Украинские бойцы обстреливают из ручных гранатометов позиции оккупантов. ВИДЕО
Украинские бойцы атакуют позиции российских оккупантов, используя ручные гранатометы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, удар по оккупантам получился массированным – воины, используя несколько гранатометов, поочередно выходили на позицию и производили выстрел.
Топ комментарии
+9 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий19.01.2023 08:55
+2 Валентина Саюн #551086
показать весь комментарий19.01.2023 08:57
+2 Павло Бубенко #551281
показать весь комментарий19.01.2023 08:58
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1. Стреляют в данном конкретном случае, чем есть, может даже трофейкой, это лучше чем совсем не стрелять.
2. Добивают поврежденную технику, которая превратилась в ДОТ.
3. Долбят по строению, в котором складируется БК противника.
Так і уявляю. Ви. Гранатомет. І москаль