УКР
30 304 96

Позиції українських захисників на передовій: "Отак ми і воюємо". ВIДЕО

Українські захисники, які боронять державу від російських окупантів, сидять в окопах, що наповнені брудом, змішаним із дощовою водою.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео оприлюднили в мережі.

Читайте: На Донбасі - важкі бої, спецпризначенцям потрібні прилади нічного бачення, а пораненим захисникам - одяг та взуття, - волонтерка Юсупова

Автор: 

військовослужбовці (4943) ЗСУ (7944)
Топ коментарі
+103
27.11.2022 11:07 Відповісти
27.11.2022 11:07 Відповісти
+94
Дякую кожному воїну ЗСУ, який на передовій захищає Україну і нас і все більше ненавиджу орденроносців "кварталу", які від парфумів і делікатесів скоро лопнуть.
27.11.2022 11:11 Відповісти
27.11.2022 11:11 Відповісти
+63
Ці фото потрібно показувати і деяким супер-волонтерам, які зневажливо пишуть "Збираємо не якісь там труси!". Уявіть скільки потрібно трусів, шкарпеток, взуття, одягу в таких умовах, щоб не опинитись через кілька днів в лікарні із запаленням легенів.

І Резнікову з Маляр та Безуглою потрібно це показувати.
27.11.2022 11:17 Відповісти
27.11.2022 11:17 Відповісти
27.11.2022 11:07 Відповісти
27.11.2022 11:07 Відповісти
Буде нам з тобою що згадати
Після довгих збавлених ночей.
Вивчив я далекий звук гарматний
І тривожний блиск твоїх очей.
Твої очі - квіти темно-сині
На узбіччі радісних доріг.
Чи зустрінемось з тобою знову
На своїх дорогах бойових?
Будуть стрільна розриватись глухо
І дрижати в вибухах земля.
Вийдеш ти в ту сторону - послухай
Де в багряних полум'ях поля.
І почуєш грізну борню волі,
І вкриється кров'ю битий шлях.
Будуть хлопці йти суворочолі
В сіруватих, наче ніч, рядах.
І пройдуть вони безмежним краєм
Крізь руїни сіл, дерев і трав.
І напевно ти тоді згадаєш,
Хто любов і мужність поєднав.
27.11.2022 15:51 Відповісти
27.11.2022 15:51 Відповісти
🙏🙏🙏
27.11.2022 16:11 Відповісти
27.11.2022 16:11 Відповісти
ГОСПОДИ СПАСИ І СОХРАНИ НАШИХ ВОЇНІВ.
27.11.2022 17:26 Відповісти
27.11.2022 17:26 Відповісти
Не жаліюся на те що світло часто вимикають, але хочу щоб всі "слуги", які допустили цю війну і відмивали гроші на асфальті разом з їх Каломийсьим посиділи тиждень в цих окопах і їх пунктах "незламності".
27.11.2022 11:44 Відповісти
27.11.2022 11:44 Відповісти
Краще нехай полежать!.. В одній великій траншеї, засипані хлоркою і трьома метрами землі, і зарівняній бульдозером! А зверху - новенький автобан!!!
27.11.2022 12:29 Відповісти
27.11.2022 12:29 Відповісти
Спочатку в окопах, а потім в буцегарні.
27.11.2022 12:34 Відповісти
27.11.2022 12:34 Відповісти
От цьому дурнуватому,що в Темі9,ще до сих пір привиджається,що цю війну можно було не допустити.Дурню,прибитому на політичному хайпі,-хуйло би напав і почав цю війну,незалежно,чи були у владі СН,БПП чи ЄС. "Виновен лишь ты в том-что хочется мне кушать".Невже ще хтось вірить в політичні вподобання ***** в Україні?
27.11.2022 14:04 Відповісти
27.11.2022 14:04 Відповісти
дарма тобі доводити, що мем "допустили війну" означає не що інще, як "допустили окупацію (попри ОРДЛО) територій Житомирської, Київської, Сумської, Харківської, Запорізької, Херсонської областей", загалом чверть України (попри 7%, які були до 24/02). І про втрати перш за все цивільного населення "заради асфальту" (ще один мем). І що меми смислу вживаються для скорочення написання текстів.
Бо ти - типовий 73/43%зебіл брехливий. Вск це ти розумієш, але брешеш.
27.11.2022 15:22 Відповісти
27.11.2022 15:22 Відповісти
Так ви тут на форумі Цензора міряєтеся МЕМами?.Хто, що- там любе одоробло брехануло,сказало,виригало з переляку-о вже є МЕМ.Переповідаємо його все життя.Один пише -половину України "продали",тут же інший-25 %.А що витворяють з цифрами 73?А у фейсбуці взагалі ціле біле братство-"елітний клюб" 25%.Ще один МЕМ.
28.11.2022 12:17 Відповісти
28.11.2022 12:17 Відповісти
элитный-не элитный, но просто чуть более умный, чем вы, зебилы. Да, вы зебилы. Да, у вас проблемы с логикой и с памятью. И да, у вас яиц нет признать свои ошибки.

