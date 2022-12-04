Бойцы опубликовали фрагменты "секретной" программы подготовки "боевых" хомяков. ВИДЕО

Украинские бойцы опубликовали забавное видео, на котором запечатлели животное, похожее на хомяка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, животное проявляло воинственный характер и все время становилось на задние лапки и смешно расставляло передние.

"Хочет драться! Боец!", - раздаются на записи голоса украинских воинов.

Дата и место проведения "секретной" тренировки "боевого" хомяка неизвестно.

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