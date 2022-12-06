Сьогодні – день нашої вдячності Збройним Силам України, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 286 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні для мене честь – провести увесь день разом з нашими захисниками і захисницями.

Уранці я був на Донеччині – подякував бійцям, які боронять нашу державу на найбільш небезпечних і відповідальних напрямках. Тим, хто б’ється на Сватовському, Бахмутському, Авдіївському та інших напрямках у Донецькій і Луганській областях. Вручив воїнам державні нагороди і відзнаки.

Був на Харківщині – подякував лікарям, які рятують наших бійців. Вручив нагороди бійцям, які брали участь у звільненні регіону і які продовжують виганяти окупантів з України.

Увечері у Маріїнському палаці – наші герої, рідні наших воїнів, командири і представники бойових бригад та підрозділів, які щойно прибули з фронту і знову повертаються на передову.

Хочу сказати саме те, що сьогодні у серці кожного українця: я дякую вам! Дякую – усім солдатам і матросам, усім сержантам і старшинам, усім офіцерам і генералам, і обов’язково – усім татам і мамам українських воїнів. І бажаю усім нам одного – перемоги!", - сказав Зеленський.

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