Українські бійці обстрілюють із ручних гранатометів позиції окупантів. ВIДЕО
Українські бійці влаштували атаку на позиції російських окупантів, використовуючи ручні гранатомети.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, удар по окупантам вийшов масованим - воїни, використовуючи кілька гранатометів, почергово вихожили на позицію і здійснювали постріл.
Топ коментарі
+9 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар19.01.2023 08:55
+2 Валентина Саюн #551086
показати весь коментар19.01.2023 08:57
+2 Павло Бубенко #551281
показати весь коментар19.01.2023 08:58
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1. Стреляют в данном конкретном случае, чем есть, может даже трофейкой, это лучше чем совсем не стрелять.
2. Добивают поврежденную технику, которая превратилась в ДОТ.
3. Долбят по строению, в котором складируется БК противника.
Так і уявляю. Ви. Гранатомет. І москаль