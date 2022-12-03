Турецький безпілотний винищувач з українськими двигунами вперше відірвався від землі. ВIДЕО
Компанія Baykar успішно провела останній тест безпілотного винищувача Kzlelma з українськими двигунами перед першим повноцінним польотом.
Про це повідомив технічний директор компанії Baykar, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Новий БПЛА вперше відірвався від землі та формально провів у повітрі близько шести секунд, що є тестом на шляху до першого польоту. Відрив від смуги пройшов під час тестування шасі. За планом, перший політ БПЛА був запланований на 2023 рік, але, ймовірно, Baykar випереджає графік роботи.
На Kızılelma встановлено турбореактивний двигун АІ-25ТЛТ української компанії "Мотор Січ". Безпілотник здатний розвивати максимальну швидкість до 800 км/год, максимальна тривалість польоту становить 5 годин, а стеля – 12 км.
Бойове навантаження становить 1 тонну, що може складатися з повноцінного авіаційного озброєння. Головна особливість Kızılelma – здатність вести повітряний бій, для чого він може використовувати ракети "повітря-повітря".
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Но истребитель со скоростью 800км/ч ?
Против ракет наверное
И нагрузка должна быть нормальная.
Хороший проект.
1000 кг *********** - це дуже непогано.
Зараз стріляють по ракетах та Шахідах (іноді) за допомогою ПРО та ПВО. Але коли підіймають літаки - то виходить набагато дорожче.
Крім того, що, як написали вище - і людина-пілот літака не загине.
Да інколи Шахіди можна збити автоматом, але далеко не завжди - скоріше, це виняток.
А є беспілотники - що літають на висоті 4-8 кілометрів? Туда навіть німецькі Гепарди не доб'ють - їх дальність вогню: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8E Ефективна до 4 км (до 3 км у висоту
Крім того, цьому беспілотнику Kızılelma висота потрібна для ранішого знаходження супротивника - від далі бачить.
Ще одне. Ракети ПВО та ПРО самі по собі дорогі (або дуже дорогі).
Тут же ракети Kızılelma будуть набагато дешевші.
Економіка.
Часи догфайту історія.
Більш за те, максимальна швидкість ніяк не заважає її скинути для догфайту.
То що під неготовністю розуміється відсутність у росіян під час вильотів ракет чи робочих радарів? Чи мова про те що нашим вдавалось до останнього ховатись за радіогоризонтом, росіяни-пілоти вірили в те що у нас вже немає літаків, а нормальних засобів виявлення та ефективних ракет в рф просто не виявилось і тому вони не встигали зреагувати?
Хоча якщо згадати слова Чмута про появу в рф ******** ракет і те що від них ми маємо втрати, то так варіант з тим що рф банально сама обрала догфайт як свій напрямок розвитку, а тому не мала засобів щоб діяти з відстані виглядає самим реалістичним.
P.S. Знаєте для чого зворотня стріловидна форма крила? Я це до того що маневреність, швидкість і інші ттх це не те що можна легко змінювати. Літак може бути або маневреним для догфайту, або швидким та з великою дальністю польоту, інакше треба екзотичні матеріали щоб витримували навантаження або планер який буде здатен в польоті міняти форму крила в залежності від необхідних ттх під завдання.
Тепер би не втратити, а примножити досягнення у розробці та виробництві різних двигунів МОТОР-СІЧ (щоб рашисти до кінця не розбомбили наше виробництво).
До війні на Мотор-Січ працювали ~15 тисяч робітників. Це дуже круто.
Нам би ще замовлення на продукцію Мотор-січ від інших країн, щоб замістити втрату рашистських замовлень.
"На Kızılelma встановлено турбореактивний двигун АІ-25ТЛТ української компанії "Мотор Січ" "
Яке підприємство в Турції "их"?
Мотор-січ поставила свої двигуни (виготовлені в Україні) в Турцію компанії Baykar.
Ті встановили його на свій новий безпілотник Kızılelma.
На сьогодні немає в Турції підприємства Мотор-січ.
Де написано "турбореактивний двигун АІ-25ТЛТ української компанії "Мотор Січ"
Они ведь с нами так плотно работали по Байрактарам не по доброте душевной и не из-за нелюбви к русским, а из-за того, что когда на их ВПК западные санкции наложили, мы им с двигателями помогли. А если наше производство двигателей "всё", то будут ли они заинтересованы с нами дальше работать ? Хотелось бы не потерять такой источник военной техники . . .
Нє, там токо писатимуть драйверА і штампуватимуть клапанА 😂