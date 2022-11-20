Маленький херсонец – защитнику Украины: "Дядя, а вы этих козлов выгнали?". ВИДЕО
Маленький мальчик на Херсонщине уже хорошо разбирается, кто такие оккупанты и задает ВСУ правильные вопросы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее видео, активно распространяющееся в соцсетях.
Так, мальчик подошел к защитнику Украины и серьезным тоном спросил, выгнали ли они "тех козлов".
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+66 Олександр Дніпро
показать весь комментарий20.11.2022 15:48 Ответить Ссылка
+50 Andrey Shevchenko #387516
показать весь комментарий20.11.2022 15:39 Ответить Ссылка
+42 уаыау
показать весь комментарий20.11.2022 15:48 Ответить Ссылка
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Хто ж впустив козлів?
Слава Україні!
- На що скаржитесь?
- У-у-у! Як тут у вас все просто-о-о!
тротуа... на тротуярi, голова - на проiдж... на проiжджджд... , тыць ногой - на тротуярi...