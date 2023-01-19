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Українські бійці обстрілюють із ручних гранатометів позиції окупантів. ВIДЕО

Українські бійці влаштували атаку на позиції російських окупантів, використовуючи ручні гранатомети.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, удар по окупантам вийшов масованим - воїни, використовуючи кілька гранатометів, почергово вихожили на позицію і здійснювали постріл.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бойова робота гранатометника під прикриттям автоматників поблизу Бахмута. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) граната (789) знищення (7243) бойові дії (3808)


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Топ коментарі
+9
ЗСУ справжні воїни та герої-таких не здолати не перемогти...
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19.01.2023 08:55
+2
Гугл в темі, а тут диванні експерти
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19.01.2023 08:57
+2
Дуже слабка! Він призначений не для ураження живої сили, а для танків та інших броньованих машин.
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19.01.2023 08:58
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Хто в темі, розкажіть про ефективність ручного протитанкового гранатомета проти піхоти
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19.01.2023 08:51 Відповісти
Гугл в темі, а тут диванні експерти
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19.01.2023 08:57 Відповісти
Дуже слабка! Він призначений не для ураження живої сили, а для танків та інших броньованих машин.
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19.01.2023 08:58 Відповісти
не дай боже провірити тобі на собі..заряди теж е різні в.плоть до термобарічних
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19.01.2023 09:08 Відповісти
+++
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19.01.2023 09:15 Відповісти
Цікаво, чи хтось з чинних військовослужбовців бачив вживу ці термобаричні гранати для РПГ і чи їх використовував.
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19.01.2023 09:19 Відповісти
маеш таке бажання сходи в военкомат
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19.01.2023 09:24 Відповісти
То не є рідкість - https://t.me/bochkala_war/11191 тиц .
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19.01.2023 09:40 Відповісти
Це добре, що не рідкість. Проте у відео саме з цвєї статті, стріляють гранатами не з червоним маркуванням, а із кумулятивним виступом
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19.01.2023 10:31 Відповісти
Варианты ответа:
1. Стреляют в данном конкретном случае, чем есть, может даже трофейкой, это лучше чем совсем не стрелять.
2. Добивают поврежденную технику, которая превратилась в ДОТ.
3. Долбят по строению, в котором складируется БК противника.
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19.01.2023 12:05 Відповісти
Гранату обмотати дротом, або наклеїти невелички гайки. О тоді буде справжній капець.
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19.01.2023 13:20 Відповісти
ЗСУ справжні воїни та герої-таких не здолати не перемогти...
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19.01.2023 08:55 Відповісти
І помагає ?
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19.01.2023 08:58 Відповісти
Я не завожусь. Власне вважаю, що ваші схильності є де і проти кого застосувати.
Так і уявляю. Ви. Гранатомет. І москаль
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19.01.2023 11:02 Відповісти
за гранатомет нічого проти..но за москаля тут зря..ненавиджу ту наволоч.. я з волині шановна.. у нас це в крові
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19.01.2023 11:07 Відповісти
ефектно,але не ефективно
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19.01.2023 11:27 Відповісти
Ага, диванный експерт. Ты же знаеш куда и зачем они стреляли. А парни под пулями и не знают. Покажи, как надо.
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19.01.2023 11:57 Відповісти
якщо пишеш кацапською,то хоч пиши грамотно
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19.01.2023 13:40 Відповісти
Пишу на понятном и родном для крондштатских языке. Вот Вы же нашли ошибки. Молодец.
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19.01.2023 13:53 Відповісти
 
 