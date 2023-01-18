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Артилеристи знищили 15 російських окупантів, що окопалися на західній околиці Соледару. ВIДЕО

Українські артилеристи знищили групу з 15 окупантів, що окопалися на західній околиці Соледару.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, результат успішної атаки артилеристів опублікований на сторінці командира тактичної групи аеророзвідки "Птахи Мадяра" Роберта Бровді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ, імовірно, вийшли із Соледару та обороняються на околицях Бахмуту, - британська розвідка

Автор: 

армія рф (17388) знищення (7243) Соледар (87)


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Топ коментарі
+60
Всьому свій час. А сарказм явно не з тилу, а від хлопців не передовій, а їм дозволено все і навіть більше. Слава нашим захисникам!
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18.01.2023 16:23
+47
Зворушлива любов українців до москалів!

...mepтвих москалів!
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18.01.2023 16:18
+25
а мені подобається як кацапи Соледар "контролюють", аж горять на роботі.
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18.01.2023 16:35
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Зворушлива любов українців до москалів!

...mepтвих москалів!
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18.01.2023 16:18 Відповісти
Москалів не можна пускати в пекло бо вони там будуть мародерити сковороди і дрова. Нехай зависають десь на пів-дорозі.
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18.01.2023 17:20 Відповісти
Та ну , сказать такое москаль между цим свiтом iтим... Тре как амеры в Сирии, более щепетильно подходить к этому вопросу...

600 лучших «ихтамнет»
Искали удачу
И поставили на кон
На хромую клячу…

Только с Путина подачи
Гитлер в Аду плачет:
Сирия ведь шлет отряд
Фаршем, не иначе.
20.02.2018
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18.01.2023 21:59 Відповісти
Я розумів би цей сарказм, якщо б ВСУ взяли Соледар в оточення разом з орками.
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18.01.2023 16:19 Відповісти
Всьому свій час. А сарказм явно не з тилу, а від хлопців не передовій, а їм дозволено все і навіть більше. Слава нашим захисникам!
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18.01.2023 16:23 Відповісти
а мені подобається як кацапи Соледар "контролюють", аж горять на роботі.
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18.01.2023 16:35 Відповісти
Ця скотиняка, аж сситься за абдристовичем.
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18.01.2023 17:38 Відповісти
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18.01.2023 21:30 Відповісти
Героям слава!
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18.01.2023 21:33 Відповісти
А взагалі ти москалику засланий, бо пишеш українською а ВСУ російською ))
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18.01.2023 16:25 Відповісти
Ти мабуть вчитель Української? Як ви вже задовбали докопуваться до помилок. Якщо в мене і по Українскій і по російській мові трійки (ще за радянських часів) то мабуть я не Українець і 50 років в Україні не прожив і чотирьох дітей тут не виростив. Південні та східні області майже всі за радянських часів розмовляли російською в містах. І якщо люди намагається наразі перейти на Українську то краще з помилками Українською ніж без помилок російською.
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18.01.2023 18:08 Відповісти
Цю помилку (ЗСУ і ВСУ) зачастую роблять саме москалі, коли в Гугл-перекладачі перекладають текст, бо він слова переводить а абревіатури ні. Або люди, які живуть в російському інформаційному полі (телебачення, інтернет, спілкування ...), бо в українському інформаційному полі звучить тільки ЗСУ. Це було виявлено неодноразово в Їхніх ІПСО.
А на рахунок мови, то маєте право спілкуватись якою хочете. Але я, проживши теж в Україні під 50 років до 2014 року розмовляв російською. А події 2014 року заставили мене переосмислити багато речей і прийняв рішення перейти на українську у всьому. Криво, каряво, але принципово.