А без признания ошибок невозможно что-либо изменить. Поэтому вы так и останетесь зебилами, это на всю жизнь.

Наша задача - сделать так, чтобы вы больше никогда не могли набрать большинство. Потому что из пресловутых 73% довольно значимая часть - откровенные враги Украины, не менее большая часть - простоватые но беззлобные зелюки, которые голосуют так, как им по телевизору скажут, еще одна часть - "па приколу" голосуют, а самые крикливые из зебилов, среди этих 73% - в меньшинстве. И если врагов можно выкосить, зелюкам показать правду, "приколистам" объяснить что лучше прикалываться в другом месте, а не на выборах, то оставшееся меньшинство просто останется тем, кем они являются - крикливыми зебуинами, которых меньшинство.

А ты уже сам выбирай, кто ты. Но пока ты ведешь себя как типичный представитель секты свидетелей Святого Боневтика.
28.11.2022 22:40 Відповісти
28.11.2022 22:40 Відповісти
он может быть и напал бы. Но при нормальном президенте пол-страны не было бы оккупировано за 1 сутки.
Про просто перестать стрелять и сойтись посередине даже вспоминать не буду.
27.11.2022 16:02 Відповісти
27.11.2022 16:02 Відповісти
бачиш вася виходить що ти дурник
27.11.2022 17:49 Відповісти
27.11.2022 17:49 Відповісти
а з чого ви взяли що:
- наші "вибори" відрізняються від "призначення" в московії?
- що популусом правлять що там що тут не олігархи?

Якщо не знаєш минулого, не зможеш розуміти ********* і тим паче не передбачиш майбутнього...
Який з "гарантів" підіймав ВВП? Розбудовував країну?
Один той що газ "криво" підписав? Він був драйвером того росту та віддавання кредитів МВФ?

А що він говорив про продаж Землі?

Патетика не для 73% простачків міленіалів...
27.11.2022 19:44 Відповісти
27.11.2022 19:44 Відповісти
Что это за бред?

Встречный вопрос в стиле вашей логики -

- с чего вы взяли, что у человека есть свобода воли?

- с чего вы взяли, что нами управляют не рептилоиды?

- кто вам сказал, что вы разумный? Почему вы ему поверили?
28.11.2022 22:46 Відповісти
28.11.2022 22:46 Відповісти
Софістика гнойної голови манкурта некого не інтересує, вона є планом геноцидного тиску на нації щоб вона не брала вила та не давила у відповідь олігократію. Беня "продав" "приват" за 150 млрд долл. "Офеційно" тільки 12, але "прокладки" навіть моїх другів вкрали великі мільйони... не знаєте цього тому що голова пуста та тупа.

