УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9010 відвідувачів онлайн
Новини Відео Допомога Україні Війна
10 395 21

Велика Британія підготувала 10 українських екіпажів для гелікоптерів Sea King. ВIДЕО

Велика Британія підготувала 10 українських екіпажів для гелікоптерів Sea King, які Лондон планує передати Україні.

Про підготовку екіпажів повідомило Міністерство оборони Великої Британії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Велика Британія надасть Збройним силам України гелікоптери Sea King у рамках подальшої підтримки. Королівський флот провів навчання на Sea King для 10 екіпажів Збройних Сил України, підвищивши їхні пошуково-рятувальні можливості", - повідомило міністерство.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Британія вперше передасть Україні три гвинтокрили Sea King та 10 тис. снарядів

Автор: 

Велика Британія (5799) військові навчання (2815) ЗСУ (7935) вертоліт (895)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+31
Бритам-черговий респект...
показати весь коментар
26.11.2022 20:44 Відповісти
+15
Брити молодчаги!
показати весь коментар
26.11.2022 20:55 Відповісти
+13
Десять екіпажів на три вертольоти - це навіває відповідні думки Або екіпажі будуть міняться, а борти постійно "висітимуть" над морем, або британці на трьох вертольотах не зупиняться...
показати весь коментар
26.11.2022 20:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бритам-черговий респект...
показати весь коментар
26.11.2022 20:44 Відповісти
Оцініть красоту гри : GB підготувала 10 екіпажів ... а про те, щоз цими екіпажами передається ще 10 гелікоптерів , ну то таке ...
показати весь коментар
26.11.2022 20:45 Відповісти
... а пілоти жити будуть у цих вертольотах? Їм спати не потрібно... хай літають сутками? Ніякої красоти гри... Нормальний розрахунок.
показати весь коментар
26.11.2022 21:56 Відповісти
Десять екіпажів на три вертольоти - це навіває відповідні думки Або екіпажі будуть міняться, а борти постійно "висітимуть" над морем, або британці на трьох вертольотах не зупиняться...
показати весь коментар
26.11.2022 20:48 Відповісти
..це нормальна чисельність на одну машину. Вона стояти не буде..та чекати..поки хтось відпочине..вилікується...... чи поїде одружуватися))) У мирний час на один літак.. чи вертоліт тримали 1.8 екіпажа.
показати весь коментар
26.11.2022 21:55 Відповісти
Ну так я ж і назвав подібний варіант Але ж не треба забувать і про ресурс, регламентні роботи та інші "мульки"
показати весь коментар
26.11.2022 21:59 Відповісти
.. під час військових дій поняття *ресурс* скасовується... регламентні роботи проводяться по необхідності і вигляді поточного ремонту... Подібне це в Афганістані використовували. Були машини..які по кілька місяців не заходили на регламент. А якщо і заходили..то це компанувалось з серьозним ремонтом... типа заміна двигунів..чи більш важливого. І попередня підготовка виконувалась два рази на неділю по 6-8 годин. Також ніякі санітарні норми не підтримувалися. Можна було на радіоретрнсяторі Ан-26р і 300 годин у місяць налітати.. коли не хватало людей. )))
показати весь коментар
26.11.2022 22:16 Відповісти
А я про що? А про "ресурс" я сказав якраз у тому сенсі що випрацювання вузлів вимагає заміни Не будеш же ти борт піднімать у повітря, якщо двигло не тягне і не дає необхідних оборотів
показати весь коментар
26.11.2022 22:23 Відповісти
Пане Яре! Ви трошки неправильно трактуєте поняття *ресурс* Вузол..чи двигун замінять ТІЛЬКИ при повній відмові і неможливості використовувати. Це зветься** використання по стану** і воно при бойових діях використовується. *ресурс*..це коли виходить термін використання .. Агрегат цілком справний.. але його замінюють. Двигун може гавкнутися і на першому часі експуатаціїї..а може і п*ять ресурсів відмолотити. Я вже писав... що навіть у цівільній авіаціі поняття * використання по стану* працює по повній. Е літаки... котрим подовжують ресурс і по рокам і по нальоту. Двигунам теж. Планеру теж. Тому і літають по 20-30 років пасажирами..а потім ще 20 років вантажними.. Тількі в одній дурнуватій державі могли відправити на капітальний ремонт справний літак... налітавший 400-500 годин і простоявший 10 років. Бо вийшов календарний ресурс.))
