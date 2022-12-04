Бійці опублікували фрагменти "секретної" програми підготовки "бойових" хом’яків. ВIДЕО

Українські бійці опублікували кумедне відео, на якому зафільмували тваринку, схожу на хом’яка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, тваринка мала войовничий характер і весь час ставала на задні лапки й кумедно розставляла передні.

"Хоче битися! Боєць!", - лунають на записі голоси українських воїнів.

Дата і місце проведення "секретного" тренування "бойового" хом'яка невідоме.

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