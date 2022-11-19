Українські воїни за допомогою дрона конвоювали "вагнерівця" у полон. ВIДЕО

Українські військові полонили російського окупанта-"вагнерівця" за допомогою дрона.

Про це розповів блогер Necro Mancer, передає Цензор.НЕТ.

Він опублікував відео, на якому воїни 54-ї ОМБр показали, як після ліквідації підрозділа "вагнерівців", один виживший вирішив здатися у полон. За допомогою дрона, "вагнерівця" провели до зазначеної точки здачі.

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