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Новини Відео Війна
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Окупанти тікають з позицій: "Дамы и господа, мы убегаем. Нас осталось х#й да них#я. Восемь тысяч хохлов идут на нас". ВIДЕО

Російський окупант зафільмував втечу свого підрозділу з позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами загарбника, його підрозділ зазнав значних втрат, а на позиції "идут восемь тысяч хахлов".

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстрілюють свій підрозділ під час втечі з Херсона. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17801) втеча (221)


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Топ коментарі
+61
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18.11.2022 16:53 Відповісти
+40
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:
руSSкій = вбивця....
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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18.11.2022 16:46 Відповісти
+40
Біжи зразу за Урал, курва! Якщо, не дай Боже, виживеш і будеш мати дітей, то й онукам розповіси як ви обісралися в Україні. Щоб і праонуки боялися сюди лізти! Тікай, кацапе, з усих ніг тікай... Куля все одно швидше...
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18.11.2022 16:56 Відповісти
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тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:
руSSкій = вбивця....
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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18.11.2022 16:46 Відповісти
A zachem ruskim mazgi promivati , da tam i nima chto promivati , ih toka ubivati !
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18.11.2022 17:20 Відповісти
а де це відбувається? звідкіля саме ці ******** "немножечко отходят"?
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18.11.2022 16:47 Відповісти
Херсонщина, що незрозумілого? відео ж не сьогоднішне
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18.11.2022 17:41 Відповісти
"напляваааать, напляваааать, надаелаа ваявааать" (тм)
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18.11.2022 16:48 Відповісти
єхай єхай на..й єхай тратата.
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18.11.2022 19:24 Відповісти
нікуда не єхай - убити свинособаку
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19.11.2022 23:17 Відповісти
русские идит домой! всеґо! хорошеґо!
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18.11.2022 16:49 Відповісти
Он хотел сказать "восемь", но брехливое кацапское нутро не выдержало и сказал "восемь тысяч".
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18.11.2022 16:52 Відповісти
3 хохла наступаетъ а 8тысячь бегут 🤣
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18.11.2022 17:04 Відповісти
Nu da , u nih adin ment celuiu talpu ganaiet po gorodu , vidosik takoi bil 🤣
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18.11.2022 17:22 Відповісти
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18.11.2022 16:53 Відповісти
Біжи зразу за Урал, курва! Якщо, не дай Боже, виживеш і будеш мати дітей, то й онукам розповіси як ви обісралися в Україні. Щоб і праонуки боялися сюди лізти! Тікай, кацапе, з усих ніг тікай... Куля все одно швидше...
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18.11.2022 16:56 Відповісти
Воно повернеться у вигляді "доброго старшого брата",та "спасітеля человьечества", дуже швидко. Та серед дібільного українського бидлоття знайдуться молоді шанувальники "ягада малінка гоп-гоп-гоп".
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18.11.2022 18:24 Відповісти
Музыкальное сопровождение мешает слушать откровения.
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18.11.2022 17:01 Відповісти
Як на мене то тільки доповнює
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18.11.2022 19:18 Відповісти
Лапатная спєцабасрация ідьот па плану-спєцабасранти апять абасралісь...
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18.11.2022 17:02 Відповісти
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18.11.2022 17:03 Відповісти
Нормально так, их 200 000 с мобилизации приехало, и против них 8000 Украинцев. Просто 300 спартанцев.
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18.11.2022 17:05 Відповісти
8 000? Нет наверно 80 000! А мо" всі 800 000! У страху очі величезні!
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18.11.2022 17:09 Відповісти
- Чого, брате, так збілів?
Що з тобою сталось?
- Ой, за мною через став
аж сто вовків гналось!
- Бог з тобою - сто вовків!
Та село б почуло!
- Та воно пак і не сто -
а п'ятдесят було...
- Та й п'ятдесят диво в нас -
де б їх стільки взялось?
Ну, Іванцю, нехай так -
але десять гналось.
- Та і десять не було?
Знать, один усього?
- А що один? Аби вовк!
Страшно і одного!
- А може то і не вовк?
- А що ж то ходило?
Таке сиве та мале,
а хвостик - як шило...

