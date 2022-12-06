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Новини Відео Війна
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Сьогодні – день нашої вдячності Збройним Силам України, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 286 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні для мене честь – провести увесь день разом з нашими захисниками і захисницями.

Уранці я був на Донеччині – подякував бійцям, які боронять нашу державу на найбільш небезпечних і відповідальних напрямках. Тим, хто б’ється на Сватовському, Бахмутському, Авдіївському та інших напрямках у Донецькій і Луганській областях. Вручив воїнам державні нагороди і відзнаки.

Був на Харківщині – подякував лікарям, які рятують наших бійців. Вручив нагороди бійцям, які брали участь у звільненні регіону і які продовжують виганяти окупантів з України.

Увечері у Маріїнському палаці – наші герої, рідні наших воїнів, командири і представники бойових бригад та підрозділів, які щойно прибули з фронту і знову повертаються на передову.

Хочу сказати саме те, що сьогодні у серці кожного українця: я дякую вам! Дякую – усім солдатам і матросам, усім сержантам і старшинам, усім офіцерам і генералам, і обов’язково – усім татам і мамам українських воїнів. І бажаю усім нам одного – перемоги!", - сказав Зеленський.

Також дивіться: Наші Збройні Сили захищають рідну землю, це найсильніша мотивація з можливих, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23829)


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Топ коментарі
+14
особливо це прикольно чути від 4-разового ухилянта!
який жодної власної копійни не дав на військо або для постраждалих цивільних!
який перед війною, зробив ВСЕ для того, щоб країна зустріла збройну агресію в повному нерозумінні що відбувається
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06.12.2022 23:16
+14
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06.12.2022 23:42
+13
"Арестович несет Зеленскому покушать." С.Нікіфоров. 2022. масло, соль, мівіна.
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06.12.2022 23:37
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особливо це прикольно чути від 4-разового ухилянта!
який жодної власної копійни не дав на військо або для постраждалих цивільних!
який перед війною, зробив ВСЕ для того, щоб країна зустріла збройну агресію в повному нерозумінні що відбувається
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06.12.2022 23:16 Відповісти
Ну і що? За нього знову проголосують, в тому числі велика частина військових. Він ж не втік, це найголовніше для більшості.
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06.12.2022 23:18 Відповісти
я вже для себе все вирішив! як тіки закінчиться війна - не хочу мати з цим нарідом нічого спільного
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06.12.2022 23:59 Відповісти
Ну ще не відомо, коли ця війна закінчиться,москалі мають ще дуже багато ресурсів. І не факт, що дозволять виїхати. Можуть ввести трудову повиність для відбудови, наприклад.
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07.12.2022 00:07 Відповісти
Це вірне рішення. Тут буде легше дихати.
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07.12.2022 07:54 Відповісти
ну якщо тобі буде вільніше дихати без податків мого бізнесу, то аріведерчі
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07.12.2022 09:08 Відповісти
раб.ти дихати не будеш,ти будер харкати на розбірці завалів Мапіуполя за 6700 а кацапи посидять в полоні за твій рахунок
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07.12.2022 14:53 Відповісти
"я вже для себе все вирішив! як тіки закінчиться війна - не хочу мати з цим нарідом нічого спільного"
Вже не у одній темі слухали твої мрії якнайшвидше здриснути з України під час війни, але ж облом, що прокляті зє кордони закрили для ухилянтів.
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07.12.2022 08:23 Відповісти
ні, ти просто тупий!
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07.12.2022 09:07 Відповісти
Що, ухилянте, це все на що ти спромоглося ? Ну ще раз натисни спам, може полегшує. Але ж ухилянтом ти від цього бути не перестанеш. Драпай якнайшвидше з України, здійсни свою мрію.
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07.12.2022 14:20 Відповісти
кококо чому не в окопі на дивантосник
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07.12.2022 14:54 Відповісти
"кококо чому не в окопі на дивантосник". Судиш по собі, кудахчеш з дивану ?)
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08.12.2022 07:56 Відповісти
"ухилянте"? ти дебіл? хоча це риторичне запитання!
зі штучних проблем які влаштовує дебільне керівництво півнчної кореї моєму бізнесу ти зробив висновок що я "ухилянт"? 🤣😂
дебіл, я працював сам на себе, забезпечував себе і кількох людей роботою!
через таких імбіцілів як ти і 73 відсотки кретинів які оберуть цю зелену падаль ще раз я і не хочу мати нічого спільного з цим лайном
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07.12.2022 15:22 Відповісти
Ревнощі.
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07.12.2022 02:46 Відповісти
Слава ЗСУ!
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06.12.2022 23:18 Відповісти
4-КРАТНИЙ ДЕЗЕРТИР про вдячність патякає- та най би ті писок поперек поставило1
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06.12.2022 23:33 Відповісти
ЗСУ то СЛАВА! Але смердюки Зеленські тут при чому?
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06.12.2022 23:36 Відповісти
А ты що зробив для Батьківщини?
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07.12.2022 01:11 Відповісти
То дивіться, скільки дописів!
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07.12.2022 07:55 Відповісти
Я бачу, що деякi весь Божий день строчать. А робите ви коли?
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07.12.2022 22:01 Відповісти
"Арестович несет Зеленскому покушать." С.Нікіфоров. 2022. масло, соль, мівіна.
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06.12.2022 23:37 Відповісти
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06.12.2022 23:40 Відповісти
Нафік лисого членіна постити. Савєцкій?
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07.12.2022 02:44 Відповісти
щоб ти бидло не забуло що обрало неосовка,хавай раб
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07.12.2022 14:55 Відповісти
ахахахаааааа!!!!!
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06.12.2022 23:50 Відповісти
Проста нагадаю зеленим лицемірним покидькам
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06.12.2022 23:41 Відповісти
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06.12.2022 23:42 Відповісти
Треба десь закопати цю абхазську абізяну, поки він не зіпсував нам усе, що пов'язано з допомогою від американців. Якась дуже бурна активна діяльність останнім часом від цієї Ахєрєніі. Буде достатньо одного корупційного скандалу і допомогу нам можуть перекрити. Ультраправі респи тільки на це і чекають. Там у них вже майже 50% за припинення допомоги Україні та за переговори з ******.
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07.12.2022 15:17 Відповісти
Ти вже великозбудував нову "Мрію"? Обіцянки потрібно виконувати, а не ляпати язиком.
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06.12.2022 23:43 Відповісти
"Людині року" доведеться сісти на пляшку за державну зраду.
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06.12.2022 23:46 Відповісти
тупоголові покидьки на дев'ятому місяці війни так і не зрозуміли що ЗСУ та Верховний головнокомандувач то единий механізм працюючий на перемогу України в цей війні!
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06.12.2022 23:47 Відповісти
Хто б не складав списки на вбивство українців: Портнов, русня, жінка-воєн - в них чомусь завжди опиняються самі порохоботи, а слуги народу ні
Панове ********, не витрачайте сили, одразу берить списки у русні: вони вам вже все підготували
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06.12.2022 23:52 Відповісти
курво моб запас броні піхоті де був чи він у Вави був з мівною
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07.12.2022 06:53 Відповісти
Верховний гівнокомандувач здав південь країни ***** разом з ЗАЕС.
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06.12.2022 23:53 Відповісти
О зелечмобик уже приравнял своего хозяина к рядовым гражданам.Маладца
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07.12.2022 00:17 Відповісти
А що треба було твого Вову Зе ує*ать головою об стіл щоб він Україну не здавав свома безглуздими наказами ?