Відповіді для вашого "кулькулятора" насипати не проблема.

- свобода волі стосуються розуму а не уму. це коли знаешь що робити щоб здоровья у всієї сім'ї було гарне, а у нації справжні сила на захист проти олігократії яка нас готує до "1984"...
- це все "прикол" "попкорнової коспірології. Хто править 3м Всесвітом мені відомо від авторів які були богами чи навібогами. Що це таке? Це ті які краше розвинулись в 100 - 10х1000000 разів ніж ті які знали коли вмруть, як це відбувається? (як приклад Сковорода, Шевченко) Це 4-й вимір нашого 7-елементного Всесвіту. Поряд з нами 100 млн світових років куля с чорною матерією в діаметрі 5 млрд світових років. Полистайте інтернети та подумайте - що то таке та чому ми на його поверхні як вірус чи ще яке утворення... Сумуючи - дракон - символ Китаю на фресках до СМЗХ був як діюча особа, а в Інків та Мая - Біла Людина (ВіраКоче)... Якщо вам конспірологія імпонує, пересідайте з манкуртних матеріалів на ті які не пропагують та зневажають представники Зла, тобіш "сильні мира цього" такі як Рокфеллери, Моргани і тд, місцеві "кофе пить" чи "де мої бабоси за зеленку" - вони занадто мілкі... Для "села" спеціально підбираються під розмір... "актори"...

- на рахунок розумності - все відносно, але як відрізнити Зло від Добра великого хисту мати не потрібно...

Дякую, краплина в річку ноократії вже велика справа. Нехай щастить.
29.11.2022 00:39 Відповісти
29.11.2022 00:39 Відповісти
Дякую кожному воїну ЗСУ, який на передовій захищає Україну і нас і все більше ненавиджу орденроносців "кварталу", які від парфумів і делікатесів скоро лопнуть.
27.11.2022 11:11 Відповісти
27.11.2022 11:11 Відповісти
А хто їх так вигодував та нагородив потім?
27.11.2022 15:59 Відповісти
27.11.2022 15:59 Відповісти
Нда...роботка...
27.11.2022 11:11 Відповісти
27.11.2022 11:11 Відповісти
Резніченко із своєю курвою не там асвальт кладе! 👿

Слава ЗСУ!
27.11.2022 11:12 Відповісти
27.11.2022 11:12 Відповісти
Не, курва Резныченка пролетіла - Онур за асфальтирование окопов больше мазу дал...
27.11.2022 11:19 Відповісти
27.11.2022 11:19 Відповісти
пасажири в поїзд їх не пустять. і в тамбур тоже ((.
27.11.2022 11:15 Відповісти
27.11.2022 11:15 Відповісти
зате дома обіймуть і притиснуть до серця...і обцілують замурзаних і рідних...
27.11.2022 11:19 Відповісти
27.11.2022 11:19 Відповісти
Резников, так требуются в зсу солдаты технических служб, подготавливающие форт сооружения, освобождённых от жужелы и шлама?
Или зсу укомплектованы полностью и вы нам когда надо позвоните?
Да или нет?
27.11.2022 11:37 Відповісти
27.11.2022 11:37 Відповісти
одна беда - как передать Ваши вполне вменяемые и правильные вопросы этому челу?
у него-то копыта сухие...и спит в белой и мягкой постельке...да думаю и от блекаута и холода от батарей не страдает...
27.11.2022 11:48 Відповісти
27.11.2022 11:48 Відповісти
бо їм ,бачите,погано пахне...
27.11.2022 12:26 Відповісти
27.11.2022 12:26 Відповісти
так...тим чистеньким падлюкам погано пахне воїн з фрону (а війна не пахне фіалками і трояндами, а лише кровію, потом, брудом і димом....)
дуже шкода, що не встановили тих зтурбованих запахом воїна тварюк!!!
27.11.2022 12:35 Відповісти
27.11.2022 12:35 Відповісти
****на русня !!!!
27.11.2022 11:17 Відповісти
27.11.2022 11:17 Відповісти
Ці фото потрібно показувати і деяким супер-волонтерам, які зневажливо пишуть "Збираємо не якісь там труси!". Уявіть скільки потрібно трусів, шкарпеток, взуття, одягу в таких умовах, щоб не опинитись через кілька днів в лікарні із запаленням легенів.

