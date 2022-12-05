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У Нью-Йорку відбувся концерт, присвячений 100-річчю "Щедрика" Миколи Леонтовича. ВIДЕО

Український "Щедрик" через 100 років знову прозвучав у Карнеґі-Холі у Нью-Йорку. Частина зібраних з продажу квитків коштів піде на відбудову України у межах ініціативи United24.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Цьогоріч український "Щедрик" знову звучав у концертній залі Карнеґі-Хол. 100 років тому тут відбулась прем’єра композиції.

"Україна пишається твором Леонтовича. Через нього ми розповідаємо світові про українську культуру та ідентичність. Це особливо важливо зараз, коли Росія намагається знищити наш народ. Саме тому вечір почався з аплодисментів військовим ЗСУ", - зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Автор: 

музика (490) Нью-Йорк (129) США (22840) Кулеба Дмитро (3604)


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А комуняки його вбили… як і всю інтелегенцію України втопили в крові…
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05.12.2022 09:00 Відповісти
Отак світ відкриває Україну.
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05.12.2022 09:03 Відповісти
Варто нагадати, як кацапи підступно вбили Леонтовича.
Вбивця попросився переночувати, їв пив, виспався і під ранок застрелив господаря.
У цьому вся суть будь якого кацапа
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05.12.2022 09:04 Відповісти
"Україна пишається твором Леонтовича. Через нього ми розповідаємо світові про українську культуру та ідентичність..."

Ага. Настолько гордимся Леонтовичем, что в доме в котором он жил обычный сарай сельсовета. Американцам больше до него дела, чем нашим чинушам. Главное примазаться к чужой славе.
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05.12.2022 11:01 Відповісти
"Щедрик" це шедевр.
Респект Леонтовичу.
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05.12.2022 12:21 Відповісти
 
 