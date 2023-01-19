РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13380 посетителей онлайн
Новости Видео Война
19 792 14

Боевая работа снайперов 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода. ВИДЕО

Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода опубликовали фрагменты работы своих побратимов-снайперов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксировано несколько успешных атак украинских снайперов в ночное и дневное время.

Смотрите также: Украинские бойцы обстреливают из ручных гранатометов позиции оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19238) уничтожение (6931) снайперы (482) 28 отдельная механизированная бригада (187)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+20
Сафарі на орків. Так тримати! Побільше "хароших рюзькє", яких вже не видно в тепловізійний приціл!
показать весь комментарий
19.01.2023 08:56
+17
Бац-бац і в точку.
показать весь комментарий
19.01.2023 08:39
+17
Українським снайперам й надалі вдалого полювання-кацапських дохлих вбивць забагато не буває...
показать весь комментарий
19.01.2023 08:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бац-бац і в точку.
показать весь комментарий
19.01.2023 08:39 Ответить
+1
нам не потрібні "роти" з автоматами - достатньо 10 спортивних стрільців проти 100 мобіків на день в любій точці.
За 10 секунд можна прибрати 3 мобіків за 5 патронів... Нафіга втрачати сотню чи гранати...

Мобіків вже гонять просто на вбивство без танків та арти...
Очистка "снг" геноцидна...

Хто працює в інфопросторі рф - розповсюджуйте інфу-рекламу щоб путіна прибрали мальцевскі протестники.
показать весь комментарий
19.01.2023 13:10 Ответить
Українським снайперам й надалі вдалого полювання-кацапських дохлих вбивць забагато не буває...
показать весь комментарий
19.01.2023 08:40 Ответить
Сафарі на орків. Так тримати! Побільше "хароших рюзькє", яких вже не видно в тепловізійний приціл!
показать весь комментарий
19.01.2023 08:56 Ответить
Прижмно спостерігати як кацапи стають невидимими через тепловізор! Слава снайперам ЗСУ! Смерть ворогам!
показать весь комментарий
19.01.2023 09:02 Ответить
тяжкий труд.. лякуемо вам хлопці.. бережіть себе
показать весь комментарий
19.01.2023 09:32 Ответить
на последних кадрах видать орк присел погадить - так и сдох с голой дупой ... надеюсь, собаки выгрызут булки или вороны ))
показать весь комментарий
19.01.2023 10:31 Ответить
***
Він звик дивитися на світ
Крізь окуляр оптичного прицілу,
Він звик, коли сумління не болить,
Бо у прицілі ворог - не людина.

Він звик дивитися на світ,
Як той хижак, що так чека на жертву,
Він звик, коли інстинкт кричить:
«Все те, що ворог - мусить вмерти!»

Він звик дивитися на світ,
Який давно уже не чорно-білий,
Тепер душа вже не болить,
Бо зна : москаль -потвора, не людина…
показать весь комментарий
19.01.2023 11:41 Ответить
І на декількох хороших узкіх стало більше Українські снайпери несуть добро !
показать весь комментарий
19.01.2023 14:29 Ответить
По ходу на предпоследних кадрах рашист хател с мёртвого таварища снять берцы и каску, но видно не судьба.....
показать весь комментарий
19.01.2023 18:14 Ответить
Хорошого рузьге в тепловізор не видно.
показать весь комментарий
19.01.2023 20:09 Ответить
Лучшее зрелище на ночь глядя для крепкого и здорового сна- это видеть, как в тепловизоре остывает каZZап !!!
показать весь комментарий
19.01.2023 23:13 Ответить
А автопром рашки встигає авто родичам "клепати"???
показать весь комментарий
20.01.2023 22:46 Ответить
здохнете всі рашиські потвори ГЕРОЯМ ЗАХИСТНИКАМ СЛАВА!!!
показать весь комментарий
31.01.2023 16:21 Ответить
 
 