І Резнікову з Маляр та Безуглою потрібно це показувати.
27.11.2022 11:17 Відповісти
27.11.2022 11:17 Відповісти
Так, і потрібна не одна зимова форма на одного бійця на зиму, а цілий комплект.
27.11.2022 11:20 Відповісти
27.11.2022 11:20 Відповісти
Син каже,що одяг зношується в окопі за декілька днів....
27.11.2022 11:28 Відповісти
27.11.2022 11:28 Відповісти
*****, а влаштувати дренаж в окопі - це біном Ньютона?
27.11.2022 19:11 Відповісти
27.11.2022 19:11 Відповісти
Поїдь під Бахмут і влаштуй.
28.11.2022 19:09 Відповісти
28.11.2022 19:09 Відповісти
якби резников . маляр що язиком працюе . та безмозгла дали свою мисячну зарплату на зсу . то можна було б роту одягти в зимове з ног до голови . ще й пару буржуйок придбати в блиндаж
28.11.2022 06:46 Відповісти
28.11.2022 06:46 Відповісти
А корисні ідіоти в цей час ниють, що світло дали на годину пізніше, ніж вони хотіли.
27.11.2022 11:19 Відповісти
27.11.2022 11:19 Відповісти
так-та продовжують воювати з пропердених диванів...
27.11.2022 11:22 Відповісти
27.11.2022 11:22 Відповісти
В одному з сіл на Полтавщині , одне прорашистське падло теж все ходило нило що - свєту нема , то що Україна йому не така , то ще щось не так , і т.д. . Вночі хтось взагалі відрізав його хату від електромережі , знявши дроти . Тепер сидить вже тиждень без світла , а електрики відновлювати не поспішають .. Кажуть - багато роботи , чекай мовляв , може до весни і приїдемо . .
27.11.2022 12:58 Відповісти
27.11.2022 12:58 Відповісти
ЗСУ-ви справжні воїни та герої.Дуже дякую вам.Хай Господь береже вас...
27.11.2022 11:19 Відповісти
27.11.2022 11:19 Відповісти
Єх б***ь, не забыли бы об этом на следующий день после победы...
27.11.2022 11:21 Відповісти
27.11.2022 11:21 Відповісти
***
так монотонно дощик барабанить
вистукуючи краплями мотиви
заповнюючи образами пам"ять
і звуками симфонією зливи…

стихає галас безупинних мрій
сповільнюється час, щоб увібрати
цілющу музику незайманих надій
яку під силу лиш дощу зіграти…

як дощик філігранно виграє
невимушено, тонко, мов мажорна терця…
змиває кіптяву , шепоче - все мине...
печалять тільки геть промоклі берці..

А.А (зі збірки віршів з фронту)
27.11.2022 11:21 Відповісти
27.11.2022 11:21 Відповісти
Это в районе Бахмута...,или Авдеевки...
27.11.2022 11:32 Відповісти
27.11.2022 11:32 Відповісти
Щось не чутно істерики Наталії Мосійчук з цього приводу.
27.11.2022 11:34 Відповісти
27.11.2022 11:34 Відповісти
Мовчить каломойська хвойда, на 9 році війни, не бажає дерьмаку-вазеленському горіти в пеклі.

"Я коли побачила нашого бійця Червону, яка загинула, в бліндажі, де сидять наші військові, то в мене виникло питання: "йолкі-моталкі", 5 років наші солдати лопатами копають собі шанці, у них баклажка після води вся зелена всередині, вони мають бути поважними людьми в Україні, героями! Вони заслуговують на це? Це повага до них?"

