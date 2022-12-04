Мешканцям "напівмертвого" Соледару терміново потрібна допомога, - волонтер Горбач. ВIДЕО

Жінки, діти та літні люди, які залишилися в Соледарі Бахмутського району Донеччини, потребують продуктів, теплого одягу та засобів обігріву.

Про це розповів волонтер Денис Горбач, який збирає та відвозить допомогу для соледарців, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, у Соледарі, де жило 11 тис. людей, залишилося близько 300 мешканців. Це жінки, діти та люди похилого віку.

У місті вже пів року немає ані електрики, ані водопостачання, ані опалення, ані зв'язку. Люди залишаються в ньому, бо не можуть виїхати.

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Соледарцям потрібні пічки, дрова, теплий одяг, постіль, продукти та засоби гігієни. Зараз волонтери збирають на це 30 тис. грн.

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