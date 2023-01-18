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Артиллеристы уничтожили 15 российских оккупантов, окопавшихся на западной окраине Соледара. ВИДЕО

Украинские артиллеристы уничтожили группу из 15 оккупантов, окопавшихся на западной окраине Соледара.

Как сообщает Цензор.НЕТ, результат успешной атаки артиллеристов опубликован на странице командира тактической группы аэроразведки "Птахи Мадяра" Роберта Бровди.

Читайте также: ВСУ, вероятно, вышли из Соледара и обороняются в окрестностях Бахмута, - британская разведка

Автор: 

армия РФ (19224) уничтожение (6923) Соледар (80)


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Топ комментарии
+60
Всьому свій час. А сарказм явно не з тилу, а від хлопців не передовій, а їм дозволено все і навіть більше. Слава нашим захисникам!
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18.01.2023 16:23
+47
Зворушлива любов українців до москалів!

...mepтвих москалів!
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18.01.2023 16:18
+25
а мені подобається як кацапи Соледар "контролюють", аж горять на роботі.
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18.01.2023 16:35
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Зворушлива любов українців до москалів!

...mepтвих москалів!
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18.01.2023 16:18 Ответить
Москалів не можна пускати в пекло бо вони там будуть мародерити сковороди і дрова. Нехай зависають десь на пів-дорозі.
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18.01.2023 17:20 Ответить
Та ну , сказать такое москаль между цим свiтом iтим... Тре как амеры в Сирии, более щепетильно подходить к этому вопросу...

600 лучших «ихтамнет»
Искали удачу
И поставили на кон
На хромую клячу…

Только с Путина подачи
Гитлер в Аду плачет:
Сирия ведь шлет отряд
Фаршем, не иначе.
20.02.2018
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18.01.2023 21:59 Ответить
Я розумів би цей сарказм, якщо б ВСУ взяли Соледар в оточення разом з орками.
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18.01.2023 16:19 Ответить
Всьому свій час. А сарказм явно не з тилу, а від хлопців не передовій, а їм дозволено все і навіть більше. Слава нашим захисникам!
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18.01.2023 16:23 Ответить
а мені подобається як кацапи Соледар "контролюють", аж горять на роботі.
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18.01.2023 16:35 Ответить
Ця скотиняка, аж сситься за абдристовичем.
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18.01.2023 17:38 Ответить
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18.01.2023 21:30 Ответить
Героям слава!
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18.01.2023 21:33 Ответить
А взагалі ти москалику засланий, бо пишеш українською а ВСУ російською ))
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18.01.2023 16:25 Ответить
Ти мабуть вчитель Української? Як ви вже задовбали докопуваться до помилок. Якщо в мене і по Українскій і по російській мові трійки (ще за радянських часів) то мабуть я не Українець і 50 років в Україні не прожив і чотирьох дітей тут не виростив. Південні та східні області майже всі за радянських часів розмовляли російською в містах. І якщо люди намагається наразі перейти на Українську то краще з помилками Українською ніж без помилок російською.
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18.01.2023 18:08 Ответить
Цю помилку (ЗСУ і ВСУ) зачастую роблять саме москалі, коли в Гугл-перекладачі перекладають текст, бо він слова переводить а абревіатури ні. Або люди, які живуть в російському інформаційному полі (телебачення, інтернет, спілкування ...), бо в українському інформаційному полі звучить тільки ЗСУ. Це було виявлено неодноразово в Їхніх ІПСО.
А на рахунок мови, то маєте право спілкуватись якою хочете. Але я, проживши теж в Україні під 50 років до 2014 року розмовляв російською. А події 2014 року заставили мене переосмислити багато речей і прийняв рішення перейти на українську у всьому. Криво, каряво, але принципово.

P.s. І так, і по російській, і по українській, і по англійській мові у мене була трійка.
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19.01.2023 09:21 Ответить
Я народився і майже все життя 45 років прожив в Запорізькій області і наразі часто користуюсь Гугл-перекладачем щоб російське слово перекласти на Українську мову. І від таких як ви завжди чуєш образи що я москаль лише тому що десь щось написав російською або з помилкою. Для мене головне не те на якій мові і чи з помилками, а суть того що людина висловила.
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19.01.2023 12:03 Ответить
Тоді Ви знову не зрозуміли мій посил. Я пів свого життя прожив в Одеській і Харківській областях, тому в цьому ми не сильно відрізняємось. Ще раз перечитайте що писав я з самого початку, там нема посилання на те, якою мовою пише людина. Там є посилання на помилку, яку зачасту роблять москалі, переводять текст і не переводять абревіатури. Навіть на Цензорі була стаття про москальське ІПСО, коли вони написали листівки від імені українців про репресії для російськомовних, але забули перевести ЗСУ у ВСУ. Погугліть, мені шукати нема часу.

