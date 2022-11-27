Позиції українських захисників на передовій: "Отак ми і воюємо". ВIДЕО
Українські захисники, які боронять державу від російських окупантів, сидять в окопах, що наповнені брудом, змішаним із дощовою водою.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео оприлюднили в мережі.
Топ коментарі
+103 Прощай немытая раССея
показати весь коментар27.11.2022 11:07 Відповісти Посилання
+94 Анатолий К #427424
показати весь коментар27.11.2022 11:11 Відповісти Посилання
+63 Алла Новосад #194524
показати весь коментар27.11.2022 11:17 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Після довгих збавлених ночей.
Вивчив я далекий звук гарматний
І тривожний блиск твоїх очей.
Твої очі - квіти темно-сині
На узбіччі радісних доріг.
Чи зустрінемось з тобою знову
На своїх дорогах бойових?
Будуть стрільна розриватись глухо
І дрижати в вибухах земля.
Вийдеш ти в ту сторону - послухай
Де в багряних полум'ях поля.
І почуєш грізну борню волі,
І вкриється кров'ю битий шлях.
Будуть хлопці йти суворочолі
В сіруватих, наче ніч, рядах.
І пройдуть вони безмежним краєм
Крізь руїни сіл, дерев і трав.
І напевно ти тоді згадаєш,
Хто любов і мужність поєднав.
Бо ти - типовий 73/43%зебіл брехливий. Вск це ти розумієш, але брешеш.
А без признания ошибок невозможно что-либо изменить. Поэтому вы так и останетесь зебилами, это на всю жизнь.
Наша задача - сделать так, чтобы вы больше никогда не могли набрать большинство. Потому что из пресловутых 73% довольно значимая часть - откровенные враги Украины, не менее большая часть - простоватые но беззлобные зелюки, которые голосуют так, как им по телевизору скажут, еще одна часть - "па приколу" голосуют, а самые крикливые из зебилов, среди этих 73% - в меньшинстве. И если врагов можно выкосить, зелюкам показать правду, "приколистам" объяснить что лучше прикалываться в другом месте, а не на выборах, то оставшееся меньшинство просто останется тем, кем они являются - крикливыми зебуинами, которых меньшинство.
А ты уже сам выбирай, кто ты. Но пока ты ведешь себя как типичный представитель секты свидетелей Святого Боневтика.
Про просто перестать стрелять и сойтись посередине даже вспоминать не буду.
- наші "вибори" відрізняються від "призначення" в московії?
- що популусом правлять що там що тут не олігархи?
Якщо не знаєш минулого, не зможеш розуміти ********* і тим паче не передбачиш майбутнього...
Який з "гарантів" підіймав ВВП? Розбудовував країну?
Один той що газ "криво" підписав? Він був драйвером того росту та віддавання кредитів МВФ?
А що він говорив про продаж Землі?
Патетика не для 73% простачків міленіалів...
Встречный вопрос в стиле вашей логики -
- с чего вы взяли, что у человека есть свобода воли?
- с чего вы взяли, что нами управляют не рептилоиды?
- кто вам сказал, что вы разумный? Почему вы ему поверили?
Відповіді для вашого "кулькулятора" насипати не проблема.
- свобода волі стосуються розуму а не уму. це коли знаешь що робити щоб здоровья у всієї сім'ї було гарне, а у нації справжні сила на захист проти олігократії яка нас готує до "1984"...
- це все "прикол" "попкорнової коспірології. Хто править 3м Всесвітом мені відомо від авторів які були богами чи навібогами. Що це таке? Це ті які краше розвинулись в 100 - 10х1000000 разів ніж ті які знали коли вмруть, як це відбувається? (як приклад Сковорода, Шевченко) Це 4-й вимір нашого 7-елементного Всесвіту. Поряд з нами 100 млн світових років куля с чорною матерією в діаметрі 5 млрд світових років. Полистайте інтернети та подумайте - що то таке та чому ми на його поверхні як вірус чи ще яке утворення... Сумуючи - дракон - символ Китаю на фресках до СМЗХ був як діюча особа, а в Інків та Мая - Біла Людина (ВіраКоче)... Якщо вам конспірологія імпонує, пересідайте з манкуртних матеріалів на ті які не пропагують та зневажають представники Зла, тобіш "сильні мира цього" такі як Рокфеллери, Моргани і тд, місцеві "кофе пить" чи "де мої бабоси за зеленку" - вони занадто мілкі... Для "села" спеціально підбираються під розмір... "актори"...
