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Бійці опублікували фрагменти "секретної" програми підготовки "бойових" хом’яків. ВIДЕО

Українські бійці опублікували кумедне відео, на якому зафільмували тваринку, схожу на хом’яка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, тваринка мала войовничий характер і весь час ставала на задні лапки й кумедно розставляла передні.

"Хоче битися! Боєць!", - лунають на записі голоси українських воїнів.

Дата і місце проведення "секретного" тренування "бойового" хом'яка невідоме.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Херсонський єнот вкусив зрадника Сальдо. ВIДЕО

Автор: 

тварини (462) захист тварин (84)


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Топ коментарі
+46
Дверь хомяки выбили.
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04.12.2022 11:48
+43
в біолабораторії зламалися двері
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04.12.2022 11:41
+39
Хом"як-бандерівець звичайний.
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04.12.2022 11:55
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в біолабораторії зламалися двері
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04.12.2022 11:41 Відповісти
Дверь хомяки выбили.
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04.12.2022 11:48 Відповісти
підібрали отмичку і відкрили, це ж наші хомяки
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04.12.2022 12:48 Відповісти
Круче - они цифровой код взломали! 🐹
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04.12.2022 13:56 Відповісти
і повідгризали охоронцям пальці і повиймали очі для сканерів відбитків і сітківки.
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04.12.2022 15:22 Відповісти
Молодець! Справжній маленький українець!
Взагалі це типова поведінка хом'яка - давати сдачі. Вони дуже небезпечні для котів - одного разу нашому коту задніми лапами порвав горло
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04.12.2022 12:56 Відповісти
Кіт був російський?
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04.12.2022 20:35 Відповісти
Lovely
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04.12.2022 11:43 Відповісти
Спецагент Хома.
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04.12.2022 11:46 Відповісти
Ну - чого це "тваринка схожа на хом"яка"? Це і є справжній хом"як! Дикий
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04.12.2022 11:51 Відповісти
Додам: те, що продають у зоомагазинах - "хом"ячок золотистий" (сірійський)
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04.12.2022 12:34 Відповісти
Характер у польового https://ogorodniki.com/article/iak-vibrati-khom-iaka-poroda-vik-zdorov-ia хом'яка агресивний. Він без страху нападає на великих https://ogorodniki.com/article/mizhnarodni-vistavki-sobak-usikh-porid-zoloti-vorota-ta-********-vpershe-obiraiemo-top-sobaku-roku собак і навіть людей, якщо ті його потурбують випадково або навмисно. За свою власність ці звірята борються до смерті, але нерідко виходять із битви переможцями, тому що мають гострі зуби, які ніколи не перестають рости.
Отаке.
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04.12.2022 11:52 Відповісти
Це і є хом'як, але дикий, погугліть "хом'як карбиш"
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04.12.2022 11:53 Відповісти
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04.12.2022 17:11 Відповісти
Хом"як-бандерівець звичайний.
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04.12.2022 11:55 Відповісти
+10000!!!)))))
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04.12.2022 11:58 Відповісти
А ікла в нього змащені отрутою кураре. Верхні. А нижні отруйними слинами мураєва, бойко, шуфрича, верещюк, безуглої та іншої отруйної сволоти.
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04.12.2022 12:08 Відповісти
у вікіпедії позначено - на межі зникнення, хоча "в Україні в середині XX ст. був поширений повсюдно за винятком високогір'я.."..(
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04.12.2022 12:09 Відповісти
Кляті москалі.
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04.12.2022 14:40 Відповісти
Ну всьо, у стукабеевой есть тема для передачи
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04.12.2022 12:11 Відповісти
Слава ЗСУ та українським хом´якам-бандерівцям!!!
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04.12.2022 12:42 Відповісти
Задание №1 - лишить связи с родиной рашистов, отобрав все кнопочные телефоны.
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04.12.2022 12:57 Відповісти
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04.12.2022 13:06 Відповісти
Он ещё не вырос, подождите.
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04.12.2022 13:10 Відповісти
здається хом'як уже виграв свою першу 300
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04.12.2022 13:11 Відповісти
.. .
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04.12.2022 13:13 Відповісти
Антибункерный хомяк
Появился наконец.
Всё окей - отличный знак.
Ну теперь )(уйлу 3,14здец!
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04.12.2022 13:23 Відповісти

З мови зняли!
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04.12.2022 14:34 Відповісти
а что это у него за жилетка на грудке?
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04.12.2022 14:20 Відповісти
Відкрий "Хомяк звичайний"! Подивися фото і почитай опис На Черкащині вони найгарніші : зверху - піщано-рудуваті, живіт - чорний , а в районі ключиць - білий трикутник - як у ведмедя гімалайського
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04.12.2022 14:31 Відповісти
Тактичний жилет
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04.12.2022 22:38 Відповісти
Бронежилетка
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04.12.2022 22:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Cf06WJQ4FnE https://www.youtube.com/watch?v=Cf06WJQ4FnE

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04.12.2022 14:35 Відповісти
А-а-а - загасив москалів!
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04.12.2022 19:46 Відповісти
Ну все! Капут москаликам! Тепер ті з них, хто вижили після розваг Єнота, будуть по-звірячому закатруплені хом'яками.
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04.12.2022 14:37 Відповісти
Хомяки полевые, как на видео, очень агрессивные. Один такой таксу мой напугал.Таксу!
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04.12.2022 15:25 Відповісти
Так і є. На відео - хом'як звичайний, він же - хом'як польовий. Зауважте, як він агресивно нападає на солдата попри те, що солдат набагато більший за нього. Це - не лагідний домашній улюбленець, це дика тваринка.
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04.12.2022 20:18 Відповісти
От зараза, маленька. Буде битись до останього. Живчик, ще той.
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04.12.2022 14:46 Відповісти
та пагадите... он соберет по полям своих братчиков...и пойдут они Енота вызволять!!!
(а Хома прикольный.... вгодованый)))))
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04.12.2022 15:36 Відповісти
Лютий Хома
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04.12.2022 22:44 Відповісти
Биохомяк обыкновенный. Черный экран на животе испускает интенсивное радиоактивное излучение, поражающее цели в радиусе 190 километров.
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04.12.2022 22:38 Відповісти
 
 