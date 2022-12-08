Пропагандист Соловйов - зраднику Царьову: "Ты свою Родину просрал! Не играй в игры силовых структур РФ - превратишься в труху". ВIДЕО
Кремлівський пропагандист Соловйов порадив зраднику Олегу Царьову "не давать советов" російській армії, інакше його поради можуть обернутися для нього не найкращим фіналом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, кремлівський пропагандист нагадав Царьову, що той, коли був "известным и большим политиком на Украине", зазнав катастрофічного фіаско - "страну просрал".
"Олег, очнись! Прийди в чувства! Скажи "спасибо" стране, которая тебя приютила. Куда ты бежал, просрав свою Родину!.. Успокойся чуть-чуть. И главное - не играй в игры между российским силовыми структурами! Они договоряться, а те, кто окажется между ними, могут обратиться в труху", - порадив зраднику пропагандист.
Топ коментарі
+45 Підлога Маккартні
показати весь коментар08.12.2022 11:58
+43 Maksim Perepelitca
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+40 Andry Moon
показати весь коментар08.12.2022 12:02
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Марна трата часу вираховувати хтось із них гірший.
Обидва гірші.
Если хорошо приготовить, подобрать соответствующий соус, красиво подать, то практически никакой разницы между Соловьевым и Псаревым не будет. И даже ты не поймешь кто из них лучше, а кто хуже.
Хазяин указал его место у параши...
.
Пр...пр...праввввооосслав...Ик!!!..наго.. Бульк!...
Аминь!..
Ик!!!... Бульк.....
)))))))))))))))))
А тогда Цареву почему нельзя так же? Или Помет просто боится конкуренции?
А Соловьев свою просрал, только еще не осознал.
Разница в судах. Первого будет судить украинский суд, а второго международный трибунал...
ех... ну гарна в них зброя... що тут скажеш
Слава ЗСУ!!!