Бойова робота снайперів 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу. ВIДЕО
Бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу опублікували фрагменти роботи своїх побратимів-снайперів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксовано кілька успішних атак українських снайперів у нічний та денний час.
Топ коментарі
+20 Тау Кита
показати весь коментар19.01.2023 08:56
+17 5 копійок
показати весь коментар19.01.2023 08:39
+17 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар19.01.2023 08:40
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нам не потрібні "роти" з автоматами - достатньо 10 спортивних стрільців проти 100 мобіків на день в любій точці.
За 10 секунд можна прибрати 3 мобіків за 5 патронів... Нафіга втрачати сотню чи гранати...
Мобіків вже гонять просто на вбивство без танків та арти...
Очистка "снг" геноцидна...
Хто працює в інфопросторі рф - розповсюджуйте інфу-рекламу щоб путіна прибрали мальцевскі протестники.
Він звик дивитися на світ
Крізь окуляр оптичного прицілу,
Він звик, коли сумління не болить,
Бо у прицілі ворог - не людина.
Він звик дивитися на світ,
Як той хижак, що так чека на жертву,
Він звик, коли інстинкт кричить:
«Все те, що ворог - мусить вмерти!»
Він звик дивитися на світ,
Який давно уже не чорно-білий,
Тепер душа вже не болить,
Бо зна : москаль -потвора, не людина…