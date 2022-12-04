Бійці опублікували фрагменти "секретної" програми підготовки "бойових" хом’яків. ВIДЕО
Українські бійці опублікували кумедне відео, на якому зафільмували тваринку, схожу на хом’яка.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, тваринка мала войовничий характер і весь час ставала на задні лапки й кумедно розставляла передні.
"Хоче битися! Боєць!", - лунають на записі голоси українських воїнів.
Дата і місце проведення "секретного" тренування "бойового" хом'яка невідоме.
Топ коментарі
+46 boris kravchenko #517295
показати весь коментар04.12.2022 11:48
+43 Alexey Prus #505938
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+39 Eugene Boyko #535329
показати весь коментар04.12.2022 11:55
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Взагалі це типова поведінка хом'яка - давати сдачі. Вони дуже небезпечні для котів - одного разу нашому коту задніми лапами порвав горло
Отаке.
Появился наконец.
Всё окей - отличный знак.
Ну теперь )(уйлу 3,14здец!
З мови зняли!
(а Хома прикольный.... вгодованый)))))