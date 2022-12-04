Жителям "полумертвого" Соледара срочно нужна помощь, - волонтер Горбач. ВИДЕО

Женщины, дети и пожилые люди, оставшиеся в Соледаре Бахмутского района Донбасса, нуждаются в продуктах, теплой одежде и средствах обогрева.

Об этом рассказал волонтер Денис Горбач, собирающий и отвозящий помощь для соледарцев, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Соледаре, где проживало 11 тыс. человек, осталось около 300 жителей. Это женщины, дети и пожилые люди.

В городе уже полгода нет ни электричества, ни поставок, ни отопления, ни связи. Люди остаются в нем, потому что не могут уехать.

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Соледарцам нужны печки, дрова, теплая одежда, постельные принадлежности, продукты и средства гигиены. В настоящее время волонтеры собирают на это 30 тыс. грн.

Приобщиться можно, перечислив средства по реквизитам https://send.monobank.ua/jar/3zA2uVrv2u.