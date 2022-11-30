Женский расчет зенитной установки ЗУ-23-2 уничтожает российских оккупантов. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись боевой работы женского расчета зенитной установки ЗУ-23-2.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи две женщины управляются с установкой и стреляют в оккупантов, а мужчина подает им патроны.
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+60 Александр Чуднивец #474549
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+43 Игорь Гоптарев #419902
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+36 Joshua Merlin
показать весь комментарий30.11.2022 09:59
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А ось, на противагу, тульская кацапка зі станковим гранатометом:
а мужику ще кави треба на стільці.
Швидка доставка, сервіс гут...
Уклінно дякують підарки,
І прилягають там і тут.