Наказ про зняття мін з Чонгару,
наказ про відвід військ від кордонів з Кримом,
наказ про відвід військ до 21 лютого від Харкова.

Думай хоч іноді кого ти покриваєш, бо у випадку суда над ним (а він буде 100 %) ти підеш разом з ним.
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07.12.2022 00:19 Відповісти
Ти цю мантру дітям своїм розказуй, зермакобот. Єдиний механізм, що працює на перемогу, то ЗСУ і союзники, а зермаки навіть не мають допуску до державної таємниці, і незаконно сують всюди свого носа.
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07.12.2022 00:09 Відповісти
Звернення Залужного до народу.

https://www.youtube.com/watch?v=McrWls9_EGw
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06.12.2022 23:54 Відповісти
Думаю, після вчорашнього дня, варто американському виданню, переглянути питання, хто, насправлі, людина року...
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07.12.2022 00:00 Відповісти
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07.12.2022 00:01 Відповісти
Такий ти вдячний, що хлопців не твої слуги, до цих пір волонтери забезпечують усім необхідним.
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07.12.2022 00:06 Відповісти
Усе волонтери? А Захід не допомагає? Кто, на твою думку, договорюється з донорами?
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07.12.2022 01:14 Відповісти
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07.12.2022 00:15 Відповісти
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07.12.2022 00:34 Відповісти
Сьогодні ще і День Святого МИКОЛАЯ у христиан

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07.12.2022 00:36 Відповісти
Bravo президенте!
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07.12.2022 01:08 Відповісти
А завтра вже день невдячності ?
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07.12.2022 08:40 Відповісти
Яке воно мстиве і ревниве.Жодного слова про Залужного, якому дякує вся країна за стійкість.
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08.12.2022 04:43 Відповісти
 
 