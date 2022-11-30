Жіночий розрахунок зенітної установки ЗУ-23-2 нищить російських окупантів. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис бойової роботи жіночого розрахунку зенітної установки ЗУ-23-2.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі дві жінки управляються з установкою та стріляють в окупантів, а чоловік подає їм набої.

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