показати весь коментар
26.11.2022 22:34 Відповісти
Я трактую так як колись мене вчили Але з тих пір пройшло дуже багато часу і могло дещо зміниться НІАС - теж
показати весь коментар
26.11.2022 22:37 Відповісти
.. після розпаду за 30 років змінилося все відсотків на 70-75... У питанні використання на всі 100. Як бувший військовий Ви зрозумієте..що для військового літака ресурс у мирний час встановлюють наказом Головного інженера ВПС... і ніхто ні до яких конструкторських бюро... заводів-виробників не звертається. Модернізувати те й Міг-29 можуть і робили поляки на свій розсуд... наші також. Міг-21 румуни модернізували на свій розсуд залучивши Ізраіль. Картина проста. Ви купили літак... робіть з ним що хочете... Купляйте запчастини... де хочете... і які хочете. Відповідальності завод і КБ не несуть. Але якщо Ви хочете мати постійне обслуговування... то контракт..і все будуть робити і в плані бажаної Вам модернізації.. Не всі країни спроможні самі підтримувати льотну придатність. Україна повністью на всі типи військових літаків самостійно може підтримувати у належному стані..Бо багато АРЗ по всі типам. А от цівільним ..що ходять ща кордон... Тим тільки КБ та завод..що сертифікований КБ. От кацапсячі сьогодні використовують свої В та А у більшості без закордону. Ті що за кордон ходять... ще мають льотну придатність. Закінчиться... будуть тіьки по рашці смердіти.
показати весь коментар
26.11.2022 23:03 Відповісти
..ну і для доброго настрою. Колись Індонезія купила у смердячих з десяток Су-30МК... з повною гарантією та договором про техсупроводження. Все це закладалося у кредитну лінію. За весь час експуатації ціх літаків російська сторона НІ РАЗУ не виконала гарантійних забов*язань. Мав бесіду пару років тому з командиром військової бази цих літаків. Перевозили для них українські вироби. Загальний резуьтат розмови...Лайно! ПНК постійно виходить з ладу... двигуни сирі та ніжні... І головне... Вартість штрафних санкцій тоді вже перевищила половину вартості літаків. Тому Індонезія і відмовилася від ще одного лайна з назвою Су-35. І повернулася до закупки стареньких Ф-16. та французських Рафалей.....які і дорожче..навіть старі..і надійнійші... Така ж сама комедія була і в Мексиці... коли русня дала кредит авіакомпанії Інтеравіа на закупку 24 ГовноДжетів-100 ..і в результаті експуатації та невиконання гарантійних обов*язків смердячими... штрафні санкції перевищии вартість кредиту..та ще й кілька літаків передали Мексиці у рахунок штрафів. Вони нові літаки і розібрали на запчастини!!)))
https://lenta.ru/news/2018/01/18/ss100/ А зараз там ВСЕ ПІД ПАРКАНОМ!! Спокійної... та зі світлом!!
показати весь коментар
26.11.2022 23:33 Відповісти
Я "трохи в курсі" тієї "клоунади" Те ж саме - з продажем вертольотів "латиносам" Купили цілу купу, а зараз ескадри на землі стоять Більша половина - не літає, і їх "розкулачують", щоб хоч якісь борти в повітря піднять можна було І справа навіть не в "поганій техніці" - наші воюють на таких же танках, САУ, БМП, БМД та ЛА, що і кацапи Справа в "інженерній культурі" Колись у Радянській Армії казали: "Главная деталь в машине - "прокладка" между сиденьем и рулём!" Ще при "совку" ми з Уралу отримували автотехніку, де болти молотком булши забиті А коли СРСР розвалився, то в Росії більшість всього почало робиться "на "авось" Згадай про забитий молотком датчик на космічному кораблі!
Те ж саме - на полі бою Бо такі самі "авоськи" й управляють цією технікою!
показати весь коментар
27.11.2022 08:49 Відповісти
Брити молодчаги!
показати весь коментар
26.11.2022 20:55 Відповісти
Thanks
показати весь коментар
26.11.2022 21:11 Відповісти
а Апач теж буде? оцей красунчик
показати весь коментар
26.11.2022 21:27 Відповісти
принаймі, краще ніж тролейбуси, або дрони довжиною в долоню
показати весь коментар
26.11.2022 21:31 Відповісти
Гарні вертушки, краще за Мілі
показати весь коментар
26.11.2022 22:38 Відповісти
Британія заявляла що вона готова виготовляти разом вироби спільно, і забезпечувати дешевеми грошима проєкти!
показати весь коментар
26.11.2022 23:28 Відповісти
Thanks Britain ! Круті хлопці ці брити!!
показати весь коментар
26.11.2022 23:38 Відповісти
Чудова! Подяка Британцям!
показати весь коментар
27.11.2022 03:13 Відповісти
 
 