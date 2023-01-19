РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13380 посетителей онлайн
Новости Видео Война
9 715 30

Украинские бойцы обстреливают из ручных гранатометов позиции оккупантов. ВИДЕО

Украинские бойцы атакуют позиции российских оккупантов, используя ручные гранатометы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, удар по оккупантам получился массированным – воины, используя несколько гранатометов, поочередно выходили на позицию и производили выстрел.

Смотрите также: Артиллеристы уничтожили 15 российских оккупантов, окопавшихся на западной окраине Соледара. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19238) граната (998) уничтожение (6931) боевые действия (4053)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
ЗСУ справжні воїни та герої-таких не здолати не перемогти...
показать весь комментарий
19.01.2023 08:55
+2
Гугл в темі, а тут диванні експерти
показать весь комментарий
19.01.2023 08:57
+2
Дуже слабка! Він призначений не для ураження живої сили, а для танків та інших броньованих машин.
показать весь комментарий
19.01.2023 08:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хто в темі, розкажіть про ефективність ручного протитанкового гранатомета проти піхоти
показать весь комментарий
19.01.2023 08:51 Ответить
Гугл в темі, а тут диванні експерти
показать весь комментарий
19.01.2023 08:57 Ответить
Дуже слабка! Він призначений не для ураження живої сили, а для танків та інших броньованих машин.
показать весь комментарий
19.01.2023 08:58 Ответить
не дай боже провірити тобі на собі..заряди теж е різні в.плоть до термобарічних
показать весь комментарий
19.01.2023 09:08 Ответить
+++
показать весь комментарий
19.01.2023 09:15 Ответить
Цікаво, чи хтось з чинних військовослужбовців бачив вживу ці термобаричні гранати для РПГ і чи їх використовував.
показать весь комментарий
19.01.2023 09:19 Ответить
маеш таке бажання сходи в военкомат
показать весь комментарий
19.01.2023 09:24 Ответить
То не є рідкість - https://t.me/bochkala_war/11191 тиц .
показать весь комментарий
19.01.2023 09:40 Ответить
Це добре, що не рідкість. Проте у відео саме з цвєї статті, стріляють гранатами не з червоним маркуванням, а із кумулятивним виступом
показать весь комментарий
19.01.2023 10:31 Ответить
Варианты ответа:
1. Стреляют в данном конкретном случае, чем есть, может даже трофейкой, это лучше чем совсем не стрелять.
2. Добивают поврежденную технику, которая превратилась в ДОТ.
3. Долбят по строению, в котором складируется БК противника.
показать весь комментарий
19.01.2023 12:05 Ответить
Гранату обмотати дротом, або наклеїти невелички гайки. О тоді буде справжній капець.
показать весь комментарий
19.01.2023 13:20 Ответить
ЗСУ справжні воїни та герої-таких не здолати не перемогти...
показать весь комментарий
19.01.2023 08:55 Ответить
І помагає ?
показать весь комментарий
19.01.2023 08:58 Ответить
Я не завожусь. Власне вважаю, що ваші схильності є де і проти кого застосувати.
Так і уявляю. Ви. Гранатомет. І москаль
показать весь комментарий
19.01.2023 11:02 Ответить
за гранатомет нічого проти..но за москаля тут зря..ненавиджу ту наволоч.. я з волині шановна.. у нас це в крові
показать весь комментарий
19.01.2023 11:07 Ответить
ефектно,але не ефективно
показать весь комментарий
19.01.2023 11:27 Ответить
Ага, диванный експерт. Ты же знаеш куда и зачем они стреляли. А парни под пулями и не знают. Покажи, как надо.
показать весь комментарий
19.01.2023 11:57 Ответить
якщо пишеш кацапською,то хоч пиши грамотно
показать весь комментарий
19.01.2023 13:40 Ответить
Пишу на понятном и родном для крондштатских языке. Вот Вы же нашли ошибки. Молодец.
показать весь комментарий
19.01.2023 13:53 Ответить
 
 