посилення та розширення своїх наступальних операцій поблизу міста Бахмут Донецької області", - йдеться у зведенні.

Як повідомлялося, Херсон був захоплений росіянами 2 березня, місто визволене українською армією 11 листопада.

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