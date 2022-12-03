УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6973 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
17 857 35

Окупанти грабують будинок у захопленому селі. ВIДЕО камер спостереження

Окупанти розграбували будинок в захопленому українському селі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, мародерство армії РФ детально зафіксували камери спостереження. На деяких фрагментах можна досить чітко розгледіти обличчя загарбників.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти ловлять гусака на подвір’ї захопленого села. ВIДЕО безпілотника

Автор: 

армія рф (17359) мародерство (339)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+56
Мерзота кацапська
показати весь коментар
03.12.2022 11:56
+31
Голодранці із мухосранська припхалися до нас грабувати , вбивати та
гвалтувати !!

Всі , козли , здохнете на нашій землі і награбоване не знадобиться 😡
показати весь коментар
03.12.2022 12:12
+27
роZZія - НАЦІЯ ВБИВЦЬ І КАТІВ

немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!
показати весь коментар
03.12.2022 11:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мерзота кацапська
показати весь коментар
03.12.2022 11:56 Відповісти
Нищеёбы.
показати весь коментар
03.12.2022 12:33 Відповісти
кацапнечисть тільки знищувати.
показати весь коментар
03.12.2022 14:20 Відповісти
орда францувати, злодійська !!!
показати весь коментар
03.12.2022 11:58 Відповісти
Нічого собі сільська хатинка. Ще й двоповерхова.
показати весь коментар
03.12.2022 11:58 Відповісти
десь в передмісті мабуть
показати весь коментар
03.12.2022 15:48 Відповісти
роZZія - НАЦІЯ ВБИВЦЬ І КАТІВ

немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!
показати весь коментар
03.12.2022 11:58 Відповісти
це яка область ???
показати весь коментар
03.12.2022 12:05 Відповісти
В своіи стихіі .
показати весь коментар
03.12.2022 12:05 Відповісти
Щось не можу роздивитися: віолончель у футлярі завантажують, чи що?
показати весь коментар
03.12.2022 12:10 Відповісти
гітару
показати весь коментар
03.12.2022 14:01 Відповісти
Голодранці із мухосранська припхалися до нас грабувати , вбивати та
гвалтувати !!

Всі , козли , здохнете на нашій землі і награбоване не знадобиться 😡
показати весь коментар
03.12.2022 12:12 Відповісти
Вот так и во вторую мировую совкоармия грабила Европу...Помните, вместо виолончели "трофейные аккордеоны. Жуков грабил вагонами, слегонца пожадничал и был сослан командовать одесским военным округом.
показати весь коментар
03.12.2022 12:41 Відповісти
.

срана кацапо-орда. сранi рашисти.
показати весь коментар
03.12.2022 13:08 Відповісти
Вонючие оккупанты
показати весь коментар
03.12.2022 13:08 Відповісти
Смотреть на это очень тяжело, но эти мрази на нашей территории , они ходят, ползают, ездят по нашей земле. Я ,очень хочу ,чтоб мы,шагали по кацапским улицам наводя ответный жах русскому ибучему миру..
показати весь коментар
03.12.2022 13:18 Відповісти
Це за те , що були такі в Україні , що свято вірили , що ці варвари брати українцям ?

Так Бог відкриває очі українцям ? Тому що самі українці не хочут знати , що московити варвари , а не брати ?
показати весь коментар
03.12.2022 13:43 Відповісти
ну вы попробуйте оставить без присмотра какие-то херни в домике\построке (в огороде, а ля ржавые лопаты и т.п.) по всей Украине - и потом наведайтесь через полгода - удивитесь. так что ... но убийства - это таки высшая мера по всем законам.
показати весь коментар
03.12.2022 14:54 Відповісти
Жульйо мокшанське,яке вміє тільки красти,вбивати,гвалтувати.
показати весь коментар
03.12.2022 13:44 Відповісти
А скільки далей в Україні би з Вами не були згідні , при найми до 24 лютого ? А сегодні є ще такі , що вірят в «братський русскій нарід « ?
показати весь коментар
03.12.2022 13:48 Відповісти
Чесно непойму одного хозяин имея такие доказательства подайт в суд любой европейской страны где у рашистов есть недвижка и выигрывает себе шмат имущества у рашистов юристы Европы ждут таких клиентов с радостью
показати весь коментар
03.12.2022 18:27 Відповісти
Очки засунути йому в очко!
показати весь коментар
03.12.2022 13:59 Відповісти
показати весь коментар
03.12.2022 14:09 Відповісти
Відеокадри нишпорення рашистських солдат по тумбах і шафах чиєїсь хати дійсно викликає гидотний рефлекс. Це не те, що голодному вояці залізти в чужу хлібницю чи навіть у холодильник і вгамувати голод чи спрагу. Чи навіть помитист під душем і витертись чужими рушниками.
Але, як це не дивно, втішило те, що така злодійкуватість ворога є для нього нормою.
Прикро було б нам певне тоді, коли би вони зайшли в хату і не взяли нічого, навіть тих дешевих пластикових окулярів в якості сувеніру.
показати весь коментар
03.12.2022 14:16 Відповісти
точно, згидували ними
показати весь коментар
03.12.2022 15:13 Відповісти
Окупанти грабують будинок в захопленому селі

То й шо?
От якби ми прочитали: "Окупанти не грабують...", ото дійсно була б новина так новина!
показати весь коментар
03.12.2022 14:21 Відповісти
да они такого никогда не видели. Хоть кусочек от счастья отщипнуть. Будет что внукам рассказать и показать. Ну, если они, эти самые внуки, будут в наличии
показати весь коментар
03.12.2022 14:24 Відповісти
покрысили по скрепному...
есть надежда что хоть дом не спалили не взорвали...
но навряд ли... рассказывали что особенно такие ухоженные и чистенькие дома вызывали жгучую смертельную зависть и ненависть... поэтому их расстреливали из танка до кирпичной крошки
показати весь коментар
03.12.2022 14:29 Відповісти
асенізатори
показати весь коментар
03.12.2022 15:09 Відповісти
Там в углі стоіть Украінський прапор,побоялися тронути.
показати весь коментар
03.12.2022 15:18 Відповісти
Теж звернув увагу. Не побоялися, - їм він просто не потрібен. Але це демонструє дуже цікавий факт, який ми й так знаємо - вони прийшли грабувати і вбивати, ніякої ідеї у них немає, їм насрати під чиїм це прапором робити, головна мета - мародерство. Якби вони дійсно були ідейні, то наш прапор викликав би у них бажання його розірвати, спалити тощо. А їм байдуже, їх цікавить лише сам процес убивства і безкарний грабунок.
показати весь коментар
03.12.2022 15:43 Відповісти
Це добре, коли є зьомка. Такі відео дуже важливо, щоб бачив весь світ .
Щоб цю мерзоту гнали, а краще били і вбивали у всьому світі.
Росія-країна терорист. Країна - ніщебродів, вбивць, гвалтівників, ворів, мародерів і просто кончена нація *********.
показати весь коментар
03.12.2022 16:00 Відповісти
Злидота кацапська! Щоб ви тільки те і мали,що украли!
показати весь коментар
03.12.2022 16:07 Відповісти
Невже унітазом погребували?
показати весь коментар
04.12.2022 02:14 Відповісти
 
 