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Маленький херсонець - захиснику України: "Дядя, а ви цих козлів вигнали?". ВIДЕО

Маленький хлопчик на Херсонщині вже добре розбирається, хто такі окупанти і ставить ЗСУ правильні запитання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідне відео, що активно поширюється у соцмережах. 

Так, хлопчик підійшов до захисника України і серйозним тоном запитав, чи вигнали вони "тих козлів".

Також читайте: У деокупованому Херсоні діти просять воїнів ЗСУ залишати їм автографи прямо на одязі. ФОТО ДНЯ

Автор: 

діти (5152) деокупація (950) Херсонська область (5880)


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Топ коментарі
+66
Найвеличніший лідер ********** призначив на кримський напрям генералів Криворучка, Садохіна і Кулініча, які раптом виявились зрадниками. Як і голова внутрішньої безпеки СБУ Наумов і голова СБУ Херсонщини.

Хто ж впустив козлів?
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20.11.2022 15:48 Відповісти
+50
Наша людина- не донбасіт
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20.11.2022 15:39 Відповісти
+42
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20.11.2022 15:48 Відповісти
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20.11.2022 15:39 Відповісти
це треба терміново на ютуб з перекладом англійською
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22.11.2022 07:56 Відповісти
Наша людина- не донбасіт
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20.11.2022 15:39 Відповісти
сподіваюсь усі відрізняють НОРМАЛЬНОГО дончанина от донбасіта ?
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21.11.2022 07:37 Відповісти
От козлам щас обідно стало.
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20.11.2022 15:43 Відповісти
Не думаю...Ща бояры тяпнуть и по новой попрут... Потому неча с ними , как они сами говорят, таралентничать...
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20.11.2022 19:08 Відповісти
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20.11.2022 15:47 Відповісти
Найвеличніший лідер ********** призначив на кримський напрям генералів Криворучка, Садохіна і Кулініча, які раптом виявились зрадниками. Як і голова внутрішньої безпеки СБУ Наумов і голова СБУ Херсонщини.

Хто ж впустив козлів?
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20.11.2022 15:48 Відповісти
А заре хiба не таких мае намiр притулити... У пынi, мабуть, давно пылится медалька для главзеба, мол, за взятие Херсона... Да шо-та пошло не так...
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20.11.2022 19:16 Відповісти
Хто ж їм присвоїв генералів?Невже орденоносний 95 квартал? Чи вони з відродженої в 2014 з нуля,армії?Пане Сашко-просвітіть,будь ласка.Бо по старих"совкових" статутах чергове званя давали лише через три роки...
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20.11.2022 19:55 Відповісти
А Баканову за якими статутами звання давав найвеличніший?
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20.11.2022 22:37 Відповісти
Хотів Всилеві відповісти, але зрозумів що для нього це буде дуже складно . Тому Вася дивись кртинку вище.
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21.11.2022 05:31 Відповісти
Нічого складного-хоч побачив хто такий ZUKS...Дуже хитро замаскувалося кацапське гівно-першу букву так і встромило,може не зрозуміють.
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21.11.2022 09:37 Відповісти
Есть у меня такое подозрение что был договорняк по сдаче именно юга с целью Северо-Крымский канал. Ведь иначе гахнуть антоновский мост могло отделение саперов за 2 часа работы - просто взрывчатка укладывалась не на проезжую часть как делали Хаймарсы - а на несущие пролеты. Достаточно было обвалить один пролет - и никакой оккупации Херсона не могло бы быть в принципе. Равно как и Каховскую дамбу. Восстановить такие мостовые сооружения под огнем артиллерии невозможно.
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26.11.2022 15:43 Відповісти
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20.11.2022 15:48 Відповісти
💛💙
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20.11.2022 15:48 Відповісти
До сліз *****.....
Слава Україні!
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20.11.2022 15:51 Відповісти
Героям ЗСУ Слава....
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20.11.2022 16:01 Відповісти
каЦАПІВ
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20.11.2022 16:06 Відповісти
Не заработал кацап Леопольд на боярку, админ утилизировал))))
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20.11.2022 16:15 Відповісти
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20.11.2022 16:21 Відповісти
https://lb.ua/blog/iryna_fedoriv/527101_biy_okupanta_yak_pratsyuvalo_i_pratsyuie.html https://lb.ua/blog/iryna_fedoriv/527101_biy_okupanta_yak_pratsyuvalo_i_pratsyuie.html

