У Нью-Йорку відбувся концерт, присвячений 100-річчю "Щедрика" Миколи Леонтовича. ВIДЕО

Український "Щедрик" через 100 років знову прозвучав у Карнеґі-Холі у Нью-Йорку. Частина зібраних з продажу квитків коштів піде на відбудову України у межах ініціативи United24.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Цьогоріч український "Щедрик" знову звучав у концертній залі Карнеґі-Хол. 100 років тому тут відбулась прем’єра композиції.

"Україна пишається твором Леонтовича. Через нього ми розповідаємо світові про українську культуру та ідентичність. Це особливо важливо зараз, коли Росія намагається знищити наш народ. Саме тому вечір почався з аплодисментів військовим ЗСУ", - зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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