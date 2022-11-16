Найбільший у світі тягач Oshkosh M1070 вже прибув в Україну. Його передадуть в 43-тю окрему артилерійську бригаду для перевезення натівських гаубиць 155-го калібру.

Про це повідомив п'ятий президент та лідер "ЄС" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Ми його передаємо в артилерійську бригаду. Ми погодили це з командуванням Збройних Сил, і саме цей тягач буде тягати німецькі Panzerhaubitze, польські Krab. Цей американський 8-ми колісний велетень може заходити в будь-яку багнюку і витягати на позиції артилерійські системи набагато швидше, ніж це робилося раніше. Цей тягач – саме для того, щоб мститися рашистам. Зараз ворог відчує швидкість та міць нашої артилерії. Вони ще не бачили нашої справжньої люті. Я знаю, що хлопці із артилерійської бригади дуже чекають на нього. Вони телефонували багато разів: "Коли, коли?". А після вчорашньої ночі, повірте, вони чекають його ще більше", - зазначив Порошенко.

14 вересня стало відомо, що Фонд Порошенка і ГО "Справа Громад" отримали експортні ліцензії Державного департаменту США на придбання двох танкових тягачів Oshkosh.

Основне призначення тягача – транспортування танків, розгортання та евакуація бронетранспортерів, самохідної артилерії, броньованих бульдозерів та інших важких транспортних засобів і обладнання всіх типів. Корисне навантаження становить 60 тон. Тягач Oshkosh M1070 був розроблений для транспортування танків Abrams.

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