Пропагандист Соловйов - зраднику Царьову: "Ты свою Родину просрал! Не играй в игры силовых структур РФ - превратишься в труху". ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Соловйов порадив зраднику Олегу Царьову "не давать советов" російській армії, інакше його поради можуть обернутися для нього не найкращим фіналом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кремлівський пропагандист нагадав Царьову, що той, коли був "известным и большим политиком на Украине", зазнав катастрофічного фіаско - "страну просрал".

"Олег, очнись! Прийди в чувства! Скажи "спасибо" стране, которая тебя приютила. Куда ты бежал, просрав свою Родину!.. Успокойся чуть-чуть. И главное - не играй в игры между российским силовыми структурами! Они договоряться, а те, кто окажется между ними, могут обратиться в труху", - порадив зраднику пропагандист.

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