І я коли побачила, як політики почали закидати "Цей висловив співчуття, а цей не висловив..." Та горіть ви всі в пеклі зі своїми співчуттями!" - емоційно висловилась Мосейчук."
27.11.2022 15:20 Відповісти
27.11.2022 15:20 Відповісти
масейчучка хвойда пархатого орденоносна . герасимюк ще одна хвойда . байки ***** розповидала чому нема ..прямого.. каналу в зеленовинах . недавно витягли з нафталину в зеленовини силиконову бабусю з косою жюлю . таке **** верзе . що ни в тин ни в ворота --- одсудила ця потвора перед войной 155 000 000 грн за страдания в ..качановке.. з нашого з вами бюджета Украины . то на таке бобло можна три батальени одягти та нагодувати . цей список наших патриебок дуже длинний
28.11.2022 07:01 Відповісти
28.11.2022 07:01 Відповісти
Ржевско-Сычевскую операцию маршал Жюков проводил 13 месяцев...сдохло полтора миллиона...красных армейцев..хотя во Ржеве было всего 35 000 немцев...,которые ночью тихо удрали...но Жюков бомбил Ржев ещё неделю....🤣🤣
27.11.2022 11:36 Відповісти
27.11.2022 11:36 Відповісти
В 1999 году провёл 5 встреч-бесед с немецким ветераном, который все эти 13 месяцев провоевал под Ржевом:

обер-ефрейтор, командир отделения Генрих Винклер, после войны закончил факультет права, стал адвокатом. Рассказывал, что в течение целого года сталинские генералы каждый день гнали на убой в лобовые атаки огромные массы советской пехоты, которая двигалась в атаку черепашьим шагом по колено в жидкой болотистой грязи.

Пулеметчики его роты косили красных армейцев в таких ужасающих количествах, что из тысяч советских трупов в глубокой грязи образовывался сплошной настил, по которому в атаку на немецкие позиции шли новые волны атакующих. Их тоже скашивали пулеметным огнем и рвали в клочья плотным огнём минометов и артиллерии. И так в течение 13 месяцев...

Вот такая советская "Наука побеждать"...

