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Женский расчет зенитной установки ЗУ-23-2 уничтожает российских оккупантов. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись боевой работы женского расчета зенитной установки ЗУ-23-2.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи две женщины управляются с установкой и стреляют в оккупантов, а мужчина подает им патроны.

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женщины (886)


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Топ комментарии
+60
Українські жінки-найкращі у світі...
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30.11.2022 09:41
+43
Слава жінкам і чоловікам ЗСУ! ДО ПЕРЕМОГИ!
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30.11.2022 09:42
+36
дівчатка - красавиці... таких як ви потрібно щоденно показувати в програмах телебачення, а не жінку боневтіка...
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30.11.2022 09:59
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Українські жінки-найкращі у світі...
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30.11.2022 09:41 Ответить
Правда! Чиста правда. З одною такою я одружений вже 50 років.
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30.11.2022 10:09 Ответить
Наші вітання.
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30.11.2022 10:47 Ответить
👍
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30.11.2022 16:37 Ответить
Одне прикро Всеволод, ти ще й ТЮлебібнутий...
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30.11.2022 21:42 Ответить
❤️❤️❤️❤️❤️
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30.11.2022 16:36 Ответить
100%!!!
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01.12.2022 02:05 Ответить
Слава жінкам і чоловікам ЗСУ! ДО ПЕРЕМОГИ!
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30.11.2022 09:42 Ответить
гордість і сум.. здохніть, кацапдри
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30.11.2022 09:43 Ответить
Видно шо трохи не вистачає сили шоб тиснути на педаль спуску.
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30.11.2022 09:46 Ответить
зато черги коротше
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30.11.2022 09:51 Ответить
Наші українські дівчатка - молодці! Їм і зброя до снаги.
А ось, на противагу, тульская кацапка зі станковим гранатометом:

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30.11.2022 17:13 Ответить
Вогняні дівчата!
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30.11.2022 09:48 Ответить
Ось де реальні героїні-красуні, а нам по всіх телеканалах піарять "Скумбрію", яка ховалася по Італіях і на початку 2014 року проводила зовсім іншу політику, навіть потрапила до "Миротворця". Ось що творить телевізор, точніше ключі від всіх телевізорів.
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30.11.2022 09:57 Ответить
Красуні, козачки ))
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30.11.2022 09:57 Ответить
дівчатка - красавиці... таких як ви потрібно щоденно показувати в програмах телебачення, а не жінку боневтіка...
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30.11.2022 09:59 Ответить
А зорі там не тихі.
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30.11.2022 10:00 Ответить
Красуні, хай щастить!
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30.11.2022 10:07 Ответить
ага. кудись туди.
а мужику ще кави треба на стільці.
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30.11.2022 10:44 Ответить
Не мужику, а чоловіку. Зрештою ви Сегей по привичці і чи є варіант стати Сергієм?
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30.11.2022 10:50 Ответить
Перепрошую, але власні назви не перекладаються (укр мова за 5й клас), Сєргєй і Сергій - це різні імена (як і Владімірі і Володимир).
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30.11.2022 22:13 Ответить
Гордість країни не тільки чоловіки... Слава ЗСУ Слава Україні 🔱 ❤️🖤🔱💙💛🔱 Слава Красуням 🇺🇦🇺🇦🇺🇦👍❤️
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30.11.2022 10:47 Ответить
Коня на скаку и в горящую хату. Слава Украине!
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30.11.2022 10:54 Ответить
Тачанка 21 века
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30.11.2022 10:56 Ответить
Оксаномобиль
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30.11.2022 16:41 Ответить
В дохлому Ссре санітарки таскали солдат кремлевского Вермахта на своем горбу... кажуть маршал Жуков дійсно наградил аж 10 своих батальонних подруг...🤣особенно под Ржевом...и Вязьмой...
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30.11.2022 11:01 Ответить
Яке чудове відео! Це справжні українські амазонки.
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30.11.2022 11:01 Ответить
Так! А що ж ви хотіли? Згідно з Геродотом, амазонки мешкали на Сарматії - це Південь України, скоріш за все українське Приазов'я
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30.11.2022 20:45 Ответить
Попозували дівчатка пару хвилин і поїхали в штаб десь в Дніпропетровській області чай розносить
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30.11.2022 11:03 Ответить
Яке ж ти гидке... л..йно.
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30.11.2022 12:23 Ответить
Маруся Звіробій готує спецназ України...ця Красуня й по мордяці заїде дуже файно...🤣 Слава ЗСУ 🖤❤️це вам не Зеки Сралина та Пригожина
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30.11.2022 11:08 Ответить
СЛАВА ДІВЧАТАМ ЗСУ!!!!!!!! ВИ НАЙКРАЩІ В СВІТІ!!!!!!
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30.11.2022 11:26 Ответить
Це приправка до рюських щей та окрошки - україньски чілі.
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30.11.2022 12:00 Ответить
Наші Берегині надсилають кацапськім оркам "найгарячіші та надпроникливі у серця" вітання калібру 23 мм! Молодці, дівчата, бережи Вас Бог!
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30.11.2022 12:02 Ответить
Вали русню дівчата.
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30.11.2022 12:22 Ответить
Снігурки роздають подарки.
Швидка доставка, сервіс гут...
Уклінно дякують підарки,
І прилягають там і тут.
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30.11.2022 13:15 Ответить
Вбивча краса!
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30.11.2022 13:28 Ответить
Покажіть Байдену Украінських дівчат,може він їм дасть дальнобойні ракети,вони їм раду бистро дадуть.
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30.11.2022 16:08 Ответить
Нажаль доводиться нагадувати що у нас не Ізраїль де дівчата служать в армії тому що обмаль населення, а у нас здорові лоби чоловіки косять від війни і армії, дудлячи пиво днем на площах по всій України. Якось це неправильно, бо у війни не жіноче обличчя.
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30.11.2022 17:08 Ответить
а я вважаю, що нам треба також ввести службу в армії і для жінок. Замість того, щоб вештатися по нічних клубах і робити дурниці, краще рік-другий в армії відслужити. Ізраіль правильно робить.
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30.11.2022 19:19 Ответить
Валькирии.👍
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30.11.2022 18:23 Ответить
Увесь час обурююсь - чому шоломи тактичні ? Це ж не спецназ. Більш закриті, ціліші будуть.
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30.11.2022 20:12 Ответить
Супер!!!
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01.12.2022 02:06 Ответить
Жінка з права наводить, зліва по команді натискає тангенту на стрільбу, з огляду на скорострільність гармат 2000 пострілів на хвилину, вони відстрілялись і залишили бойову позицію
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02.12.2022 00:25 Ответить
Соррі, наводить зліва, зправа стріляє по команді, видно черги, надто велика швидкострільність.
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02.12.2022 00:31 Ответить
 
 