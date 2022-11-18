Окупанти тікають з позицій: "Дамы и господа, мы убегаем. Нас осталось х#й да них#я. Восемь тысяч хохлов идут на нас". ВIДЕО

Російський окупант зафільмував втечу свого підрозділу з позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами загарбника, його підрозділ зазнав значних втрат, а на позиції "идут восемь тысяч хахлов".

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