Боевая работа снайперов 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода. ВИДЕО
Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода опубликовали фрагменты работы своих побратимов-снайперов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксировано несколько успешных атак украинских снайперов в ночное и дневное время.
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+20 Тау Кита
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+17 Александр Чуднивец #474549
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нам не потрібні "роти" з автоматами - достатньо 10 спортивних стрільців проти 100 мобіків на день в любій точці.
За 10 секунд можна прибрати 3 мобіків за 5 патронів... Нафіга втрачати сотню чи гранати...
Мобіків вже гонять просто на вбивство без танків та арти...
Очистка "снг" геноцидна...
Хто працює в інфопросторі рф - розповсюджуйте інфу-рекламу щоб путіна прибрали мальцевскі протестники.
Він звик дивитися на світ
Крізь окуляр оптичного прицілу,
Він звик, коли сумління не болить,
Бо у прицілі ворог - не людина.
Він звик дивитися на світ,
Як той хижак, що так чека на жертву,
Він звик, коли інстинкт кричить:
«Все те, що ворог - мусить вмерти!»
Він звик дивитися на світ,
Який давно уже не чорно-білий,
Тепер душа вже не болить,
Бо зна : москаль -потвора, не людина…