P.s. І я теж далеко не ідеально розмовляю українською і нікого в цьому не дорікаю, у кожного всій шлях. А виводити на чисту воду москальських тролів необхідно, що це зачастую і робиться на шпальтах цього видання.
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19.01.2023 12:49 Ответить
Що не так висловив ваш візаві по суті що ви зробили висновок що він москаль?
Бо я бачу що ви цей висновок зробили з цього:"

А взагалі ти москалику засланий, бо пишеш українською а ВСУ російською ))"
Можливо я щось пропустив і безпідставно вам дорікаю?
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19.01.2023 16:33 Ответить
... ВСУ замість ЗСУ в українському тексті, це часта помилка саме москалів ...
Хоча я це вже писав і аргументував, вісо...
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20.01.2023 08:58 Ответить
Посилання на першоджерело де ви взяли цю інформацію. Чи одна баба сказала?
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20.01.2023 12:23 Ответить
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20.01.2023 12:43 Ответить
І нік у тебе якийсь бЕндєрівський, з Молдови напевно ))
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18.01.2023 16:27 Ответить
Та яка там Молдова? Лаптями смердить сильно
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18.01.2023 16:54 Ответить
Так, і лайкнув його ще один кацапський іпсошник - краснопьорий.
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18.01.2023 16:56 Ответить
То само собою, просто сарказм, плутають завжди плутають Остапа з молдовським містом Бендери ))
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18.01.2023 16:56 Ответить
Бот с Бендер
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18.01.2023 18:01 Ответить
О, знов ти тут гавкаєшь, тварюка абдристанного. Фу, пакость, у ширінку до тата.
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18.01.2023 17:37 Ответить
********, маскалыку ?
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18.01.2023 21:31 Ответить
Дохлих кацапських вбивць забагато не буває...
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18.01.2023 16:32 Ответить
ПОТРІБНО ЇХ ЗАСОЛИТИ! А РАПТОМ ВОНИ ЗАХОЧУТЬ ЩЕ В КОНКУСІ БРАТИ УЧАСТЬ? ЩОБ НЕН ПАХЛО!!!!
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18.01.2023 16:33 Ответить
"******* молодости ихней"
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18.01.2023 16:45 Ответить
В пекло відправляйте російську сволоту
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18.01.2023 17:45 Ответить
Ещё 15 рашистов на концерт Кобзона отправились! Он что там, на стадионе выступает?
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18.01.2023 18:02 Ответить
Артилеристи 👍👍👍
---
відеозйомка 👎👎👎
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18.01.2023 18:12 Ответить
А тобі треба у 8К, з багатьох ракурсів, с професійним дублюванням ?
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19.01.2023 08:45 Ответить
А між цим, ця відеозйомка дозволила артилерії так чітко відпрацювати.
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19.01.2023 08:47 Ответить
або ти довбень або ворог- провокатор
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19.01.2023 23:06 Ответить
Провокатор, а заразом і довбень-це той, хто пише через гугл-перекладач, прикриваючись через VPN прапорами інших держав.
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20.01.2023 00:27 Ответить
Нарушилі рєжим пітанія! Саме десерт до обіду підігнали
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18.01.2023 18:33 Ответить
Лысый клитор вагиновцев захотел соль даром!
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18.01.2023 18:49 Ответить
Вот и сходили за солью...
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18.01.2023 18:54 Ответить
Вот такі русскіє мені подобаються!
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18.01.2023 19:54 Ответить
А правда, що на хороших росіянах сніг не тане?
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18.01.2023 21:02 Ответить
Коли остаточно перегнiють на гумус.
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18.01.2023 22:00 Ответить
15 демілітаризованих і вже тепер хороших росіян. Слава Артилерійським Військам України ЗСУ! Велика подяка!!! за захист тилу України.
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19.01.2023 00:06 Ответить
 
 