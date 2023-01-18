Артилеристи знищили 15 російських окупантів, що окопалися на західній околиці Соледару. ВIДЕО
Українські артилеристи знищили групу з 15 окупантів, що окопалися на західній околиці Соледару.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, результат успішної атаки артилеристів опублікований на сторінці командира тактичної групи аеророзвідки "Птахи Мадяра" Роберта Бровді.
Топ коментарі
+60 Qq Qqq #455433
показати весь коментар18.01.2023 16:23
+47 Neo Matrix
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+25 Maryna Solska #524922
показати весь коментар18.01.2023 16:35
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...mepтвих москалів!
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И поставили на кон
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Сирия ведь шлет отряд
Фаршем, не иначе.
20.02.2018
А на рахунок мови, то маєте право спілкуватись якою хочете. Але я, проживши теж в Україні під 50 років до 2014 року розмовляв російською. А події 2014 року заставили мене переосмислити багато речей і прийняв рішення перейти на українську у всьому. Криво, каряво, але принципово.
P.s. І так, і по російській, і по українській, і по англійській мові у мене була трійка.
P.s. І я теж далеко не ідеально розмовляю українською і нікого в цьому не дорікаю, у кожного всій шлях. А виводити на чисту воду москальських тролів необхідно, що це зачастую і робиться на шпальтах цього видання.
Бо я бачу що ви цей висновок зробили з цього:"
А взагалі ти москалику засланий, бо пишеш українською а ВСУ російською ))"
Можливо я щось пропустив і безпідставно вам дорікаю?
Хоча я це вже писав і аргументував, вісо...
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відеозйомка 👎👎👎