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Останні миті життя двох окупантів в Україні. ВIДЕО

Українські воїни знищили двох окупантів, влучно скинувши боєприпас з безпілотника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що граната скинута з дрона потрапила в окоп, в якому сиділи окупанти.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни за допомогою дрона конвоювали "вагнерівця" у полон. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17866) знищення (7593) дрони (4925)


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Топ коментарі
+109
жовто-блакитний бантик на "лимонці" - це так зворушливо! така увага до дрібниць з боку ЗСУ!
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21.11.2022 14:38 Відповісти
+89
То не просто так.Бо русня видає наші відео за свої.
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21.11.2022 14:41 Відповісти
+64
Обкуреные? Как сидели так и сидят.
Не жили, нечего начинать.
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21.11.2022 14:39 Відповісти
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Схоже, сиділи обдовбані чи вгашені, бо нуль реакції на стрибання гранати в окопі. Навіть спершу можна подумати, що вони вже були трупами ще до скидання ********** з дрона. Але, придивившись, стає помітно, як іде пара з рота від дихання.
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22.11.2022 08:30 Відповісти
останні миті життя???
схоже, їм пофіг взагалі
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22.11.2022 10:22 Відповісти
По последним данным врачей витамин Ф помогает навсегда вылечиться от простуды в окопах.
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23.11.2022 23:13 Відповісти
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