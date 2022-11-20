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Маленький херсонец – защитнику Украины: "Дядя, а вы этих козлов выгнали?". ВИДЕО

Маленький мальчик на Херсонщине уже хорошо разбирается, кто такие оккупанты и задает ВСУ правильные вопросы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее видео, активно распространяющееся в соцсетях.

Так, мальчик подошел к защитнику Украины и серьезным тоном спросил, выгнали ли они "тех козлов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На российском государственном телевидении полным ходом идет разжигание геноцида, - Кулеба

дети (6576) деоккупация (847) Херсонская область (4891)


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Топ комментарии
+66
Найвеличніший лідер ********** призначив на кримський напрям генералів Криворучка, Садохіна і Кулініча, які раптом виявились зрадниками. Як і голова внутрішньої безпеки СБУ Наумов і голова СБУ Херсонщини.

Хто ж впустив козлів?
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20.11.2022 15:48 Ответить
+50
Наша людина- не донбасіт
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20.11.2022 15:39 Ответить
+42
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20.11.2022 15:48 Ответить
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20.11.2022 15:39 Ответить
це треба терміново на ютуб з перекладом англійською
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22.11.2022 07:56 Ответить
Наша людина- не донбасіт
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20.11.2022 15:39 Ответить
сподіваюсь усі відрізняють НОРМАЛЬНОГО дончанина от донбасіта ?
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21.11.2022 07:37 Ответить
От козлам щас обідно стало.
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20.11.2022 15:43 Ответить
Не думаю...Ща бояры тяпнуть и по новой попрут... Потому неча с ними , как они сами говорят, таралентничать...
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20.11.2022 19:08 Ответить
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20.11.2022 15:47 Ответить
Найвеличніший лідер ********** призначив на кримський напрям генералів Криворучка, Садохіна і Кулініча, які раптом виявились зрадниками. Як і голова внутрішньої безпеки СБУ Наумов і голова СБУ Херсонщини.

Хто ж впустив козлів?
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20.11.2022 15:48 Ответить
А заре хiба не таких мае намiр притулити... У пынi, мабуть, давно пылится медалька для главзеба, мол, за взятие Херсона... Да шо-та пошло не так...
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20.11.2022 19:16 Ответить
Хто ж їм присвоїв генералів?Невже орденоносний 95 квартал? Чи вони з відродженої в 2014 з нуля,армії?Пане Сашко-просвітіть,будь ласка.Бо по старих"совкових" статутах чергове званя давали лише через три роки...
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20.11.2022 19:55 Ответить
А Баканову за якими статутами звання давав найвеличніший?
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20.11.2022 22:37 Ответить
Хотів Всилеві відповісти, але зрозумів що для нього це буде дуже складно . Тому Вася дивись кртинку вище.
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21.11.2022 05:31 Ответить
Нічого складного-хоч побачив хто такий ZUKS...Дуже хитро замаскувалося кацапське гівно-першу букву так і встромило,може не зрозуміють.
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21.11.2022 09:37 Ответить
Есть у меня такое подозрение что был договорняк по сдаче именно юга с целью Северо-Крымский канал. Ведь иначе гахнуть антоновский мост могло отделение саперов за 2 часа работы - просто взрывчатка укладывалась не на проезжую часть как делали Хаймарсы - а на несущие пролеты. Достаточно было обвалить один пролет - и никакой оккупации Херсона не могло бы быть в принципе. Равно как и Каховскую дамбу. Восстановить такие мостовые сооружения под огнем артиллерии невозможно.
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26.11.2022 15:43 Ответить
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20.11.2022 15:48 Ответить
💛💙
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20.11.2022 15:48 Ответить
До сліз *****.....
Слава Україні!
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20.11.2022 15:51 Ответить
Героям ЗСУ Слава....
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20.11.2022 16:01 Ответить
каЦАПІВ
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20.11.2022 16:06 Ответить
Не заработал кацап Леопольд на боярку, админ утилизировал))))
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20.11.2022 16:15 Ответить
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20.11.2022 16:21 Ответить
https://lb.ua/blog/iryna_fedoriv/527101_biy_okupanta_yak_pratsyuvalo_i_pratsyuie.html https://lb.ua/blog/iryna_fedoriv/527101_biy_okupanta_yak_pratsyuvalo_i_pratsyuie.html

