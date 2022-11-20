Маленький херсонец – защитнику Украины: "Дядя, а вы этих козлов выгнали?". ВИДЕО

Маленький мальчик на Херсонщине уже хорошо разбирается, кто такие оккупанты и задает ВСУ правильные вопросы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее видео, активно распространяющееся в соцсетях.

Так, мальчик подошел к защитнику Украины и серьезным тоном спросил, выгнали ли они "тех козлов".

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