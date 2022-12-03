РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8352 посетителя онлайн
Новости Видео Война
17 857 35

Оккупанты грабят дом в захваченном селе. ВИДЕО камер наблюдения

Оккупанты разграбили дом в захваченном украинском селе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мародерство армии РФ подробно зафиксировали камеры наблюдения. На некоторых фрагментах можно достаточно четко разглядеть лица захватчиков.

Смотрите также: Оккупанты ловят гуся во дворе захваченного села. ВИДЕО беспилотника

Автор: 

армия РФ (19210) мародерство (461)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+56
Мерзота кацапська
показать весь комментарий
03.12.2022 11:56
+31
Голодранці із мухосранська припхалися до нас грабувати , вбивати та
гвалтувати !!

Всі , козли , здохнете на нашій землі і награбоване не знадобиться 😡
показать весь комментарий
03.12.2022 12:12
+27
роZZія - НАЦІЯ ВБИВЦЬ І КАТІВ

немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!
показать весь комментарий
03.12.2022 11:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мерзота кацапська
показать весь комментарий
03.12.2022 11:56 Ответить
Нищеёбы.
показать весь комментарий
03.12.2022 12:33 Ответить
кацапнечисть тільки знищувати.
показать весь комментарий
03.12.2022 14:20 Ответить
орда францувати, злодійська !!!
показать весь комментарий
03.12.2022 11:58 Ответить
Нічого собі сільська хатинка. Ще й двоповерхова.
показать весь комментарий
03.12.2022 11:58 Ответить
десь в передмісті мабуть
показать весь комментарий
03.12.2022 15:48 Ответить
роZZія - НАЦІЯ ВБИВЦЬ І КАТІВ

немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!
показать весь комментарий
03.12.2022 11:58 Ответить
це яка область ???
показать весь комментарий
03.12.2022 12:05 Ответить
В своіи стихіі .
показать весь комментарий
03.12.2022 12:05 Ответить
Щось не можу роздивитися: віолончель у футлярі завантажують, чи що?
показать весь комментарий
03.12.2022 12:10 Ответить
гітару
показать весь комментарий
03.12.2022 14:01 Ответить
Голодранці із мухосранська припхалися до нас грабувати , вбивати та
гвалтувати !!

Всі , козли , здохнете на нашій землі і награбоване не знадобиться 😡
показать весь комментарий
03.12.2022 12:12 Ответить
Вот так и во вторую мировую совкоармия грабила Европу...Помните, вместо виолончели "трофейные аккордеоны. Жуков грабил вагонами, слегонца пожадничал и был сослан командовать одесским военным округом.
показать весь комментарий
03.12.2022 12:41 Ответить
.

срана кацапо-орда. сранi рашисти.
показать весь комментарий
03.12.2022 13:08 Ответить
Вонючие оккупанты
показать весь комментарий
03.12.2022 13:08 Ответить
Смотреть на это очень тяжело, но эти мрази на нашей территории , они ходят, ползают, ездят по нашей земле. Я ,очень хочу ,чтоб мы,шагали по кацапским улицам наводя ответный жах русскому ибучему миру..
показать весь комментарий
03.12.2022 13:18 Ответить
Це за те , що були такі в Україні , що свято вірили , що ці варвари брати українцям ?

Так Бог відкриває очі українцям ? Тому що самі українці не хочут знати , що московити варвари , а не брати ?
показать весь комментарий
03.12.2022 13:43 Ответить
ну вы попробуйте оставить без присмотра какие-то херни в домике\построке (в огороде, а ля ржавые лопаты и т.п.) по всей Украине - и потом наведайтесь через полгода - удивитесь. так что ... но убийства - это таки высшая мера по всем законам.
показать весь комментарий
03.12.2022 14:54 Ответить
Жульйо мокшанське,яке вміє тільки красти,вбивати,гвалтувати.
показать весь комментарий
03.12.2022 13:44 Ответить
А скільки далей в Україні би з Вами не були згідні , при найми до 24 лютого ? А сегодні є ще такі , що вірят в «братський русскій нарід « ?
показать весь комментарий
03.12.2022 13:48 Ответить
Чесно непойму одного хозяин имея такие доказательства подайт в суд любой европейской страны где у рашистов есть недвижка и выигрывает себе шмат имущества у рашистов юристы Европы ждут таких клиентов с радостью
показать весь комментарий
03.12.2022 18:27 Ответить
Очки засунути йому в очко!
показать весь комментарий
03.12.2022 13:59 Ответить
показать весь комментарий
03.12.2022 14:09 Ответить
Відеокадри нишпорення рашистських солдат по тумбах і шафах чиєїсь хати дійсно викликає гидотний рефлекс. Це не те, що голодному вояці залізти в чужу хлібницю чи навіть у холодильник і вгамувати голод чи спрагу. Чи навіть помитист під душем і витертись чужими рушниками.
Але, як це не дивно, втішило те, що така злодійкуватість ворога є для нього нормою.
Прикро було б нам певне тоді, коли би вони зайшли в хату і не взяли нічого, навіть тих дешевих пластикових окулярів в якості сувеніру.
показать весь комментарий
03.12.2022 14:16 Ответить
точно, згидували ними
показать весь комментарий
03.12.2022 15:13 Ответить
Окупанти грабують будинок в захопленому селі

То й шо?
От якби ми прочитали: "Окупанти не грабують...", ото дійсно була б новина так новина!
показать весь комментарий
03.12.2022 14:21 Ответить
да они такого никогда не видели. Хоть кусочек от счастья отщипнуть. Будет что внукам рассказать и показать. Ну, если они, эти самые внуки, будут в наличии
показать весь комментарий
03.12.2022 14:24 Ответить
покрысили по скрепному...
есть надежда что хоть дом не спалили не взорвали...
но навряд ли... рассказывали что особенно такие ухоженные и чистенькие дома вызывали жгучую смертельную зависть и ненависть... поэтому их расстреливали из танка до кирпичной крошки
показать весь комментарий
03.12.2022 14:29 Ответить
асенізатори
показать весь комментарий
03.12.2022 15:09 Ответить
Там в углі стоіть Украінський прапор,побоялися тронути.
показать весь комментарий
03.12.2022 15:18 Ответить
Теж звернув увагу. Не побоялися, - їм він просто не потрібен. Але це демонструє дуже цікавий факт, який ми й так знаємо - вони прийшли грабувати і вбивати, ніякої ідеї у них немає, їм насрати під чиїм це прапором робити, головна мета - мародерство. Якби вони дійсно були ідейні, то наш прапор викликав би у них бажання його розірвати, спалити тощо. А їм байдуже, їх цікавить лише сам процес убивства і безкарний грабунок.
показать весь комментарий
03.12.2022 15:43 Ответить
Це добре, коли є зьомка. Такі відео дуже важливо, щоб бачив весь світ .
Щоб цю мерзоту гнали, а краще били і вбивали у всьому світі.
Росія-країна терорист. Країна - ніщебродів, вбивць, гвалтівників, ворів, мародерів і просто кончена нація *********.
показать весь комментарий
03.12.2022 16:00 Ответить
Злидота кацапська! Щоб ви тільки те і мали,що украли!
показать весь комментарий
03.12.2022 16:07 Ответить
Невже унітазом погребували?
показать весь комментарий
04.12.2022 02:14 Ответить
 
 