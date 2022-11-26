10 395 21
Велика Британія підготувала 10 українських екіпажів для гелікоптерів Sea King. ВIДЕО
Велика Британія підготувала 10 українських екіпажів для гелікоптерів Sea King, які Лондон планує передати Україні.
Про підготовку екіпажів повідомило Міністерство оборони Великої Британії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Велика Британія надасть Збройним силам України гелікоптери Sea King у рамках подальшої підтримки. Королівський флот провів навчання на Sea King для 10 екіпажів Збройних Сил України, підвищивши їхні пошуково-рятувальні можливості", - повідомило міністерство.
https://lenta.ru/news/2018/01/18/ss100/ А зараз там ВСЕ ПІД ПАРКАНОМ!! Спокійної... та зі світлом!!
Те ж саме - на полі бою Бо такі самі "авоськи" й управляють цією технікою!