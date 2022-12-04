Бойцы опубликовали фрагменты "секретной" программы подготовки "боевых" хомяков. ВИДЕО
Украинские бойцы опубликовали забавное видео, на котором запечатлели животное, похожее на хомяка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, животное проявляло воинственный характер и все время становилось на задние лапки и смешно расставляло передние.
"Хочет драться! Боец!", - раздаются на записи голоса украинских воинов.
Дата и место проведения "секретной" тренировки "боевого" хомяка неизвестно.
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+46 boris kravchenko #517295
показать весь комментарий04.12.2022 11:48
+43 Alexey Prus #505938
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+39 Eugene Boyko #535329
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Взагалі це типова поведінка хом'яка - давати сдачі. Вони дуже небезпечні для котів - одного разу нашому коту задніми лапами порвав горло
Отаке.
Появился наконец.
Всё окей - отличный знак.
Ну теперь )(уйлу 3,14здец!
З мови зняли!
(а Хома прикольный.... вгодованый)))))