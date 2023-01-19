Украинские бойцы обстреливают из ручных гранатометов позиции оккупантов. ВИДЕО

Украинские бойцы атакуют позиции российских оккупантов, используя ручные гранатометы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, удар по оккупантам получился массированным – воины, используя несколько гранатометов, поочередно выходили на позицию и производили выстрел.

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