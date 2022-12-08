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Пропагандист Соловйов - зраднику Царьову: "Ты свою Родину просрал! Не играй в игры силовых структур РФ - превратишься в труху". ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Соловйов порадив зраднику Олегу Царьову "не давать советов" російській армії, інакше його поради можуть обернутися для нього не найкращим фіналом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кремлівський пропагандист нагадав Царьову, що той, коли був "известным и большим политиком на Украине", зазнав катастрофічного фіаско - "страну просрал".

"Олег, очнись! Прийди в чувства! Скажи "спасибо" стране, которая тебя приютила. Куда ты бежал, просрав свою Родину!.. Успокойся чуть-чуть. И главное - не играй в игры между российским силовыми структурами! Они договоряться, а те, кто окажется между ними, могут обратиться в труху", - порадив зраднику пропагандист.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Брат екснардепа та зрадника Царьова, якого засудили в Україні на 5 років, просить обміняти його на полонених українців. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Царьов розповів про "озвірілих українофілів" в окупованому Криму: "Иду я со своим лицом, а они кидаются с лозунгами". ВIДЕО

Автор: 

Царьов Олег (176) Соловйов Володимир (140)


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Топ коментарі
+45
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08.12.2022 11:58
+43
Провідний науковий фахівець , геометричної , тороїдальної , біполярної , наномолекулярної хімії , в області - кулінарії .! .
.
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08.12.2022 12:21
+40
Не шиза а судьба малороса.
Хазяин указал его место у параши...
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08.12.2022 12:02
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Шиза!
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08.12.2022 11:58 Відповісти
при чому в обох, що в соловьйова, що в цього запроданця царьова !!!
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08.12.2022 12:00 Відповісти
Така ситуація вже давно має чітке визначення - "жабогадюкінг".
Марна трата часу вираховувати хтось із них гірший.
Обидва гірші.
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08.12.2022 12:23 Відповісти
Ні,милий Арієль,Соловйов-Шапіро незміримо гірший за цього Царьова,що таке Царьов ? Просто алкаш-кацап,а Володя Шапіро на 2 порядки інтелектуальніший за нього.
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08.12.2022 15:23 Відповісти
Не, Юра Мудко, тут ты неправ.
Если хорошо приготовить, подобрать соответствующий соус, красиво подать, то практически никакой разницы между Соловьевым и Псаревым не будет. И даже ты не поймешь кто из них лучше, а кто хуже.
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08.12.2022 15:52 Відповісти
Не шиза а судьба малороса.
Хазяин указал его место у параши...
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08.12.2022 12:02 Відповісти
Як він міг стати малоросом коли він не українського походжень. воно повернулося в свою говень.
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08.12.2022 13:17 Відповісти
А я не проти щоб царьов перетворився у труху ...кабздон чекає ...
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08.12.2022 13:23 Відповісти
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08.12.2022 11:58 Відповісти
Провідний науковий фахівець , геометричної , тороїдальної , біполярної , наномолекулярної хімії , в області - кулінарії .! .
.
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08.12.2022 12:21 Відповісти
Дегустатор міцних і не дуже напоїв. Щось типу "бояришник".
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08.12.2022 12:37 Відповісти
Великий Дегустатор, жизнь и разум положивший на алтарь служения винно-водочной промышленности всего великаго и малого и "белага" и "синега" русссссс...кага миррр...ра... Ик!!!...
Пр...пр...праввввооосслав...Ик!!!..наго.. Бульк!...
Аминь!..
Ик!!!... Бульк.....
)))))))))))))))))
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08.12.2022 13:40 Відповісти
тосканский маньяк
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08.12.2022 18:41 Відповісти
натуральний шарікафф...., даунбасскій.....
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08.12.2022 12:22 Відповісти
«Шта?»(с)
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08.12.2022 14:41 Відповісти
Два *****..са....
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08.12.2022 11:58 Відповісти
ШТо?
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08.12.2022 11:59 Відповісти
Шта?
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08.12.2022 12:00 Відповісти
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08.12.2022 12:00 Відповісти
Отримав подяку за зраду.
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08.12.2022 12:01 Відповісти
Пасланіє от жаби до гадюки...
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08.12.2022 12:01 Відповісти
Пітараси, що один, що другий. Зжеріть один одного, світ чистішим стане.
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08.12.2022 12:02 Відповісти
Так а сам Помет разве не тем же занимается? Учит генштаб Московии воевать, орет как бабуин на генералов за неудачи. При этом сам сидит далеко не в окопах, хотя-бы как Гиркин. А сидит в уютной московской студии, получает космическую з/п, после работы развлекается в элитных кабаках и борделях и строит из себя чуть-ли не самого Путина.

