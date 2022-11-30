УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5361 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
21 631 45

Жіночий розрахунок зенітної установки ЗУ-23-2 нищить російських окупантів. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис бойової роботи жіночого розрахунку зенітної установки ЗУ-23-2.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі дві жінки управляються з установкою та стріляють в окупантів, а чоловік подає їм набої. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Моделі бронежилетів і шоломів для жінок надійдуть у ЗСУ після випробування, - Резніков

Автор: 

жінки (636)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+60
Українські жінки-найкращі у світі...
показати весь коментар
30.11.2022 09:41 Відповісти
+43
Слава жінкам і чоловікам ЗСУ! ДО ПЕРЕМОГИ!
показати весь коментар
30.11.2022 09:42 Відповісти
+36
дівчатка - красавиці... таких як ви потрібно щоденно показувати в програмах телебачення, а не жінку боневтіка...
показати весь коментар
30.11.2022 09:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Українські жінки-найкращі у світі...
показати весь коментар
30.11.2022 09:41 Відповісти
Правда! Чиста правда. З одною такою я одружений вже 50 років.
показати весь коментар
30.11.2022 10:09 Відповісти
Наші вітання.
показати весь коментар
30.11.2022 10:47 Відповісти
👍
показати весь коментар
30.11.2022 16:37 Відповісти
Одне прикро Всеволод, ти ще й ТЮлебібнутий...
показати весь коментар
30.11.2022 21:42 Відповісти
❤️❤️❤️❤️❤️
показати весь коментар
30.11.2022 16:36 Відповісти
100%!!!
показати весь коментар
01.12.2022 02:05 Відповісти
Слава жінкам і чоловікам ЗСУ! ДО ПЕРЕМОГИ!
показати весь коментар
30.11.2022 09:42 Відповісти
гордість і сум.. здохніть, кацапдри
показати весь коментар
30.11.2022 09:43 Відповісти
Видно шо трохи не вистачає сили шоб тиснути на педаль спуску.
показати весь коментар
30.11.2022 09:46 Відповісти
зато черги коротше
показати весь коментар
30.11.2022 09:51 Відповісти
Наші українські дівчатка - молодці! Їм і зброя до снаги.
А ось, на противагу, тульская кацапка зі станковим гранатометом:

показати весь коментар
30.11.2022 17:13 Відповісти
Вогняні дівчата!
показати весь коментар
30.11.2022 09:48 Відповісти
Ось де реальні героїні-красуні, а нам по всіх телеканалах піарять "Скумбрію", яка ховалася по Італіях і на початку 2014 року проводила зовсім іншу політику, навіть потрапила до "Миротворця". Ось що творить телевізор, точніше ключі від всіх телевізорів.
показати весь коментар
30.11.2022 09:57 Відповісти
Красуні, козачки ))
показати весь коментар
30.11.2022 09:57 Відповісти
дівчатка - красавиці... таких як ви потрібно щоденно показувати в програмах телебачення, а не жінку боневтіка...
показати весь коментар
30.11.2022 09:59 Відповісти
А зорі там не тихі.
показати весь коментар
30.11.2022 10:00 Відповісти
Красуні, хай щастить!
показати весь коментар
30.11.2022 10:07 Відповісти
ага. кудись туди.
а мужику ще кави треба на стільці.
показати весь коментар
30.11.2022 10:44 Відповісти
Не мужику, а чоловіку. Зрештою ви Сегей по привичці і чи є варіант стати Сергієм?
показати весь коментар
30.11.2022 10:50 Відповісти
Перепрошую, але власні назви не перекладаються (укр мова за 5й клас), Сєргєй і Сергій - це різні імена (як і Владімірі і Володимир).
показати весь коментар
30.11.2022 22:13 Відповісти
Гордість країни не тільки чоловіки... Слава ЗСУ Слава Україні 🔱 ❤️🖤🔱💙💛🔱 Слава Красуням 🇺🇦🇺🇦🇺🇦👍❤️
показати весь коментар
30.11.2022 10:47 Відповісти
Коня на скаку и в горящую хату. Слава Украине!
показати весь коментар
30.11.2022 10:54 Відповісти
Тачанка 21 века
показати весь коментар
30.11.2022 10:56 Відповісти
Оксаномобиль
показати весь коментар
30.11.2022 16:41 Відповісти
В дохлому Ссре санітарки таскали солдат кремлевского Вермахта на своем горбу... кажуть маршал Жуков дійсно наградил аж 10 своих батальонних подруг...🤣особенно под Ржевом...и Вязьмой...
показати весь коментар
30.11.2022 11:01 Відповісти
Яке чудове відео! Це справжні українські амазонки.
показати весь коментар
30.11.2022 11:01 Відповісти
Так! А що ж ви хотіли? Згідно з Геродотом, амазонки мешкали на Сарматії - це Південь України, скоріш за все українське Приазов'я
показати весь коментар
30.11.2022 20:45 Відповісти
Попозували дівчатка пару хвилин і поїхали в штаб десь в Дніпропетровській області чай розносить
показати весь коментар
30.11.2022 11:03 Відповісти
Яке ж ти гидке... л..йно.
показати весь коментар
30.11.2022 12:23 Відповісти
Маруся Звіробій готує спецназ України...ця Красуня й по мордяці заїде дуже файно...🤣 Слава ЗСУ 🖤❤️це вам не Зеки Сралина та Пригожина
показати весь коментар
30.11.2022 11:08 Відповісти
СЛАВА ДІВЧАТАМ ЗСУ!!!!!!!! ВИ НАЙКРАЩІ В СВІТІ!!!!!!
показати весь коментар
30.11.2022 11:26 Відповісти
Це приправка до рюських щей та окрошки - україньски чілі.
показати весь коментар
30.11.2022 12:00 Відповісти
Наші Берегині надсилають кацапськім оркам "найгарячіші та надпроникливі у серця" вітання калібру 23 мм! Молодці, дівчата, бережи Вас Бог!
показати весь коментар
30.11.2022 12:02 Відповісти
Вали русню дівчата.
показати весь коментар
30.11.2022 12:22 Відповісти
Снігурки роздають подарки.
Швидка доставка, сервіс гут...
Уклінно дякують підарки,
І прилягають там і тут.
показати весь коментар
30.11.2022 13:15 Відповісти
Вбивча краса!
показати весь коментар
30.11.2022 13:28 Відповісти
Покажіть Байдену Украінських дівчат,може він їм дасть дальнобойні ракети,вони їм раду бистро дадуть.
показати весь коментар
30.11.2022 16:08 Відповісти
Нажаль доводиться нагадувати що у нас не Ізраїль де дівчата служать в армії тому що обмаль населення, а у нас здорові лоби чоловіки косять від війни і армії, дудлячи пиво днем на площах по всій України. Якось це неправильно, бо у війни не жіноче обличчя.
показати весь коментар
30.11.2022 17:08 Відповісти
а я вважаю, що нам треба також ввести службу в армії і для жінок. Замість того, щоб вештатися по нічних клубах і робити дурниці, краще рік-другий в армії відслужити. Ізраіль правильно робить.
показати весь коментар
30.11.2022 19:19 Відповісти
Валькирии.👍
показати весь коментар
30.11.2022 18:23 Відповісти
Увесь час обурююсь - чому шоломи тактичні ? Це ж не спецназ. Більш закриті, ціліші будуть.
показати весь коментар
30.11.2022 20:12 Відповісти
Супер!!!
показати весь коментар
01.12.2022 02:06 Відповісти
Жінка з права наводить, зліва по команді натискає тангенту на стрільбу, з огляду на скорострільність гармат 2000 пострілів на хвилину, вони відстрілялись і залишили бойову позицію
показати весь коментар
02.12.2022 00:25 Відповісти
Соррі, наводить зліва, зправа стріляє по команді, видно черги, надто велика швидкострільність.
показати весь коментар
02.12.2022 00:31 Відповісти
 
 