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20.11.2022 16:31 Відповісти
Художник цапа мабуть тільки по телевізору бачив - у кіз у верхній щелепі передніх зубів немає!
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20.11.2022 19:12 Відповісти
Cам бы пошел ветеринарное дело изучить, тока не знаю куда...
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20.11.2022 19:18 Відповісти
Приходить ветеринар на прийом до "людського" лікаря Лікар відкриває медкарту :
- На що скаржитесь?
- У-у-у! Як тут у вас все просто-о-о!
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20.11.2022 19:22 Відповісти
ДТП, составляется протокол, нет не ветеринаром - ментом: "рука - на тротуа ... на тротуярi, голова - на проiдж... на проiжджджд... , тыць ногой - на тротуярi...
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20.11.2022 19:31 Відповісти
Начитався я тих "протоколів" Однокурсник колишній плювався - справа лежала призупинена у нього, бо один з учасників ДТП не допитаним у Росію виїхав А йому справу передали за підслідністю від слідчого, що на пенсію пішов Дав мені почитать А там ДАІшник такими каракулями протокол огляду місця події написав, що ми його насилу розібрали А коли вичитали - очі на лоб полізли: справа "виїденого яйця варта не була" Склад злочину був взагалі відсутній Мусив він справу закривать
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20.11.2022 19:51 Відповісти
Даст бог, после войны, военные у власти сметут как зебилье, так и совок в ментовке, как и вату по всей стране.
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20.11.2022 19:54 Відповісти
Нет. 2014 год. Много военных и вообще достойных людей в Раде, было конечно и дерьмо, но Рада-2014 года была лучшей в истории Украины. Потом пришел 2019 год. Нарид раслабился - получили Раду-2019 худшей, самой позорной в истории Украины.
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26.11.2022 15:45 Відповісти
Говорят Джамал-каховский мент сепарнул, по нему дельце открыли, проходит под погонялом "Вано".
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20.11.2022 19:49 Відповісти
Не дивуюся! Він по життю "гімном" був
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20.11.2022 19:54 Відповісти
Это я предполагаю, бо прочел на Цензоре, шо херсонской сепарней правохранители занялись вплотную... Дык, вот среди всяких фамилий и погонял, есть ВАНО...Думается, шо это он и есть.
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20.11.2022 19:59 Відповісти
заодно эN-эN-эNчиками занялись бы и ментовской веткой.
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20.11.2022 20:03 Відповісти
Добре, що вАнО, а не вОнА Ото б тут було!
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20.11.2022 21:01 Відповісти
У кацапов нет такого слова, а то було б здесь... Вана еще и за плагиат приперла бы Джамала к стенке.
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21.11.2022 06:42 Відповісти
Наше майбутнє!!! Слава Україні!
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20.11.2022 16:26 Відповісти
Настоящий бандеровец.
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20.11.2022 19:06 Відповісти
На сто відстоків!!! Героям слава !!!
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20.11.2022 19:15 Відповісти
https://twitter.com/falledlenin/status/934329349423157248?lang=mr https://twitter.com/falledlenin/status/934329349423157248?lang=mr

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20.11.2022 16:30 Відповісти
Тронуло до слез! Такой хлопчатко справжний! ❤️
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20.11.2022 17:11 Відповісти
Козлів вигнали, алекозлячий єзік лишився.
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20.11.2022 17:29 Відповісти
Иванович, такое впечатление, шо В.Львов под козла смолотил, в Румынии шифруется.
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20.11.2022 19:04 Відповісти
Той випадок, коли кацапською мовою краще не скажеш: Устами младенца... Отакі вони маленькі бандерівці!
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20.11.2022 19:17 Відповісти
Прочитал название статьи и сразу рассмеялся) И почти мгновенно слезы из глаз....
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20.11.2022 19:31 Відповісти
Вот бы государство цим пацаном перейнялося... А через десяток лет опять на цензоре - видео з бандерiвським парубком... SURE, такой за зебилов голосовать не будет.
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20.11.2022 19:36 Відповісти
Боже, вбережи цих янголяток від кацапської зброї та ненависті.
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20.11.2022 19:47 Відповісти
це треба показувати по тв )))
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20.11.2022 19:51 Відповісти
Кацапи,*****,захарова-задачу спецоперації виконали?Тепер і дитині зрозуміло що таке денацифікація.Так він виросте і буде пам*ятати хо це-козли...
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20.11.2022 20:02 Відповісти
Блін, я аж сльозу пустив. Правильна у нас зміна росте.
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20.11.2022 20:13 Відповісти
Реакция на это видео в козлятнике: "Караул, укронацисты приучают малолетних детей к русофобии!!"
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21.11.2022 01:26 Відповісти
це в крові української - навіть привчати не треба
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22.11.2022 08:00 Відповісти
Класне відео - дуже хороше запитання малого і дотепна відповідь 👍🏼👍🏼👍🏼🙂
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21.11.2022 11:09 Відповісти
 
 