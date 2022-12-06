Сьогодні – день нашої вдячності Збройним Силам України, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 286 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні для мене честь – провести увесь день разом з нашими захисниками і захисницями.
Уранці я був на Донеччині – подякував бійцям, які боронять нашу державу на найбільш небезпечних і відповідальних напрямках. Тим, хто б’ється на Сватовському, Бахмутському, Авдіївському та інших напрямках у Донецькій і Луганській областях. Вручив воїнам державні нагороди і відзнаки.
Був на Харківщині – подякував лікарям, які рятують наших бійців. Вручив нагороди бійцям, які брали участь у звільненні регіону і які продовжують виганяти окупантів з України.
Увечері у Маріїнському палаці – наші герої, рідні наших воїнів, командири і представники бойових бригад та підрозділів, які щойно прибули з фронту і знову повертаються на передову.
Хочу сказати саме те, що сьогодні у серці кожного українця: я дякую вам! Дякую – усім солдатам і матросам, усім сержантам і старшинам, усім офіцерам і генералам, і обов’язково – усім татам і мамам українських воїнів. І бажаю усім нам одного – перемоги!", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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який жодної власної копійни не дав на військо або для постраждалих цивільних!
який перед війною, зробив ВСЕ для того, щоб країна зустріла збройну агресію в повному нерозумінні що відбувається
Вже не у одній темі слухали твої мрії якнайшвидше здриснути з України під час війни, але ж облом, що прокляті зє кордони закрили для ухилянтів.
зі штучних проблем які влаштовує дебільне керівництво півнчної кореї моєму бізнесу ти зробив висновок що я "ухилянт"? 🤣😂
дебіл, я працював сам на себе, забезпечував себе і кількох людей роботою!
через таких імбіцілів як ти і 73 відсотки кретинів які оберуть цю зелену падаль ще раз я і не хочу мати нічого спільного з цим лайном
Панове ********, не витрачайте сили, одразу берить списки у русні: вони вам вже все підготували
Наказ про зняття мін з Чонгару,
наказ про відвід військ від кордонів з Кримом,
наказ про відвід військ до 21 лютого від Харкова.
Думай хоч іноді кого ти покриваєш, бо у випадку суда над ним (а він буде 100 %) ти підеш разом з ним.
https://www.youtube.com/watch?v=McrWls9_EGw