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20.11.2022 16:31 Ответить
Художник цапа мабуть тільки по телевізору бачив - у кіз у верхній щелепі передніх зубів немає!
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20.11.2022 19:12 Ответить
Cам бы пошел ветеринарное дело изучить, тока не знаю куда...
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20.11.2022 19:18 Ответить
Приходить ветеринар на прийом до "людського" лікаря Лікар відкриває медкарту :
- На що скаржитесь?
- У-у-у! Як тут у вас все просто-о-о!
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20.11.2022 19:22 Ответить
ДТП, составляется протокол, нет не ветеринаром - ментом: "рука - на тротуа ... на тротуярi, голова - на проiдж... на проiжджджд... , тыць ногой - на тротуярi...
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20.11.2022 19:31 Ответить
Начитався я тих "протоколів" Однокурсник колишній плювався - справа лежала призупинена у нього, бо один з учасників ДТП не допитаним у Росію виїхав А йому справу передали за підслідністю від слідчого, що на пенсію пішов Дав мені почитать А там ДАІшник такими каракулями протокол огляду місця події написав, що ми його насилу розібрали А коли вичитали - очі на лоб полізли: справа "виїденого яйця варта не була" Склад злочину був взагалі відсутній Мусив він справу закривать
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20.11.2022 19:51 Ответить
Даст бог, после войны, военные у власти сметут как зебилье, так и совок в ментовке, как и вату по всей стране.
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20.11.2022 19:54 Ответить
Нет. 2014 год. Много военных и вообще достойных людей в Раде, было конечно и дерьмо, но Рада-2014 года была лучшей в истории Украины. Потом пришел 2019 год. Нарид раслабился - получили Раду-2019 худшей, самой позорной в истории Украины.
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26.11.2022 15:45 Ответить
Говорят Джамал-каховский мент сепарнул, по нему дельце открыли, проходит под погонялом "Вано".
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20.11.2022 19:49 Ответить
Не дивуюся! Він по життю "гімном" був
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20.11.2022 19:54 Ответить
Это я предполагаю, бо прочел на Цензоре, шо херсонской сепарней правохранители занялись вплотную... Дык, вот среди всяких фамилий и погонял, есть ВАНО...Думается, шо это он и есть.
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20.11.2022 19:59 Ответить
заодно эN-эN-эNчиками занялись бы и ментовской веткой.
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20.11.2022 20:03 Ответить
Добре, що вАнО, а не вОнА Ото б тут було!
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20.11.2022 21:01 Ответить
У кацапов нет такого слова, а то було б здесь... Вана еще и за плагиат приперла бы Джамала к стенке.
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21.11.2022 06:42 Ответить
Наше майбутнє!!! Слава Україні!
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20.11.2022 16:26 Ответить
Настоящий бандеровец.
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20.11.2022 19:06 Ответить
На сто відстоків!!! Героям слава !!!
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20.11.2022 19:15 Ответить
https://twitter.com/falledlenin/status/934329349423157248?lang=mr https://twitter.com/falledlenin/status/934329349423157248?lang=mr

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20.11.2022 16:30 Ответить
Тронуло до слез! Такой хлопчатко справжний! ❤️
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20.11.2022 17:11 Ответить
Козлів вигнали, алекозлячий єзік лишився.
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20.11.2022 17:29 Ответить
Иванович, такое впечатление, шо В.Львов под козла смолотил, в Румынии шифруется.
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20.11.2022 19:04 Ответить
Той випадок, коли кацапською мовою краще не скажеш: Устами младенца... Отакі вони маленькі бандерівці!
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20.11.2022 19:17 Ответить
Прочитал название статьи и сразу рассмеялся) И почти мгновенно слезы из глаз....
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20.11.2022 19:31 Ответить
Вот бы государство цим пацаном перейнялося... А через десяток лет опять на цензоре - видео з бандерiвським парубком... SURE, такой за зебилов голосовать не будет.
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20.11.2022 19:36 Ответить
Боже, вбережи цих янголяток від кацапської зброї та ненависті.
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20.11.2022 19:47 Ответить
це треба показувати по тв )))
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20.11.2022 19:51 Ответить
Кацапи,*****,захарова-задачу спецоперації виконали?Тепер і дитині зрозуміло що таке денацифікація.Так він виросте і буде пам*ятати хо це-козли...
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20.11.2022 20:02 Ответить
Блін, я аж сльозу пустив. Правильна у нас зміна росте.
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20.11.2022 20:13 Ответить
Реакция на это видео в козлятнике: "Караул, укронацисты приучают малолетних детей к русофобии!!"
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21.11.2022 01:26 Ответить
це в крові української - навіть привчати не треба
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22.11.2022 08:00 Ответить
Класне відео - дуже хороше запитання малого і дотепна відповідь 👍🏼👍🏼👍🏼🙂
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21.11.2022 11:09 Ответить
 
 