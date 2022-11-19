Українські воїни за допомогою дрона конвоювали "вагнерівця" у полон. ВIДЕО
Українські військові полонили російського окупанта-"вагнерівця" за допомогою дрона.
Про це розповів блогер Necro Mancer, передає Цензор.НЕТ.
Украинские БПЛА уже российских вояк в плен конвоируют. До чего техника дошла https://t.co/cvrxoCQPO2 #Вагнер #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/gee3YI8wci— Necro Mancer (@666_mancer) November 18, 2022
Він опублікував відео, на якому воїни 54-ї ОМБр показали, як після ліквідації підрозділа "вагнерівців", один виживший вирішив здатися у полон. За допомогою дрона, "вагнерівця" провели до зазначеної точки здачі.
Топ коментарі
+19 Amber
показати весь коментар19.11.2022 00:24 Відповісти Посилання
+14 Valter Valter
показати весь коментар19.11.2022 00:24 Відповісти Посилання
+13 Борменталь Незабаром
показати весь коментар19.11.2022 01:20 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ще якби можна було з ними говорити з допомогую динаміка в тих дронах.
Повісьте під дроном на мотузці шматок ковбаси і той кацап піде за ним куди завгодно
Then Waghner is not about some
German composer.
Russians many times pronounce a written
'A' as an 'O' and vice versa.
Perhaps Vandals could be replaced by
Varangians, Ruzzkis, RuzzkMiries, Raccoons, Drunk Dancing Bears, Morks, ...
If some asshole likes the music of Rihanna, Madonna, Celine Dion, Tina Turner, Miley Cyrus -
would that make such musicians assholes too ?