Жіночий розрахунок зенітної установки ЗУ-23-2 нищить російських окупантів. ВIДЕО
В мережі опублікований відеозапис бойової роботи жіночого розрахунку зенітної установки ЗУ-23-2.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі дві жінки управляються з установкою та стріляють в окупантів, а чоловік подає їм набої.
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Топ коментарі
+60 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар30.11.2022 09:41 Відповісти Посилання
+43 Игорь Гоптарев #419902
показати весь коментар30.11.2022 09:42 Відповісти Посилання
+36 Joshua Merlin
показати весь коментар30.11.2022 09:59 Відповісти Посилання
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А ось, на противагу, тульская кацапка зі станковим гранатометом:
а мужику ще кави треба на стільці.
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Уклінно дякують підарки,
І прилягають там і тут.