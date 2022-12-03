Окупанти грабують будинок у захопленому селі. ВIДЕО камер спостереження

Окупанти розграбували будинок в захопленому українському селі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, мародерство армії РФ детально зафіксували камери спостереження. На деяких фрагментах можна досить чітко розгледіти обличчя загарбників.

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