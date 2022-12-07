Бойова робота артилеристів 43-ї артбригади імені гетьмана Тараса Трясила. ВIДЕО

Бійці 43-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила опублікували фрагменти своєї бойової роботи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, записи артилерійських атак бійці опублікували в соцмережах.

"Наші "боги війни" із 43-ї бригади імені гетьмана Тараса Трясила роблять все, щоб окупанти щоденно відчували до себе прицільну увагу", - йдеться у дописі до публікації.

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