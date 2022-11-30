Женский расчет зенитной установки ЗУ-23-2 уничтожает российских оккупантов. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись боевой работы женского расчета зенитной установки ЗУ-23-2.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи две женщины управляются с установкой и стреляют в оккупантов, а мужчина подает им патроны.

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