Кстати о грязи в траншеях: Генрих Винклер рассказывал, что под Ржевом у них в траншеях грязи не было и спали он в сухих блиндажах с обогревом: у немцев ещё с 1 МВ было найдено эффективное средство против грязи: дренаж и длинные деревянные решётки на дне траншей. Питание обеспечивалось прекрасное: в их дивизии была целая кулинарная рота из 230 человек в составе которой был даже отдельный взвод "соусников", бывших поваров отличных ресторанов из крупных городов.
28.11.2022 03:22 Відповісти
28.11.2022 03:22 Відповісти
что тут сказать.....
27.11.2022 11:37 Відповісти
27.11.2022 11:37 Відповісти
треба дати звізди...
27.11.2022 19:14 Відповісти
27.11.2022 19:14 Відповісти
Боляче дивитися, вся Україна у них в невідплатному боргу, неймовірні люди, неймовірна нація, нехай всі повернуться живими та здоровими. Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ!
27.11.2022 11:37 Відповісти
27.11.2022 11:37 Відповісти
Тяжко і нестерпно боляче навіть дивитись не те, що там перебувати.
27.11.2022 11:39 Відповісти
27.11.2022 11:39 Відповісти
Авдеевку крысы путлера берут девятый год,всего 10 км от Донецка...вояки блин...🦍🦍ЧМОбики...вторая армия Третьего мира 🤣
Слава ЗСУ та генералу Залужному Марченко Наеву Кривоносу Забродскому 🔱❤️🖤🔱✊💪👍✌️👌
27.11.2022 11:39 Відповісти
27.11.2022 11:39 Відповісти
на следующих выборах в ВР эти генералы должны быть в первой пятерке новой партии под названием ..УКРАИНА .. а кандидатом в президенты генерал Залужный
28.11.2022 07:07 Відповісти
28.11.2022 07:07 Відповісти
От курва тут вже водолазний костюм потрібен.
27.11.2022 11:43 Відповісти
27.11.2022 11:43 Відповісти
або хочаб рибацькі "броди"...
27.11.2022 19:12 Відповісти
27.11.2022 19:12 Відповісти
достатньо лопати і натхнення. в основній масі випадків...
27.11.2022 19:17 Відповісти
27.11.2022 19:17 Відповісти
Ось до чого доводить приховування наших реальних втрат. Диванні експерти вважають, як і їхній кумир арестович, що наші воїни в окопах відпочивають та смажать шашлички. А яка реальна укомплектованість штату не вдупляють. Вони там сплять по пару годин на добу з перервами!
28.11.2022 19:16 Відповісти
28.11.2022 19:16 Відповісти
Треба згадувати це відео кожному коли світло вимикатиметься на 4 години. Одразу полегшає.
27.11.2022 11:49 Відповісти
27.11.2022 11:49 Відповісти
Почему Гитлер отказался штурмовать Москву в октябре 1941 года и под угрозой расстрела издал Указ...кто из немцев войдёт в Москву тому кирдык...
Не морозы виноваты а сложные дожди...в Подмосковье...
27.11.2022 11:49 Відповісти
27.11.2022 11:49 Відповісти
Сказку про 28 Хероев ПОНТЫфиловцев у разъезда Дубосеково под Москвой придумали журналисты якобы 16 ноября 1941 года 50 немецких танков шли на Мацковию.. такого просто не могло быть поскольку шли проливные дожди .а танки немецкие с узкой шириной гусеницы не могли идти по грязи..они просто загрузили бы...
Понты и Мифы, это конек мавзолейного Вермахта 😛
27.11.2022 12:13 Відповісти
27.11.2022 12:13 Відповісти
рідни тримайтеся, що нам осталось тількі молити бога щоб це скоріше це закінчилося нашей перемогой. На ВАС тількі надія,СЛАВА ЗСУ.
27.11.2022 12:14 Відповісти
27.11.2022 12:14 Відповісти
А шоб в окопах робити тіпа скважини а потім звідти воду помпою .
27.11.2022 12:16 Відповісти
27.11.2022 12:16 Відповісти
дренаж організувати, дренаж... а там, хоч відрами...
27.11.2022 19:21 Відповісти
27.11.2022 19:21 Відповісти
Вы не поверите, но такая хрень с 2014 года! Опять вкиды, петя - вова! Вы заметили отношение количества просмотров и комментариев на сайте? Уже не интересно никому "мерялки" "гетьманов", у кого булава толще!
27.11.2022 12:23 Відповісти
27.11.2022 12:23 Відповісти
Якого "вову" ви маэте на увазi в контекстi 14-го року? Ху*ла чи практично нiкому невiдомого тодi ,корпоративного шута й членограя ?
27.11.2022 12:42 Відповісти
27.11.2022 12:42 Відповісти
теперь зеленский точно запишет видосик и сообщит об исторической беседе с президентом лесото...
27.11.2022 12:46 Відповісти
27.11.2022 12:46 Відповісти
Неужели на нужды фронта невозможно найти достаточно хотябы небольших генераторов и пумп для откачки воды? Сегодня их в продаже - любых, в том числе и для откачки грязной воды - немеряно. Речь ведь идёт о здоровье Защитников и, соответственно, о моральном духе и настроении бойцов!
27.11.2022 12:54 Відповісти
27.11.2022 12:54 Відповісти
дати звізди командиру...
щоб роздав лопати і загадав влаштувати дренаж...
в 99% випадків реально допомагає.
27.11.2022 19:24 Відповісти
27.11.2022 19:24 Відповісти
Что то не понятно по поводу Маркуса... Он воюет, или шоумэн?
27.11.2022 13:08 Відповісти
27.11.2022 13:08 Відповісти
Членограй.
27.11.2022 13:15 Відповісти
27.11.2022 13:15 Відповісти
Н-да ... Як у І світову ... Маю надію пігулками глушать проблєми.
27.11.2022 13:15 Відповісти
27.11.2022 13:15 Відповісти
---Саме така гидетна багнюка супроводжує носіїв-- " визволителів" русского мира... ніби сам боженька щедро поливає із небес протиборців зливами дощу... мовляв :-- схаменіться! Будьте людьми ! Маю розповісти .що до цього баговиння держимордівських солдатушек привчають серйозно. оскільки це НЕабияк .впливає на моральний стан воїна... Довелося служити в РА під москвою .../закінчував там сержантську щколу. яка славелася витівками дубоголових садистів--наставників /систематичні нічні тревоги із кидком на 15 км.; за найменьшу провину ---натирання " Очка ".туалету до блиску котячих яє*ь...Та найбільше запам*яталися процедури саме із таким багном /які провадилися у відлигу. або ранньої весни.../ Заганяли у болота /а там вони вічні.../ і федфебель Рябов горланив : ---- Воздух !!! І ми гепаємося у талу трясину... Пройшло вже півстоліття а я і дотепер пам*ятаю оте неперевершене відчуття " насолоди" . коли саме отака багнюка повільно. але впевнено заповзає тобі за комірець. в пазуху. і між ніг... А потім шаленний біг із чваканням чобіт.../адже .до ранку потрібно попрать.висушиться. і підшити свіжий комірець... Саме так гартують капралів--собацюр в РФ... Так що хлопці -- тримайтеся із всих сил. вражина ситльна-- це напали на нас болотяні песиголовці... На Вас надіємося всі ми і увесь Світ... І перемого буде за Вами !

