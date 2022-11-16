Воїнам 43-ї ОАБр передадуть найбільший у світі тягач Oshkosh. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Найбільший у світі тягач Oshkosh M1070 вже прибув в Україну. Його передадуть в 43-тю окрему артилерійську бригаду для перевезення натівських гаубиць 155-го калібру.
Про це повідомив п'ятий президент та лідер "ЄС" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Ми його передаємо в артилерійську бригаду. Ми погодили це з командуванням Збройних Сил, і саме цей тягач буде тягати німецькі Panzerhaubitze, польські Krab. Цей американський 8-ми колісний велетень може заходити в будь-яку багнюку і витягати на позиції артилерійські системи набагато швидше, ніж це робилося раніше. Цей тягач – саме для того, щоб мститися рашистам. Зараз ворог відчує швидкість та міць нашої артилерії. Вони ще не бачили нашої справжньої люті. Я знаю, що хлопці із артилерійської бригади дуже чекають на нього. Вони телефонували багато разів: "Коли, коли?". А після вчорашньої ночі, повірте, вони чекають його ще більше", - зазначив Порошенко.
14 вересня стало відомо, що Фонд Порошенка і ГО "Справа Громад" отримали експортні ліцензії Державного департаменту США на придбання двох танкових тягачів Oshkosh.
Основне призначення тягача – транспортування танків, розгортання та евакуація бронетранспортерів, самохідної артилерії, броньованих бульдозерів та інших важких транспортних засобів і обладнання всіх типів. Корисне навантаження становить 60 тон. Тягач Oshkosh M1070 був розроблений для транспортування танків Abrams.
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Саме таким повинен бути справжній президент і патріот своєї країни!
Ви як діти прямо! Усі волонтери піаряться на своїй діяльності. А цей ще й добряче платить за те, щоб про це дізналися. У разі вимкнення персоналізації реклами, крім косметики Notino, засобів від кашлю, YouTube тільки й підсовує турецькі відео-кліпи, виступи Поплавського і... волонтерство Порошенка.
А тягач чудовий. Давай ще! З моєї точки зору, чим більша конкуренція серед волонтерів, тим краще забезпечені ЗСУ. Нехай собі піаряться.
Навіть сфотографував на пам'ять:
у Найвеличнівшивого от такого всё настроение портится так, шо даже текст с телесуфлёра не читается и суровый видосик-гундосик не пишется
- тссс.. то пиар и... наживается на вайне...
Профіт + "Какая разніца" для зебілів.
Реакція населення цензора на дії та відосіки від Пороха та реакція на заяви (дій немає) та відосіки від чинного преЗЕдента чимось відрізняються?
Може я не правий? Але, в мене склалося враження, що НАШ президент не ЗЕ?