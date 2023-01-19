Бойова робота снайперів 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу. ВIДЕО

Бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу опублікували фрагменти роботи своїх побратимів-снайперів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксовано кілька успішних атак українських снайперів у нічний та денний час.

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