Бойова робота артилеристів 43-ї артбригади імені гетьмана Тараса Трясила. ВIДЕО
Бійці 43-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила опублікували фрагменти своєї бойової роботи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, записи артилерійських атак бійці опублікували в соцмережах.
"Наші "боги війни" із 43-ї бригади імені гетьмана Тараса Трясила роблять все, щоб окупанти щоденно відчували до себе прицільну увагу", - йдеться у дописі до публікації.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
хлопці навіть нюх втрачають (в прямому сенсі), нажаль, від інтенсивних стрільб