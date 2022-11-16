Самый большой в мире тягач Oshkosh M1070 уже прибыл в Украину. Его передадут в 43-ю отдельную артиллерийскую бригаду для перевозки натовских гаубиц 155 калибра.

Об этом сообщил пятый президент и лидер "ЕС" Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Мы его передаем в артиллерийскую бригаду. Мы согласовали это с командованием Вооруженных Сил, и именно этот тягач будет таскать немецкие Panzerhaubitze, польские Krab. Этот американский 8-ми колесный великан может заходить в любую грязь и вытаскивать на позиции артиллерийские системы гораздо быстрее, чем это делалось раньше. Этот тягач – именно для того, чтобы мстить рашистам. Сейчас враг почувствует скорость и мощь нашей артиллерии. Они еще не видели нашей настоящей ярости. Я знаю, что ребята из артиллерийской бригады очень ждут его. Они звонили много раз: "Когда, когда?". А после вчерашней ночи, поверьте, они ждут его еще больше", – отметил Порошенко.

14 сентября стало известно, что Фонд Порошенко и ОО "Справа Громад" получили экспортные лицензии Государственного департамента США на приобретение двух танковых тягачей Oshkosh.

Основное предназначение тягача – транспортировка танков, развертывание и эвакуация бронетранспортеров, самоходной артиллерии, бронированных бульдозеров и других тяжелых транспортных средств и оборудования всех типов. Полезная нагрузка составляет 60 тонн. Тягач Oshkosh M1070 был разработан для транспортировки танков Abrams.

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