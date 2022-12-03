Оккупанты грабят дом в захваченном селе. ВИДЕО камер наблюдения
Оккупанты разграбили дом в захваченном украинском селе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, мародерство армии РФ подробно зафиксировали камеры наблюдения. На некоторых фрагментах можно достаточно четко разглядеть лица захватчиков.
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+56 Олександр Шевченко #500693
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+31 Amber
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+27 Alex Alex #500309
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немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...
хороший кацап - дохлий кацап!
гвалтувати !!
Всі , козли , здохнете на нашій землі і награбоване не знадобиться 😡
срана кацапо-орда. сранi рашисти.
Так Бог відкриває очі українцям ? Тому що самі українці не хочут знати , що московити варвари , а не брати ?
Але, як це не дивно, втішило те, що така злодійкуватість ворога є для нього нормою.
Прикро було б нам певне тоді, коли би вони зайшли в хату і не взяли нічого, навіть тих дешевих пластикових окулярів в якості сувеніру.
То й шо?
От якби ми прочитали: "Окупанти не грабують...", ото дійсно була б новина так новина!
есть надежда что хоть дом не спалили не взорвали...
но навряд ли... рассказывали что особенно такие ухоженные и чистенькие дома вызывали жгучую смертельную зависть и ненависть... поэтому их расстреливали из танка до кирпичной крошки
Щоб цю мерзоту гнали, а краще били і вбивали у всьому світі.
Росія-країна терорист. Країна - ніщебродів, вбивць, гвалтівників, ворів, мародерів і просто кончена нація *********.