27.11.2022 14:33 Відповісти
27.11.2022 14:33 Відповісти
Железные люди.
27.11.2022 15:10 Відповісти
27.11.2022 15:10 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
27.11.2022 15:21 Відповісти
27.11.2022 15:21 Відповісти
Треба туди посадити на пару суток зеленського і так званного міністра оборони резнікова чи як його там шоб вкусили по чем фунт лиха,а для стефанчука вирити отдельний окоп,бо це створіння не помістится в звичацний.
27.11.2022 15:49 Відповісти
27.11.2022 15:49 Відповісти
Все залежить від ситуації і вільного часу. Коли є час і можливості то і дренажні ями риються щоб болото не стояло і бліндажі теплі облаштовуються. А буває от так, коли є час тільки вздрімнути посеред калюж одну годину за дві доби. Міцного здоров'я хлопцям і скорішого повернення додому до рідних.
27.11.2022 16:01 Відповісти
27.11.2022 16:01 Відповісти
цікаво, крім поваги бійцям, хоч хтось з командування чи з волонтерів

намагається організувати хоча б дерев'яні укриття в окопах Бахмута?!

Свого часу у 2015-2016 цілі статті писалися про величезну важливість такого захисту на стаціонарних позиціях.

Виділялися кошти, реальні бліндажі всюди були.

А тепер у Бахмуті у орків келі підземні міста укріплень, а в Українців озера де вода ледь не по горло стоїть.

