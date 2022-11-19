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Новини Відео Війна
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Українські воїни за допомогою дрона конвоювали "вагнерівця" у полон. ВIДЕО

Українські військові полонили російського окупанта-"вагнерівця" за допомогою дрона.

Про це розповів блогер Necro Mancer, передає Цензор.НЕТ.

Украинские БПЛА уже российских вояк в плен конвоируют. До чего техника дошла https://t.co/cvrxoCQPO2 #Вагнер #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/gee3YI8wci

— Necro Mancer (@666_mancer) November 18, 2022

Він опублікував відео, на якому воїни 54-ї ОМБр показали, як після ліквідації підрозділа "вагнерівців", один виживший вирішив здатися у полон. За допомогою дрона, "вагнерівця" провели до зазначеної точки здачі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський окупант, здаючись у полон, порушив домовленість та вистрілив у бійця ЗСУ. ВIДЕО

Автор: 

полонені (2296) 54 окрема бригада (179) ПВК Вагнер (1541) дрони (4882)


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Топ коментарі
+19
Креативно 👍🏼👍🏼👍🏼😊
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19.11.2022 00:24 Відповісти
+14
Закувалдить, как ето они любят и дело с концом
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19.11.2022 00:24 Відповісти
+13
говорити - це занадто! для кацапа достатньо кілька спалахів лампочки - їсти, ще кілька спалахів - срати
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19.11.2022 01:20 Відповісти
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19.11.2022 00:24 Відповісти
треба було завести його в болото
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19.11.2022 01:19 Відповісти
Закувалдить, как ето они любят и дело с концом
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19.11.2022 00:24 Відповісти
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19.11.2022 00:49 Відповісти
Тільки за власним бажанням, ми ж не людожери якісь.
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19.11.2022 10:15 Відповісти
це щось нове.

ще якби можна було з ними говорити з допомогую динаміка в тих дронах.
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19.11.2022 00:34 Відповісти
говорити - це занадто! для кацапа достатньо кілька спалахів лампочки - їсти, ще кілька спалахів - срати
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19.11.2022 01:20 Відповісти
На хрена так ускладнювати?
Повісьте під дроном на мотузці шматок ковбаси і той кацап піде за ним куди завгодно
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19.11.2022 06:03 Відповісти
Надійніше - пляшку горілки
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19.11.2022 10:32 Відповісти
Та може й балакали - в мене на камерах китайських є функція собаку потролити
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19.11.2022 07:51 Відповісти
Знову зека в полон беремо .
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19.11.2022 00:37 Відповісти
А спроба втечі з ліквідацією на відео не зафіксувалися - сонячне світло відбилося від атмосфери Венери, Зазнало дифракції та інтерференції в колах Сатурна та засліпило камеру... Так?
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19.11.2022 00:38 Відповісти
Агент N, ви що тут робите у робочий час?
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19.11.2022 03:28 Відповісти
👍

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19.11.2022 10:38 Відповісти
За живого платят деньги.Мёртвый он ничего не стоит.
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19.11.2022 10:18 Відповісти
Ще одному нелюдю рашиському пощастило!
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19.11.2022 00:48 Відповісти
Мабуть перший в світі випадок такого застосування дрона, хоч в фантастичній літературі давно описано.
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19.11.2022 01:08 Відповісти
Що описано здача дрону керованому оператором чи роботу з так званим "штучним інтелектом" бо це дві абсолютно різні речі.
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19.11.2022 06:55 Відповісти
були випадки, коли хусейновські цілі колони здавались в полон, побачивши літаеи коаліції, але з дроном таки да, вперше...
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19.11.2022 07:31 Відповісти
В Іраку група рил так у 15 здалась безпілотнику.
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19.11.2022 09:58 Відповісти
Ну,так тому і бути -другі... чесно кажучи, не знав.
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19.11.2022 10:27 Відповісти
Is Woghnju = enemy in English language ?

Then Waghner is not about some
German composer.

Russians many times pronounce a written
'A' as an 'O' and vice versa.
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19.11.2022 01:19 Відповісти
It's not about "some composer", it is clearly about the composer who had been adored by Hitler. Wagner is a neo-nazi group.
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19.11.2022 10:20 Відповісти
I consider them more Hooligan Skinhead vandals, than neo-nazi.

Perhaps Vandals could be replaced by
Varangians, Ruzzkis, RuzzkMiries, Raccoons, Drunk Dancing Bears, Morks, ...

If some asshole likes the music of Rihanna, Madonna, Celine Dion, Tina Turner, Miley Cyrus -
would that make such musicians assholes too ?
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19.11.2022 16:17 Відповісти
супер, давайте действительно создадим боевых комаров-дронов, что б один подлетел к плешивому и укусил его в веко, от чего тот бы сутки его чесал, а потом издох в страшных муках
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19.11.2022 10:05 Відповісти
******* film pro drona-komara u Dune?
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19.11.2022 11:10 Відповісти
mozhna zrobyty drony dlya evekuatsii PLATNI 💸 Za garnogo drona - 20USD za donat.
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19.11.2022 11:08 Відповісти
Дроїди в армії України. Це початок.
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25.11.2022 22:18 Відповісти
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25.11.2022 22:20 Відповісти
 
 