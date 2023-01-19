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Бойова робота снайперів 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу. ВIДЕО

Бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу опублікували фрагменти роботи своїх побратимів-снайперів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксовано кілька успішних атак українських снайперів у нічний та денний час.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 28-ї ОМБр знищили ворожий безпілотник-камікадзе "Ланцет". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) знищення (7243) снайпери (357) 28 окрема механізована бригада (188)


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Топ коментарі
+20
Сафарі на орків. Так тримати! Побільше "хароших рюзькє", яких вже не видно в тепловізійний приціл!
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19.01.2023 08:56
+17
Бац-бац і в точку.
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19.01.2023 08:39
+17
Українським снайперам й надалі вдалого полювання-кацапських дохлих вбивць забагато не буває...
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19.01.2023 08:40
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Бац-бац і в точку.
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19.01.2023 08:39 Відповісти
+1
нам не потрібні "роти" з автоматами - достатньо 10 спортивних стрільців проти 100 мобіків на день в любій точці.
За 10 секунд можна прибрати 3 мобіків за 5 патронів... Нафіга втрачати сотню чи гранати...

Мобіків вже гонять просто на вбивство без танків та арти...
Очистка "снг" геноцидна...

Хто працює в інфопросторі рф - розповсюджуйте інфу-рекламу щоб путіна прибрали мальцевскі протестники.
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19.01.2023 13:10 Відповісти
Українським снайперам й надалі вдалого полювання-кацапських дохлих вбивць забагато не буває...
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19.01.2023 08:40 Відповісти
Сафарі на орків. Так тримати! Побільше "хароших рюзькє", яких вже не видно в тепловізійний приціл!
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19.01.2023 08:56 Відповісти
Прижмно спостерігати як кацапи стають невидимими через тепловізор! Слава снайперам ЗСУ! Смерть ворогам!
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19.01.2023 09:02 Відповісти
тяжкий труд.. лякуемо вам хлопці.. бережіть себе
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19.01.2023 09:32 Відповісти
на последних кадрах видать орк присел погадить - так и сдох с голой дупой ... надеюсь, собаки выгрызут булки или вороны ))
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19.01.2023 10:31 Відповісти
***
Він звик дивитися на світ
Крізь окуляр оптичного прицілу,
Він звик, коли сумління не болить,
Бо у прицілі ворог - не людина.

Він звик дивитися на світ,
Як той хижак, що так чека на жертву,
Він звик, коли інстинкт кричить:
«Все те, що ворог - мусить вмерти!»

Він звик дивитися на світ,
Який давно уже не чорно-білий,
Тепер душа вже не болить,
Бо зна : москаль -потвора, не людина…
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19.01.2023 11:41 Відповісти
І на декількох хороших узкіх стало більше Українські снайпери несуть добро !
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19.01.2023 14:29 Відповісти
По ходу на предпоследних кадрах рашист хател с мёртвого таварища снять берцы и каску, но видно не судьба.....
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19.01.2023 18:14 Відповісти
Хорошого рузьге в тепловізор не видно.
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19.01.2023 20:09 Відповісти
Лучшее зрелище на ночь глядя для крепкого и здорового сна- это видеть, как в тепловизоре остывает каZZап !!!
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19.01.2023 23:13 Відповісти
А автопром рашки встигає авто родичам "клепати"???
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20.01.2023 22:46 Відповісти
здохнете всі рашиські потвори ГЕРОЯМ ЗАХИСТНИКАМ СЛАВА!!!
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31.01.2023 16:21 Відповісти
 
 