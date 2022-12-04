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Мешканцям "напівмертвого" Соледару терміново потрібна допомога, - волонтер Горбач. ВIДЕО

Жінки, діти та літні люди, які залишилися в Соледарі Бахмутського району Донеччини, потребують продуктів, теплого одягу та засобів обігріву.

Про це розповів волонтер Денис Горбач, який збирає та відвозить допомогу для соледарців, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, у Соледарі, де жило 11 тис. людей, залишилося близько 300 мешканців. Це жінки, діти та люди похилого віку.

У місті вже пів року немає ані електрики, ані водопостачання, ані опалення, ані зв'язку. Люди залишаються в ньому, бо не можуть виїхати.

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Соледарцям потрібні пічки, дрова, теплий одяг, постіль, продукти та засоби гігієни. Зараз волонтери збирають на це 30 тис. грн.

Долучитися можна, переказавши кошти за реквізитами https://send.monobank.ua/jar/3zA2uVrv2u.

Автор: 

Донбас (22356) Донецька область (8453) волонтери (1332) гуманітарна допомога (991)


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Він всіх обігріє немов серпневе сонечко .
Чи ні
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04.12.2022 14:38 Відповісти
У нас стільки в державі грошей що влада може організувати 1 людині пункт незламності на 1200 квадратів та ще й машину дати американський джип із гумдопомоги, а якщо не джип то порш каєн за 100к єнотів.
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04.12.2022 15:00 Відповісти
Сьогодні говорила з братом, видавали термобілизну людям і захисникам. Племінник також підтвердив,що є запаси одягу і іншого зимового збіжжя
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04.12.2022 15:00 Відповісти
зробіть там хоч квартал незламності
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04.12.2022 14:59 Відповісти
Горбачу треба було ще 3 тижні тому поїхати на Лазурний берег і домовитися про продукти,одяг,засоби обігріву з бійцями і командирами батальйонів Монако,Монте-Карло.Відень,Коста-Брава!!
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04.12.2022 16:59 Відповісти
Кто такой горбач?
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04.12.2022 22:19 Відповісти
Шкода що верещук- міністр окупованних територій, ато вона б їм допомогла...
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04.12.2022 17:03 Відповісти
 
 