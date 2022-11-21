Останні миті життя двох окупантів в Україні. ВIДЕО

Українські воїни знищили двох окупантів, влучно скинувши боєприпас з безпілотника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що граната скинута з дрона потрапила в окоп, в якому сиділи окупанти.

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