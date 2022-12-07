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Бойова робота артилеристів 43-ї артбригади імені гетьмана Тараса Трясила. ВIДЕО

Бійці 43-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила опублікували фрагменти своєї бойової роботи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, записи артилерійських атак бійці опублікували в соцмережах.

"Наші "боги війни" із 43-ї бригади імені гетьмана Тараса Трясила роблять все, щоб окупанти щоденно відчували до себе прицільну увагу", - йдеться у дописі до публікації.

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Автор: 

армія рф (17373) знищення (7235) артилерія (788) 43 артилерійська бригада великої потужності (22)


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Слава ЗСУ! Ці хлопці і такі як вони зупинили найжорстокішого ворога-вбивцю московію і витісняють його з нашої, Богом даної землі!
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07.12.2022 09:38 Відповісти
усе так, але не "витісняють" а ЖЕНУТЬ з нашої землі!
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07.12.2022 09:46 Відповісти
принуждают к жесту доброй воли
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07.12.2022 11:29 Відповісти
Коли ось такі гармати працюють на Широком Лану, то чутно в Миколаєві. А шо ж тоді там біля гармати. В місці падіння снаряда орків ніхто не знає.
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07.12.2022 11:07 Відповісти
...ще й прохові гази жгуть шляхи дихання та легені
хлопці навіть нюх втрачають (в прямому сенсі), нажаль, від інтенсивних стрільб
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07.12.2022 19:31 Відповісти
 
 