(с) Степан Руданський
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18.11.2022 17:32 Відповісти
о шо це музичка пайот - єхай накуй якщо я добре розчув...
вялікій магучій русскій культура
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18.11.2022 17:10 Відповісти
так це їх группа "Лєнінград" на чолі з недоразвитим Шнуровим
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18.11.2022 17:42 Відповісти
Ця пісня повинна стати гімном "нєпадядимой расейской армии"
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18.11.2022 17:12 Відповісти
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18.11.2022 17:14 Відповісти
К оккупантам - камазы то сбегут, а вот прикрывающие возможно не успеют.
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18.11.2022 17:15 Відповісти
Слава войнам Украины
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18.11.2022 17:18 Відповісти
А подорвать себя гранатой во славу лапотного мира-слабо?
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18.11.2022 17:21 Відповісти
Там еще польские наемники, три дивизии п'яных негров на американских бэтээрах Бредли и космический линкор рептилоидов в качестве прикрытия. Гасит боевыми лазерами всех.
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18.11.2022 17:22 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣
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18.11.2022 17:32 Відповісти
Маладєц расіянец! Прекрасна реклама ЗСУ І вірний посил чмобікам
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18.11.2022 17:30 Відповісти
А чому ж така брава "друга армія" світу втікає? А де оте все, що ви показували по тєліку? Брехали? Втікайте і подалі, бо дістанемо в любомі кінці нашої землі.
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18.11.2022 17:30 Відповісти
Мало кацапи відхватили.
Доки не буде шановно казати Наш протівнік краще нас воює, доти живими не будете.
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18.11.2022 18:19 Відповісти
ZЙОБУВАТИСЬ так ось що означає то Z
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18.11.2022 18:29 Відповісти
песня в тему)))
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18.11.2022 18:36 Відповісти
Беги, беги скот! Только не усрись по дороге, козлина!
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18.11.2022 18:59 Відповісти
зачэм не усрись - имэнно усрись
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19.11.2022 10:03 Відповісти
Казламордому будет лучше повеситься!
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18.11.2022 19:06 Відповісти
А я дав би цій новині такий заголовок:

"Яка прикість! Поганий кацап упустив шанс стати гарним кацапом. Але ЗСУ допоможуть йому це виправити. "
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18.11.2022 19:12 Відповісти
Мы вас тупая вата будем клепать, пока вы не научитесь говорить "в Украине" и "Украинец". И после этой войны, те из вас, мразей, кто останется в живых, будут ссаться от страха только об одном упоминании об Украине.
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18.11.2022 19:55 Відповісти
какая отличная звуковая дорожка, просто песня - "ехай *****, ехай *****".
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18.11.2022 20:32 Відповісти
Кацапури кончені, хана вам.
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18.11.2022 22:41 Відповісти
32Мілйона "націсаф" на 15 "праваславних" п*дарасаф - то дах*я, тікаємЪ!
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18.11.2022 22:49 Відповісти
"8 тисяч йдуть" і ще 200 тисяч на підході!
Тікай москаль! Тікай швидко і далеко!
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18.11.2022 22:51 Відповісти
Вас, кацапи їбані, дрючать не хохли, а Українці. Хохли до вас на заробітки їздили.
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19.11.2022 00:12 Відповісти
Ви бачили це рило? « дами і господа», це він до тих звертається хто місяць жив зі свинями у свинарнику ?
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19.11.2022 02:57 Відповісти
Тысячиих!
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19.11.2022 03:31 Відповісти
Як українець шаблюкою свисне, кацап у штани дрисне.
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19.11.2022 09:26 Відповісти
Самое смешное - это "дамы и господа"!
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19.11.2022 13:28 Відповісти
 
 