ПРОСТО ДОСТАВИТИ КОЛОГ ДЛЯ УКРИТТЯ і врятувати НЕМАЛО БІЙЦІВ
27.11.2022 16:06 Відповісти
27.11.2022 16:06 Відповісти
я боюсь что наши тыловые крысы переключились на спасение своих задниц в плане электричества, а за ребят на фронте вообще забыли....бо интернета пару часов нет и воды горячей....
27.11.2022 16:11 Відповісти
27.11.2022 16:11 Відповісти
я тихо надеюсь, что такой окоп - это исключение из правила....
27.11.2022 16:08 Відповісти
27.11.2022 16:08 Відповісти
Підполковник запасу, доброволець Віталій Баранов: Ми на власному досвіді переконалися, що наш порятунок - у землі. Траншеї, бліндажі вчилися робити стихійно в польових умовах Источник:
27.11.2022 16:08 Відповісти
27.11.2022 16:08 Відповісти
це фото явно проти влади
влада в морді моні все це бачить раніше чим ми
реакція???
*** він ложив на нас і на тих хто гниє в окопах!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
в нього є єрмак
в єрмака є смотрящі
бабло поступає вчасно
що для повного щастя треба єрмаку???
щоб військовий стан не закінчувався ніколи,
ці ***лани будуть при владі довго
землю вже продали
аес скоро продадуть
нарубають бабла і скажуть ***лу
дядя вова.....
ми зробили свою справу
ти просто напав раніще чим треба було
я ненавижу зелену владу гірше чим владу яника, хоч для мене яник був ворогом України номер 1
27.11.2022 19:17 Відповісти
27.11.2022 19:17 Відповісти
Вітаємо! Дякуємо вам Люди! Наши зірки-захисники!!! Бажаємо вам здоров'я та всього найкращого!!! Нехай щастить!!!! Віримо! Підтримуємо! Чекаємо!!!💙💛✌️💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🍀🍀🍀🍀🍀🙏🙏🙏🙏
27.11.2022 19:37 Відповісти
27.11.2022 19:37 Відповісти
Це ж катастрофа.Хоча б деревяні піддони завезли.
27.11.2022 19:49 Відповісти
27.11.2022 19:49 Відповісти
статья и видео рассчитана на офисных мажоров...кто сказал что в армии легко...
27.11.2022 21:03 Відповісти
27.11.2022 21:03 Відповісти
Это похоже на окоп в земле.
27.11.2022 22:50 Відповісти
27.11.2022 22:50 Відповісти
28.11.2022 02:10 Відповісти
28.11.2022 02:10 Відповісти
amazon: hammock stand
28.11.2022 02:11 Відповісти
28.11.2022 02:11 Відповісти
Де агрохімія? Може поїде перевірить стан окопів на передку? Асфальт покладе! Тварини зелені!!!!!
28.11.2022 06:53 Відповісти
28.11.2022 06:53 Відповісти
МИ ПЕРЕД ВАМИ В НЕОПЛАТНОМУ БОРГУ.
28.11.2022 08:18 Відповісти
28.11.2022 08:18 Відповісти
Чому досі не прислухаються до порад наталки мосейчук? Пригадується, як вона з трусів вискакувала, коли звинувачувала Порошенка, що не забезпечив передову комфортними американськими кунгами з душем та туалетами
28.11.2022 09:18 Відповісти
28.11.2022 09:18 Відповісти
А чого окопів нема, шо це за канава, командира за облаштування таких позицій мінімум, там від мін важко заховатись, а чого не вкопуються, дивився кадри відео 14-15 років, одні бригади стоять окопи в повний рост, дивишься другі бригади ледь до половини росту, дивишься статистику загиблих, за нормальні навчані командири там і загиблих почти в даа а той більше разів, от така математика, як спитали наших вояків чого вас вчіли британці, кажуть окопи копати, але видно марно, лінь вона й на війні лінь.
28.11.2022 09:21 Відповісти
28.11.2022 09:21 Відповісти
А чим займається служба тилового забезпечення?
28.11.2022 10:37 Відповісти
28.11.2022 10:37 Відповісти
Це жестяка - такого не буде у відосіках криворіжського українофоба.
Нащі стандарти забеспечення піхоти на пєрєдку від радянських не відрізняються,
дерево, трапи, доски для дна окопів то зайве. Від сирості у окопах ноги гниють,
це реальність.
28.11.2022 18:36 Відповісти
28.11.2022 18:36 Відповісти
 
 