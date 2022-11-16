Воинам 43-й ОАБр передадут самый большой в мире тягач Oshkosh. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Самый большой в мире тягач Oshkosh M1070 уже прибыл в Украину. Его передадут в 43-ю отдельную артиллерийскую бригаду для перевозки натовских гаубиц 155 калибра.
Об этом сообщил пятый президент и лидер "ЕС" Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Мы его передаем в артиллерийскую бригаду. Мы согласовали это с командованием Вооруженных Сил, и именно этот тягач будет таскать немецкие Panzerhaubitze, польские Krab. Этот американский 8-ми колесный великан может заходить в любую грязь и вытаскивать на позиции артиллерийские системы гораздо быстрее, чем это делалось раньше. Этот тягач – именно для того, чтобы мстить рашистам. Сейчас враг почувствует скорость и мощь нашей артиллерии. Они еще не видели нашей настоящей ярости. Я знаю, что ребята из артиллерийской бригады очень ждут его. Они звонили много раз: "Когда, когда?". А после вчерашней ночи, поверьте, они ждут его еще больше", – отметил Порошенко.
14 сентября стало известно, что Фонд Порошенко и ОО "Справа Громад" получили экспортные лицензии Государственного департамента США на приобретение двух танковых тягачей Oshkosh.
Основное предназначение тягача – транспортировка танков, развертывание и эвакуация бронетранспортеров, самоходной артиллерии, бронированных бульдозеров и других тяжелых транспортных средств и оборудования всех типов. Полезная нагрузка составляет 60 тонн. Тягач Oshkosh M1070 был разработан для транспортировки танков Abrams.
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Саме таким повинен бути справжній президент і патріот своєї країни!
Ви як діти прямо! Усі волонтери піаряться на своїй діяльності. А цей ще й добряче платить за те, щоб про це дізналися. У разі вимкнення персоналізації реклами, крім косметики Notino, засобів від кашлю, YouTube тільки й підсовує турецькі відео-кліпи, виступи Поплавського і... волонтерство Порошенка.
А тягач чудовий. Давай ще! З моєї точки зору, чим більша конкуренція серед волонтерів, тим краще забезпечені ЗСУ. Нехай собі піаряться.
Навіть сфотографував на пам'ять:
у Найвеличнівшивого от такого всё настроение портится так, шо даже текст с телесуфлёра не читается и суровый видосик-гундосик не пишется
- тссс.. то пиар и... наживается на вайне...
Профіт + "Какая разніца" для зебілів.
Реакція населення цензора на дії та відосіки від Пороха та реакція на заяви (дій немає) та відосіки від чинного преЗЕдента чимось відрізняються?
Може я не правий? Але, в мене склалося враження, що НАШ президент не ЗЕ?