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Новости Фото Война
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Воинам 43-й ОАБр передадут самый большой в мире тягач Oshkosh. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Самый большой в мире тягач Oshkosh M1070 уже прибыл в Украину. Его передадут в 43-ю отдельную артиллерийскую бригаду для перевозки натовских гаубиц 155 калибра.

Об этом сообщил пятый президент и лидер "ЕС" Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Мы его передаем в артиллерийскую бригаду. Мы согласовали это с командованием Вооруженных Сил, и именно этот тягач будет таскать немецкие Panzerhaubitze, польские Krab. Этот американский 8-ми колесный великан может заходить в любую грязь и вытаскивать на позиции артиллерийские системы гораздо быстрее, чем это делалось раньше. Этот тягач – именно для того, чтобы мстить рашистам. Сейчас враг почувствует скорость и мощь нашей артиллерии. Они еще не видели нашей настоящей ярости. Я знаю, что ребята из артиллерийской бригады очень ждут его. Они звонили много раз: "Когда, когда?". А после вчерашней ночи, поверьте, они ждут его еще больше", – отметил Порошенко.

14 сентября стало известно, что Фонд Порошенко и ОО "Справа Громад" получили экспортные лицензии Государственного департамента США на приобретение двух танковых тягачей Oshkosh.

Основное предназначение тягача – транспортировка танков, развертывание и эвакуация бронетранспортеров, самоходной артиллерии, бронированных бульдозеров и других тяжелых транспортных средств и оборудования всех типов. Полезная нагрузка составляет 60 тонн. Тягач Oshkosh M1070 был разработан для транспортировки танков Abrams.

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Воинам 43-й ОАБр передадут самый большой в мире тягач Oshkosh 01
Воинам 43-й ОАБр передадут самый большой в мире тягач Oshkosh 02
Воинам 43-й ОАБр передадут самый большой в мире тягач Oshkosh 03

помощь (7861) Порошенко Петр (19615) 43 артиллерийская бригада большой мощност (22) ВСУ (6673)


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Топ комментарии
+52
І навіщо-б воно оце все здалося Пороху, жив-би на свої мільйони десь у теплих краях і горя не знав-би, але він не з таких!
Саме таким повинен бути справжній президент і патріот своєї країни!
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16.11.2022 14:13
+38
це вам,плять,не відосики
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16.11.2022 14:13
+37
Клятый Барыга, никак не успокоится, все сует и сует Зеленскому палки в колеса
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16.11.2022 14:19
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І навіщо-б воно оце все здалося Пороху, жив-би на свої мільйони десь у теплих краях і горя не знав-би, але він не з таких!
Саме таким повинен бути справжній президент і патріот своєї країни!
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16.11.2022 14:13 Ответить
це вам,плять,не відосики
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16.11.2022 14:13 Ответить
І це не відосики, і те не відосики, і навіть дорогі рекламні вставки на YouTube тривалістю 30-60 секунд під час перегляду десятихвилинного відео - теж не відосики.

Ви як діти прямо! Усі волонтери піаряться на своїй діяльності. А цей ще й добряче платить за те, щоб про це дізналися. У разі вимкнення персоналізації реклами, крім косметики Notino, засобів від кашлю, YouTube тільки й підсовує турецькі відео-кліпи, виступи Поплавського і... волонтерство Порошенка.

А тягач чудовий. Давай ще! З моєї точки зору, чим більша конкуренція серед волонтерів, тим краще забезпечені ЗСУ. Нехай собі піаряться.

Навіть сфотографував на пам'ять:

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16.11.2022 20:01 Ответить
Класно !
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16.11.2022 14:14 Ответить
дійсно красень Oshkosh
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16.11.2022 14:15 Ответить
Завтра очікуєм від Притули?
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16.11.2022 14:16 Ответить
Очикуємо від Квартала 95!
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17.11.2022 08:19 Ответить
Ошка, непоганий бренд одягу.
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16.11.2022 14:17 Ответить
Порох продолжает "наживаться на войне"
у Найвеличнівшивого от такого всё настроение портится так, шо даже текст с телесуфлёра не читается и суровый видосик-гундосик не пишется
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16.11.2022 14:18 Ответить
Клятый Барыга, никак не успокоится, все сует и сует Зеленскому палки в колеса
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16.11.2022 14:19 Ответить
Ахахаха...
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16.11.2022 17:07 Ответить
- та ну... апять!
- тссс.. то пиар и... наживается на вайне...
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16.11.2022 14:19 Ответить
Тепер очикуємо і від Квартала 95, щоб і вони попіарилися!!
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17.11.2022 08:20 Ответить
Дякую Петру Олексійовичу за державність і силу
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16.11.2022 14:19 Ответить
Спасибо Гетьман!!!
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16.11.2022 14:21 Ответить
Не перестаю дивуватися Петру Олексійовичу - він продовжує невтомно допомагати Україні і витрачає на це чимало власних коштів, незважаючи, що скільки за його президенства було зроблено, відроджена армія, а його оббріхали і "мудрий" наріт повірив не власним очам, а брехні медіахвойд і блазня. Я б так не зміг.
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16.11.2022 14:22 Ответить
а мы еще удивляемся что у москалей в голове после ТВ, вот 73% реальная работа зомбоящика Г+Г, как не "порадоваться" что и у нас так могут.
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16.11.2022 15:48 Ответить
Треба купляти у Порошенко все те що він завозить та продавати Притулі, який купить у 3 рази дорожче.
Профіт + "Какая разніца" для зебілів.
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16.11.2022 14:26 Ответить
Незабаром...
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16.11.2022 14:38 Ответить
Ку@ва чорнорота , знову щось брехатиме 😠
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16.11.2022 17:21 Ответить
Сподіваюсь Порох знову перевибиреться. Сил вже нема дивитися на цирк зеленої наволочі.
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16.11.2022 14:45 Ответить
К сожалению шансов очень мало, как и умных людей.
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16.11.2022 15:42 Ответить
Петро Олексійович це наш ******** Мазепа да і взагалі Людина з великої букви.
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16.11.2022 15:04 Ответить
А ну Гундосик, швидко восік, як тобі в штани наробили, а і не забудь, кого треба акредитації полишати, бо ж рейтинг нижче Зиро.
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16.11.2022 15:24 Ответить
Суровый самосвал.
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16.11.2022 15:50 Ответить
Відповіддю від зеленої ОПи буде, буде ... - найбільший рояль.
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16.11.2022 16:07 Ответить
чи мені так здається, чи воно так і є?

Реакція населення цензора на дії та відосіки від Пороха та реакція на заяви (дій немає) та відосіки від чинного преЗЕдента чимось відрізняються?

Може я не правий? Але, в мене склалося враження, що НАШ президент не ЗЕ?
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16.11.2022 16:52 Ответить
може внести петицію у раду, про приведення статусів Президента та преЗЕдента до стану "по факту", а не по fuck you!
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16.11.2022 16:56 Ответить
Петр Алесеевіч Порошенко НАСТОЯЩІЙ Президент Украіни.
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16.11.2022 17:15 Ответить
Президенту Порошенку та партіі ЄС Солідарність , від щирого серця подяка за постійну турботу про нашу армію 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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16.11.2022 17:24 Ответить
Тепер Притула просто зобов'язаний купити "Зірку смерті"! )

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16.11.2022 18:03 Ответить
Дякуємо, пане Петре!
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16.11.2022 18:58 Ответить
 
 