- на рахунок розумності - все відносно, але як відрізнити Зло від Добра великого хисту мати не потрібно...
Дякую, краплина в річку ноократії вже велика справа. Нехай щастить.
Слава ЗСУ!
Или зсу укомплектованы полностью и вы нам когда надо позвоните?
Да или нет?
у него-то копыта сухие...и спит в белой и мягкой постельке...да думаю и от блекаута и холода от батарей не страдает...
дуже шкода, що не встановили тих зтурбованих запахом воїна тварюк!!!
І Резнікову з Маляр та Безуглою потрібно це показувати.
так монотонно дощик барабанить
вистукуючи краплями мотиви
заповнюючи образами пам"ять
і звуками симфонією зливи…
стихає галас безупинних мрій
сповільнюється час, щоб увібрати
цілющу музику незайманих надій
яку під силу лиш дощу зіграти…
як дощик філігранно виграє
невимушено, тонко, мов мажорна терця…
змиває кіптяву , шепоче - все мине...
печалять тільки геть промоклі берці..
А.А (зі збірки віршів з фронту)
"Я коли побачила нашого бійця Червону, яка загинула, в бліндажі, де сидять наші військові, то в мене виникло питання: "йолкі-моталкі", 5 років наші солдати лопатами копають собі шанці, у них баклажка після води вся зелена всередині, вони мають бути поважними людьми в Україні, героями! Вони заслуговують на це? Це повага до них?"
І я коли побачила, як політики почали закидати "Цей висловив співчуття, а цей не висловив..." Та горіть ви всі в пеклі зі своїми співчуттями!" - емоційно висловилась Мосейчук."
обер-ефрейтор, командир отделения Генрих Винклер, после войны закончил факультет права, стал адвокатом. Рассказывал, что в течение целого года сталинские генералы каждый день гнали на убой в лобовые атаки огромные массы советской пехоты, которая двигалась в атаку черепашьим шагом по колено в жидкой болотистой грязи.
Пулеметчики его роты косили красных армейцев в таких ужасающих количествах, что из тысяч советских трупов в глубокой грязи образовывался сплошной настил, по которому в атаку на немецкие позиции шли новые волны атакующих. Их тоже скашивали пулеметным огнем и рвали в клочья плотным огнём минометов и артиллерии. И так в течение 13 месяцев...
Вот такая советская "Наука побеждать"...
Кстати о грязи в траншеях: Генрих Винклер рассказывал, что под Ржевом у них в траншеях грязи не было и спали он в сухих блиндажах с обогревом: у немцев ещё с 1 МВ было найдено эффективное средство против грязи: дренаж и длинные деревянные решётки на дне траншей. Питание обеспечивалось прекрасное: в их дивизии была целая кулинарная рота из 230 человек в составе которой был даже отдельный взвод "соусников", бывших поваров отличных ресторанов из крупных городов.
Слава ЗСУ та генералу Залужному Марченко Наеву Кривоносу Забродскому 🔱❤️🖤🔱✊💪👍✌️👌
Не морозы виноваты а сложные дожди...в Подмосковье...
Понты и Мифы, это конек мавзолейного Вермахта 😛
щоб роздав лопати і загадав влаштувати дренаж...
в 99% випадків реально допомагає.
намагається організувати хоча б дерев'яні укриття в окопах Бахмута?!
Свого часу у 2015-2016 цілі статті писалися про величезну важливість такого захисту на стаціонарних позиціях.
Виділялися кошти, реальні бліндажі всюди були.
А тепер у Бахмуті у орків келі підземні міста укріплень, а в Українців озера де вода ледь не по горло стоїть.
ПРОСТО ДОСТАВИТИ КОЛОГ ДЛЯ УКРИТТЯ і врятувати НЕМАЛО БІЙЦІВ
влада в морді моні все це бачить раніше чим ми
реакція???
*** він ложив на нас і на тих хто гниє в окопах!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
в нього є єрмак
в єрмака є смотрящі
бабло поступає вчасно
що для повного щастя треба єрмаку???
щоб військовий стан не закінчувався ніколи,
ці ***лани будуть при владі довго
землю вже продали
аес скоро продадуть
нарубають бабла і скажуть ***лу
дядя вова.....
ми зробили свою справу
ти просто напав раніще чим треба було
я ненавижу зелену владу гірше чим владу яника, хоч для мене яник був ворогом України номер 1
Нащі стандарти забеспечення піхоти на пєрєдку від радянських не відрізняються,
дерево, трапи, доски для дна окопів то зайве. Від сирості у окопах ноги гниють,
це реальність.