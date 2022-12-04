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Жителям "полумертвого" Соледара срочно нужна помощь, - волонтер Горбач. ВИДЕО

Женщины, дети и пожилые люди, оставшиеся в Соледаре Бахмутского района Донбасса, нуждаются в продуктах, теплой одежде и средствах обогрева.

Об этом рассказал волонтер Денис Горбач, собирающий и отвозящий помощь для соледарцев, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Соледаре, где проживало 11 тыс. человек, осталось около 300 жителей. Это женщины, дети и пожилые люди.

В городе уже полгода нет ни электричества, ни поставок, ни отопления, ни связи. Люди остаются в нем, потому что не могут уехать.

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Соледарцам нужны печки, дрова, теплая одежда, постельные принадлежности, продукты и средства гигиены. В настоящее время волонтеры собирают на это 30 тыс. грн.

Приобщиться можно, перечислив средства по реквизитам  https://send.monobank.ua/jar/3zA2uVrv2u.

Автор: 

Донбасс (26956) Донецкая область (9642) волонтеры (2633) гуманитарная помощь (1261)


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Звертайтесь до Зеленського.
Він всіх обігріє немов серпневе сонечко .
Чи ні
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04.12.2022 14:38 Ответить
У нас стільки в державі грошей що влада може організувати 1 людині пункт незламності на 1200 квадратів та ще й машину дати американський джип із гумдопомоги, а якщо не джип то порш каєн за 100к єнотів.
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04.12.2022 15:00 Ответить
Сьогодні говорила з братом, видавали термобілизну людям і захисникам. Племінник також підтвердив,що є запаси одягу і іншого зимового збіжжя
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04.12.2022 15:00 Ответить
зробіть там хоч квартал незламності
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04.12.2022 14:59 Ответить
Горбачу треба було ще 3 тижні тому поїхати на Лазурний берег і домовитися про продукти,одяг,засоби обігріву з бійцями і командирами батальйонів Монако,Монте-Карло.Відень,Коста-Брава!!
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04.12.2022 16:59 Ответить
Кто такой горбач?
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04.12.2022 22:19 Ответить
Шкода що верещук- міністр окупованних територій, ато вона б їм допомогла...
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04.12.2022 17:03 Ответить
 
 