А тогда Цареву почему нельзя так же? Или Помет просто боится конкуренции?
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08.12.2022 12:02 Відповісти
Яке умне лице в цього придурка .
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08.12.2022 12:03 Відповісти
Блін як їм ківи не вистачає
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08.12.2022 12:03 Відповісти
Царьов вас научит хоть правильно в носу ковыряться
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08.12.2022 12:04 Відповісти
олєжка, зрозумів чого ти, як зрадник, вартуєш? ))))))))
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08.12.2022 12:04 Відповісти
валынская резня
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08.12.2022 12:08 Відповісти
Царев всегда и был "человеком без Родины".
А Соловьев свою просрал, только еще не осознал.

Разница в судах. Первого будет судить украинский суд, а второго международный трибунал...
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08.12.2022 12:09 Відповісти
Іронія в тому, що Царьов думав все життя, що він "руський", а йому сказали що ні, що він "хохол".
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08.12.2022 12:15 Відповісти
"Царьов думав все життя " ... Не смішить хоч ви. І так від цих коміків нікуди дітися.
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08.12.2022 13:28 Відповісти
Спасибо--- от души посмеялся!
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08.12.2022 13:49 Відповісти
Суд для царьова і помьота має бути один: нюрнберг 2.0 з процедурою повішання
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08.12.2022 15:02 Відповісти
Предатели думают, что кацапы теперь чуть ли не их родня, но это не так. Кацапы ненавидят украинцев, независимо от их лояльности кацапии. Предателей активно используют, но яростно ненавидят.
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08.12.2022 12:10 Відповісти
шо той шо той своєю смертью не сдохнуть
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08.12.2022 12:10 Відповісти
Куди ж тому Царьову було податися -- хіба в Гондурас .
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08.12.2022 12:12 Відповісти
што ?
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08.12.2022 12:12 Відповісти
За ці слова Соловьйова потрібно нагородити. Посмертно.
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08.12.2022 12:13 Відповісти
Так.Орденом свяиого ********* з зенесенням в грудну клітку.
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08.12.2022 12:28 Відповісти
в Украине этому чумоходу дали просраться. а вот помочь просрать приютившую его парашу - это его задача на будущее.
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08.12.2022 12:14 Відповісти
гавняне кацапське лайно гарно ткнуло запроданця малороса в їх загальне кацапсько- малороське лайно ))))
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08.12.2022 12:15 Відповісти
треба назначить винагороду за царьова, рублів 100, на бутилку боярки. того царьова рєпоєди самі притягнуть ))))))))
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08.12.2022 12:16 Відповісти
Жаль что они не в одной студии...
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08.12.2022 12:16 Відповісти
Здохнуть і один і другий.
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08.12.2022 12:18 Відповісти
Обидва усе просралі (мовою соловйова)
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08.12.2022 12:22 Відповісти
советую царьову переключиться на Валлийскую резню, чтобы его поменьше попрекали Украиной. Или Сабра и Шатила на худой конец.
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08.12.2022 12:22 Відповісти
так і написав "договоряться"? тьху-ти черговий безмозкий радєтєль за рузьге єзик.
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08.12.2022 12:22 Відповісти
Цікаво, а більший рівень дебілізма ніж у цього солов'я в х*й свистуна, ще є?
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08.12.2022 12:24 Відповісти
нам новий вид зброї від німців їде https://www.youtube.com/watch?v=lTfWXEP7MpM https://www.youtube.com/watch?v=lTfWXEP7MpM


