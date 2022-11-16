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Новини Фото Війна
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Воїнам 43-ї ОАБр передадуть найбільший у світі тягач Oshkosh. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Найбільший у світі тягач Oshkosh M1070 вже прибув в Україну. Його передадуть в 43-тю окрему артилерійську бригаду для перевезення натівських гаубиць 155-го калібру.

Про це повідомив п'ятий президент та лідер "ЄС" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Ми його передаємо в артилерійську бригаду. Ми погодили це з командуванням Збройних Сил, і саме цей тягач буде тягати німецькі Panzerhaubitze, польські Krab. Цей американський 8-ми колісний велетень може заходити в будь-яку багнюку і витягати на позиції артилерійські системи набагато швидше, ніж це робилося раніше. Цей тягач – саме для того, щоб мститися рашистам. Зараз ворог відчує швидкість та міць нашої артилерії. Вони ще не бачили нашої справжньої люті. Я знаю, що хлопці із артилерійської бригади дуже чекають на нього. Вони телефонували багато разів: "Коли, коли?". А після вчорашньої ночі, повірте, вони чекають його ще більше", - зазначив Порошенко.

14 вересня стало відомо, що Фонд Порошенка і ГО "Справа Громад" отримали експортні ліцензії Державного департаменту США на придбання двох танкових тягачів Oshkosh.

Основне призначення тягача – транспортування танків, розгортання та евакуація бронетранспортерів, самохідної артилерії, броньованих бульдозерів та інших важких транспортних засобів і обладнання всіх типів. Корисне навантаження становить 60 тон. Тягач Oshkosh M1070 був розроблений для транспортування танків Abrams.

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Воїнам 43-ї ОАБр передадуть найбільший у світі тягач Oshkosh 01
Воїнам 43-ї ОАБр передадуть найбільший у світі тягач Oshkosh 02
Воїнам 43-ї ОАБр передадуть найбільший у світі тягач Oshkosh 03

Автор: 

допомога (8430) Порошенко Петро (15190) 43 артилерійська бригада великої потужності (23) ЗСУ (7648)


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Топ коментарі
+52
І навіщо-б воно оце все здалося Пороху, жив-би на свої мільйони десь у теплих краях і горя не знав-би, але він не з таких!
Саме таким повинен бути справжній президент і патріот своєї країни!
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16.11.2022 14:13
+38
це вам,плять,не відосики
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16.11.2022 14:13
+37
Клятый Барыга, никак не успокоится, все сует и сует Зеленскому палки в колеса
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16.11.2022 14:19
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І навіщо-б воно оце все здалося Пороху, жив-би на свої мільйони десь у теплих краях і горя не знав-би, але він не з таких!
Саме таким повинен бути справжній президент і патріот своєї країни!
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16.11.2022 14:13 Відповісти
це вам,плять,не відосики
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16.11.2022 14:13 Відповісти
І це не відосики, і те не відосики, і навіть дорогі рекламні вставки на YouTube тривалістю 30-60 секунд під час перегляду десятихвилинного відео - теж не відосики.

Ви як діти прямо! Усі волонтери піаряться на своїй діяльності. А цей ще й добряче платить за те, щоб про це дізналися. У разі вимкнення персоналізації реклами, крім косметики Notino, засобів від кашлю, YouTube тільки й підсовує турецькі відео-кліпи, виступи Поплавського і... волонтерство Порошенка.

А тягач чудовий. Давай ще! З моєї точки зору, чим більша конкуренція серед волонтерів, тим краще забезпечені ЗСУ. Нехай собі піаряться.

Навіть сфотографував на пам'ять:

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16.11.2022 20:01 Відповісти
Класно !
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16.11.2022 14:14 Відповісти
дійсно красень Oshkosh
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16.11.2022 14:15 Відповісти
Завтра очікуєм від Притули?
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16.11.2022 14:16 Відповісти
Очикуємо від Квартала 95!
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17.11.2022 08:19 Відповісти
Ошка, непоганий бренд одягу.
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16.11.2022 14:17 Відповісти
Порох продолжает "наживаться на войне"
у Найвеличнівшивого от такого всё настроение портится так, шо даже текст с телесуфлёра не читается и суровый видосик-гундосик не пишется
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16.11.2022 14:18 Відповісти
Клятый Барыга, никак не успокоится, все сует и сует Зеленскому палки в колеса
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16.11.2022 14:19 Відповісти
Ахахаха...
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16.11.2022 17:07 Відповісти
- та ну... апять!
- тссс.. то пиар и... наживается на вайне...
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16.11.2022 14:19 Відповісти
Тепер очикуємо і від Квартала 95, щоб і вони попіарилися!!
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17.11.2022 08:20 Відповісти
Дякую Петру Олексійовичу за державність і силу
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16.11.2022 14:19 Відповісти
Спасибо Гетьман!!!
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16.11.2022 14:21 Відповісти
Не перестаю дивуватися Петру Олексійовичу - він продовжує невтомно допомагати Україні і витрачає на це чимало власних коштів, незважаючи, що скільки за його президенства було зроблено, відроджена армія, а його оббріхали і "мудрий" наріт повірив не власним очам, а брехні медіахвойд і блазня. Я б так не зміг.
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16.11.2022 14:22 Відповісти
а мы еще удивляемся что у москалей в голове после ТВ, вот 73% реальная работа зомбоящика Г+Г, как не "порадоваться" что и у нас так могут.
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16.11.2022 15:48 Відповісти
Треба купляти у Порошенко все те що він завозить та продавати Притулі, який купить у 3 рази дорожче.
Профіт + "Какая разніца" для зебілів.
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16.11.2022 14:26 Відповісти
Незабаром...
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16.11.2022 14:38 Відповісти
Ку@ва чорнорота , знову щось брехатиме 😠
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16.11.2022 17:21 Відповісти
Сподіваюсь Порох знову перевибиреться. Сил вже нема дивитися на цирк зеленої наволочі.
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16.11.2022 14:45 Відповісти
К сожалению шансов очень мало, как и умных людей.
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16.11.2022 15:42 Відповісти
Петро Олексійович це наш ******** Мазепа да і взагалі Людина з великої букви.
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16.11.2022 15:04 Відповісти
А ну Гундосик, швидко восік, як тобі в штани наробили, а і не забудь, кого треба акредитації полишати, бо ж рейтинг нижче Зиро.
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16.11.2022 15:24 Відповісти
Суровый самосвал.
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16.11.2022 15:50 Відповісти
Відповіддю від зеленої ОПи буде, буде ... - найбільший рояль.
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16.11.2022 16:07 Відповісти
чи мені так здається, чи воно так і є?

Реакція населення цензора на дії та відосіки від Пороха та реакція на заяви (дій немає) та відосіки від чинного преЗЕдента чимось відрізняються?

Може я не правий? Але, в мене склалося враження, що НАШ президент не ЗЕ?
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16.11.2022 16:52 Відповісти
може внести петицію у раду, про приведення статусів Президента та преЗЕдента до стану "по факту", а не по fuck you!
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16.11.2022 16:56 Відповісти
Петр Алесеевіч Порошенко НАСТОЯЩІЙ Президент Украіни.
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16.11.2022 17:15 Відповісти
Президенту Порошенку та партіі ЄС Солідарність , від щирого серця подяка за постійну турботу про нашу армію 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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16.11.2022 17:24 Відповісти
Тепер Притула просто зобов'язаний купити "Зірку смерті"! )

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16.11.2022 18:03 Відповісти
Дякуємо, пане Петре!
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16.11.2022 18:58 Відповісти
 
 