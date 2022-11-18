Окупанти тікають з позицій: "Дамы и господа, мы убегаем. Нас осталось х#й да них#я. Восемь тысяч хохлов идут на нас". ВIДЕО
Російський окупант зафільмував втечу свого підрозділу з позиції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами загарбника, його підрозділ зазнав значних втрат, а на позиції "идут восемь тысяч хахлов".
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Топ коментарі
+61 Олександр Дніпро
показати весь коментар18.11.2022 16:53 Відповісти Посилання
+40 Alex Alex #500309
показати весь коментар18.11.2022 16:46 Відповісти Посилання
+40 Evgeny N
показати весь коментар18.11.2022 16:56 Відповісти Посилання
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всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
руSSкій = вбивця....
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Що з тобою сталось?
- Ой, за мною через став
аж сто вовків гналось!
- Бог з тобою - сто вовків!
Та село б почуло!
- Та воно пак і не сто -
а п'ятдесят було...
- Та й п'ятдесят диво в нас -
де б їх стільки взялось?
Ну, Іванцю, нехай так -
але десять гналось.
- Та і десять не було?
Знать, один усього?
- А що один? Аби вовк!
Страшно і одного!
- А може то і не вовк?
- А що ж то ходило?
Таке сиве та мале,
а хвостик - як шило...
(с) Степан Руданський
вялікій магучій русскій культура
Доки не буде шановно казати Наш протівнік краще нас воює, доти живими не будете.
"Яка прикість! Поганий кацап упустив шанс стати гарним кацапом. Але ЗСУ допоможуть йому це виправити. "
Тікай москаль! Тікай швидко і далеко!