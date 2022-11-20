Маленький херсонець - захиснику України: "Дядя, а ви цих козлів вигнали?". ВIДЕО
Маленький хлопчик на Херсонщині вже добре розбирається, хто такі окупанти і ставить ЗСУ правильні запитання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідне відео, що активно поширюється у соцмережах.
Так, хлопчик підійшов до захисника України і серйозним тоном запитав, чи вигнали вони "тих козлів".
Топ коментарі
+66 Олександр Дніпро
показати весь коментар20.11.2022 15:48 Відповісти Посилання
+50 Andrey Shevchenko #387516
показати весь коментар20.11.2022 15:39 Відповісти Посилання
+42 уаыау
показати весь коментар20.11.2022 15:48 Відповісти Посилання
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Хто ж впустив козлів?
Слава Україні!
- На що скаржитесь?
- У-у-у! Як тут у вас все просто-о-о!
тротуа... на тротуярi, голова - на проiдж... на проiжджджд... , тыць ногой - на тротуярi...