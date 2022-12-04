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Бойцы опубликовали фрагменты "секретной" программы подготовки "боевых" хомяков. ВИДЕО

Украинские бойцы опубликовали забавное видео, на котором запечатлели животное, похожее на хомяка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, животное проявляло воинственный характер и все время становилось на задние лапки и смешно расставляло передние.

"Хочет драться! Боец!", - раздаются на записи голоса украинских воинов.

Дата и место проведения "секретной" тренировки "боевого" хомяка неизвестно.

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Автор: 

животные (931) защита животных (79)


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Топ комментарии
+46
Дверь хомяки выбили.
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04.12.2022 11:48
+43
в біолабораторії зламалися двері
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04.12.2022 11:41
+39
Хом"як-бандерівець звичайний.
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04.12.2022 11:55
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в біолабораторії зламалися двері
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04.12.2022 11:41 Ответить
Дверь хомяки выбили.
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04.12.2022 11:48 Ответить
підібрали отмичку і відкрили, це ж наші хомяки
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04.12.2022 12:48 Ответить
Круче - они цифровой код взломали! 🐹
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04.12.2022 13:56 Ответить
і повідгризали охоронцям пальці і повиймали очі для сканерів відбитків і сітківки.
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04.12.2022 15:22 Ответить
Молодець! Справжній маленький українець!
Взагалі це типова поведінка хом'яка - давати сдачі. Вони дуже небезпечні для котів - одного разу нашому коту задніми лапами порвав горло
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04.12.2022 12:56 Ответить
Кіт був російський?
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04.12.2022 20:35 Ответить
Lovely
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04.12.2022 11:43 Ответить
Спецагент Хома.
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04.12.2022 11:46 Ответить
Ну - чого це "тваринка схожа на хом"яка"? Це і є справжній хом"як! Дикий
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04.12.2022 11:51 Ответить
Додам: те, що продають у зоомагазинах - "хом"ячок золотистий" (сірійський)
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04.12.2022 12:34 Ответить
Характер у польового https://ogorodniki.com/article/iak-vibrati-khom-iaka-poroda-vik-zdorov-ia хом'яка агресивний. Він без страху нападає на великих https://ogorodniki.com/article/mizhnarodni-vistavki-sobak-usikh-porid-zoloti-vorota-ta-********-vpershe-obiraiemo-top-sobaku-roku собак і навіть людей, якщо ті його потурбують випадково або навмисно. За свою власність ці звірята борються до смерті, але нерідко виходять із битви переможцями, тому що мають гострі зуби, які ніколи не перестають рости.
Отаке.
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04.12.2022 11:52 Ответить
Це і є хом'як, але дикий, погугліть "хом'як карбиш"
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04.12.2022 11:53 Ответить
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04.12.2022 17:11 Ответить
Хом"як-бандерівець звичайний.
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04.12.2022 11:55 Ответить
+10000!!!)))))
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04.12.2022 11:58 Ответить
А ікла в нього змащені отрутою кураре. Верхні. А нижні отруйними слинами мураєва, бойко, шуфрича, верещюк, безуглої та іншої отруйної сволоти.
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04.12.2022 12:08 Ответить
у вікіпедії позначено - на межі зникнення, хоча "в Україні в середині XX ст. був поширений повсюдно за винятком високогір'я.."..(
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04.12.2022 12:09 Ответить
Кляті москалі.
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04.12.2022 14:40 Ответить
Ну всьо, у стукабеевой есть тема для передачи
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04.12.2022 12:11 Ответить
Слава ЗСУ та українським хом´якам-бандерівцям!!!
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04.12.2022 12:42 Ответить
Задание №1 - лишить связи с родиной рашистов, отобрав все кнопочные телефоны.
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04.12.2022 12:57 Ответить
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04.12.2022 13:06 Ответить
Он ещё не вырос, подождите.
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04.12.2022 13:10 Ответить
здається хом'як уже виграв свою першу 300
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04.12.2022 13:11 Ответить
.. .
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04.12.2022 13:13 Ответить
Антибункерный хомяк
Появился наконец.
Всё окей - отличный знак.
Ну теперь )(уйлу 3,14здец!
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04.12.2022 13:23 Ответить

З мови зняли!
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04.12.2022 14:34 Ответить
а что это у него за жилетка на грудке?
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04.12.2022 14:20 Ответить
Відкрий "Хомяк звичайний"! Подивися фото і почитай опис На Черкащині вони найгарніші : зверху - піщано-рудуваті, живіт - чорний , а в районі ключиць - білий трикутник - як у ведмедя гімалайського
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04.12.2022 14:31 Ответить
Тактичний жилет
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04.12.2022 22:38 Ответить
Бронежилетка
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04.12.2022 22:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Cf06WJQ4FnE https://www.youtube.com/watch?v=Cf06WJQ4FnE

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04.12.2022 14:35 Ответить
А-а-а - загасив москалів!
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04.12.2022 19:46 Ответить
Ну все! Капут москаликам! Тепер ті з них, хто вижили після розваг Єнота, будуть по-звірячому закатруплені хом'яками.
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04.12.2022 14:37 Ответить
Хомяки полевые, как на видео, очень агрессивные. Один такой таксу мой напугал.Таксу!
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04.12.2022 15:25 Ответить
Так і є. На відео - хом'як звичайний, він же - хом'як польовий. Зауважте, як він агресивно нападає на солдата попри те, що солдат набагато більший за нього. Це - не лагідний домашній улюбленець, це дика тваринка.
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04.12.2022 20:18 Ответить
От зараза, маленька. Буде битись до останього. Живчик, ще той.
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04.12.2022 14:46 Ответить
та пагадите... он соберет по полям своих братчиков...и пойдут они Енота вызволять!!!
(а Хома прикольный.... вгодованый)))))
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04.12.2022 15:36 Ответить
Лютий Хома
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04.12.2022 22:44 Ответить
Биохомяк обыкновенный. Черный экран на животе испускает интенсивное радиоактивное излучение, поражающее цели в радиусе 190 километров.
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04.12.2022 22:38 Ответить
 
 