Маленький херсонець - захиснику України: "Дядя, а ви цих козлів вигнали?". ВIДЕО

Маленький хлопчик на Херсонщині вже добре розбирається, хто такі окупанти і ставить ЗСУ правильні запитання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідне відео, що активно поширюється у соцмережах.

Так, хлопчик підійшов до захисника України і серйозним тоном запитав, чи вигнали вони "тих козлів".

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