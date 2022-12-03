Оккупанты грабят дом в захваченном селе. ВИДЕО камер наблюдения

Оккупанты разграбили дом в захваченном украинском селе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мародерство армии РФ подробно зафиксировали камеры наблюдения. На некоторых фрагментах можно достаточно четко разглядеть лица захватчиков.

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