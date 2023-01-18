Артиллеристы уничтожили 15 российских оккупантов, окопавшихся на западной окраине Соледара. ВИДЕО
Украинские артиллеристы уничтожили группу из 15 оккупантов, окопавшихся на западной окраине Соледара.
Как сообщает Цензор.НЕТ, результат успешной атаки артиллеристов опубликован на странице командира тактической группы аэроразведки "Птахи Мадяра" Роберта Бровди.
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+60 Qq Qqq #455433
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+47 Neo Matrix
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+25 Maryna Solska #524922
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...mepтвих москалів!
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И поставили на кон
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Только с Путина подачи
Гитлер в Аду плачет:
Сирия ведь шлет отряд
Фаршем, не иначе.
20.02.2018
А на рахунок мови, то маєте право спілкуватись якою хочете. Але я, проживши теж в Україні під 50 років до 2014 року розмовляв російською. А події 2014 року заставили мене переосмислити багато речей і прийняв рішення перейти на українську у всьому. Криво, каряво, але принципово.
P.s. І так, і по російській, і по українській, і по англійській мові у мене була трійка.
P.s. І я теж далеко не ідеально розмовляю українською і нікого в цьому не дорікаю, у кожного всій шлях. А виводити на чисту воду москальських тролів необхідно, що це зачастую і робиться на шпальтах цього видання.
Бо я бачу що ви цей висновок зробили з цього:"
А взагалі ти москалику засланий, бо пишеш українською а ВСУ російською ))"
Можливо я щось пропустив і безпідставно вам дорікаю?
Хоча я це вже писав і аргументував, вісо...
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відеозйомка 👎👎👎