ех... ну гарна в них зброя... що тут скажеш
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08.12.2022 12:29 Відповісти
А що - ПОГАНА? Інженерні танки потрібі і при обороні і при наступі (коли треба пробивать проходи для наведення переправ Цей пробиває прохід на крутому березі, а "Бобер" виставляє мостову переправу за кілька хвилин І пішла техніка через річку!
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08.12.2022 18:36 Відповісти
у олєжки в криму бомбонул пєрдак от етіх слов ))))
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08.12.2022 12:32 Відповісти
Те , що просирає , обсирає те , котре просрало . Обидва обісрані з головою .
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08.12.2022 12:34 Відповісти
а замаскувався так, ніби на фронті в бліндажі сидить
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08.12.2022 12:38 Відповісти
Царьоф вже сидить штани сушить.
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08.12.2022 12:38 Відповісти
Да начинайте уже друг друга стрелять. Давно пора.
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08.12.2022 12:42 Відповісти
приспустили днепровскую бибизяну царькова... а что с него взять - идеал януковича - тупой-еще-тупее...
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08.12.2022 12:49 Відповісти
8 декабря 1991 года дохлый Ссср уРодина Соловьиного помета и сЦарева сдохла медным тазом под Минском...🤣 юридический документ подписали Шушкевич Кравчук и Ельцин...💀💀💀
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08.12.2022 13:04 Відповісти
Типичное отношение свинособак к различного рода манкуртам.
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08.12.2022 13:05 Відповісти
...бульо-бульо. а такого ще не бульо...
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08.12.2022 13:19 Відповісти
это касается каждого гражданина Украины кто взял паспорт рф и думает что их там ждали и любят.
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08.12.2022 13:27 Відповісти
ну царьов все ж таки стільки в Україні жив, звик до демократії, що можна казати що хочеш, а це ж рашка.
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08.12.2022 13:45 Відповісти
Ищи олежка другой канал. У помёта тебе уже не рады. А лучше, возвращайся. Лучше сдаться сейчас, чем Гаага.
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08.12.2022 13:47 Відповісти
Как забавно видеть, как два кацапа срутся!
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08.12.2022 13:55 Відповісти
А Шапиро-Винциковський це типу росіянин?
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08.12.2022 14:04 Відповісти
Це саме скаже будь-який москаль будь якому "хохлу", який з радістю вибрав "правільную сторону". Зрадників ніде не поважають.
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08.12.2022 15:07 Відповісти
штАаааа???
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08.12.2022 15:09 Відповісти
До речі,у Шапіро на ток-шоу часто подвізається такий собі Ігорь Марков з Одеси,роснацист.Фізіономія у нього класична хазарська,коротше,богоізбранная. Так от,за напад і каліцтва українських патріотів цього Ігорька.....посадили самі регіонали!! Після Майдану Сєні Кролікови,Тягнібокі,Авакяни тощо....його амністували і він здриснув на Рашку.До речі,тоді амністували ще одного кацонацика Васілія Волгу....
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08.12.2022 15:26 Відповісти
ото вже хмирь той марков. він мене бісить - розірвав би як жабу. треба під суд тих, хто його випустив.
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08.12.2022 20:48 Відповісти
Тут не скільки про маркова , скільки треба на других лайна кинути. Регіонали посадили маркова в СІЗО .Зразу після втечі янека суд його відпустив . Ким в той момент був Сєня, Тягнибок і Аваков? Як вони могли відпустити чи арештувати когось Але тут головне викакатись на голову.
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09.12.2022 05:51 Відповісти
ви авакяновець? чи свідок стіни Яценюка? суд і Юлічку-хромоніжку тоді відпустив,теж не питався Сєні з Тягнибоком.які прийшли до влади?
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09.12.2022 18:40 Відповісти
Вони, звичайно, як чоботи в парі, але тут з соловйовим і не посперечаєшся... Катюзі(царьову) по заслузі. Зрадників ніде не *******.
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08.12.2022 17:31 Відповісти
Вот же вырожденцы собрались махровые, стаями бродят. Жаль З. Фрейд помер. Он бы обьяснил аномалию эту. Системе пока этот феномен не понятен.
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08.12.2022 17:59 Відповісти
Да там все такие, богоизбранные ! Но в колесницу апокалипсиса очереди нет, все под заборами .....
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08.12.2022 18:41 Відповісти
що тварюка спіймала?
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08.12.2022 19:05 Відповісти
2дебила=единарассея
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08.12.2022 19:44 Відповісти
Запроданці завжди були підараснєй самих підарів для підарасів))))))
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08.12.2022 20:03 Відповісти
чисто формально - олєжка знаходиться в криму, а значить в Україні.
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08.12.2022 20:46 Відповісти
предатели кончают как гиви,моторола,захарченко и прочие мрази!
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08.12.2022 22:39 Відповісти
Розстріляти коли піймають разом обох недоумків.
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09.12.2022 03:44 Відповісти
От і дочекалися!! Браво!! Павуки перегризуться в своїй кацапобанці!! Ще буде....
Слава ЗСУ!!!
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09.12.2022 12:12 Відповісти
 
 