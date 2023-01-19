Українські бійці обстрілюють із ручних гранатометів позиції окупантів. ВIДЕО

Українські бійці влаштували атаку на позиції російських окупантів, використовуючи ручні гранатомети.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, удар по окупантам вийшов масованим - воїни, використовуючи кілька гранатометів, почергово вихожили на позицію і здійснювали постріл.

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