P.s. І так, і по російській, і по українській, і по англійській мові у мене була трійка.
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19.01.2023 09:21 Відповісти
Я народився і майже все життя 45 років прожив в Запорізькій області і наразі часто користуюсь Гугл-перекладачем щоб російське слово перекласти на Українську мову. І від таких як ви завжди чуєш образи що я москаль лише тому що десь щось написав російською або з помилкою. Для мене головне не те на якій мові і чи з помилками, а суть того що людина висловила.
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19.01.2023 12:03 Відповісти
Тоді Ви знову не зрозуміли мій посил. Я пів свого життя прожив в Одеській і Харківській областях, тому в цьому ми не сильно відрізняємось. Ще раз перечитайте що писав я з самого початку, там нема посилання на те, якою мовою пише людина. Там є посилання на помилку, яку зачасту роблять москалі, переводять текст і не переводять абревіатури. Навіть на Цензорі була стаття про москальське ІПСО, коли вони написали листівки від імені українців про репресії для російськомовних, але забули перевести ЗСУ у ВСУ. Погугліть, мені шукати нема часу.

P.s. І я теж далеко не ідеально розмовляю українською і нікого в цьому не дорікаю, у кожного всій шлях. А виводити на чисту воду москальських тролів необхідно, що це зачастую і робиться на шпальтах цього видання.
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19.01.2023 12:49 Відповісти
Що не так висловив ваш візаві по суті що ви зробили висновок що він москаль?
Бо я бачу що ви цей висновок зробили з цього:"

А взагалі ти москалику засланий, бо пишеш українською а ВСУ російською ))"
Можливо я щось пропустив і безпідставно вам дорікаю?
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19.01.2023 16:33 Відповісти
... ВСУ замість ЗСУ в українському тексті, це часта помилка саме москалів ...
Хоча я це вже писав і аргументував, вісо...
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20.01.2023 08:58 Відповісти
Посилання на першоджерело де ви взяли цю інформацію. Чи одна баба сказала?
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20.01.2023 12:23 Відповісти
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20.01.2023 12:43 Відповісти
І нік у тебе якийсь бЕндєрівський, з Молдови напевно ))
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18.01.2023 16:27 Відповісти
Та яка там Молдова? Лаптями смердить сильно
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18.01.2023 16:54 Відповісти
Так, і лайкнув його ще один кацапський іпсошник - краснопьорий.
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18.01.2023 16:56 Відповісти
То само собою, просто сарказм, плутають завжди плутають Остапа з молдовським містом Бендери ))
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18.01.2023 16:56 Відповісти
Бот с Бендер
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18.01.2023 18:01 Відповісти
О, знов ти тут гавкаєшь, тварюка абдристанного. Фу, пакость, у ширінку до тата.
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18.01.2023 17:37 Відповісти
********, маскалыку ?
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18.01.2023 21:31 Відповісти
Дохлих кацапських вбивць забагато не буває...
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18.01.2023 16:32 Відповісти
ПОТРІБНО ЇХ ЗАСОЛИТИ! А РАПТОМ ВОНИ ЗАХОЧУТЬ ЩЕ В КОНКУСІ БРАТИ УЧАСТЬ? ЩОБ НЕН ПАХЛО!!!!
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18.01.2023 16:33 Відповісти
"******* молодости ихней"
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18.01.2023 16:45 Відповісти
В пекло відправляйте російську сволоту
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18.01.2023 17:45 Відповісти
Ещё 15 рашистов на концерт Кобзона отправились! Он что там, на стадионе выступает?
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18.01.2023 18:02 Відповісти
Артилеристи 👍👍👍
---
відеозйомка 👎👎👎
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18.01.2023 18:12 Відповісти
А тобі треба у 8К, з багатьох ракурсів, с професійним дублюванням ?
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19.01.2023 08:45 Відповісти
А між цим, ця відеозйомка дозволила артилерії так чітко відпрацювати.
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19.01.2023 08:47 Відповісти
або ти довбень або ворог- провокатор
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19.01.2023 23:06 Відповісти
Провокатор, а заразом і довбень-це той, хто пише через гугл-перекладач, прикриваючись через VPN прапорами інших держав.
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20.01.2023 00:27 Відповісти
Нарушилі рєжим пітанія! Саме десерт до обіду підігнали
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18.01.2023 18:33 Відповісти
Лысый клитор вагиновцев захотел соль даром!
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18.01.2023 18:49 Відповісти
Вот и сходили за солью...
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18.01.2023 18:54 Відповісти
Вот такі русскіє мені подобаються!
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18.01.2023 19:54 Відповісти
А правда, що на хороших росіянах сніг не тане?
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18.01.2023 21:02 Відповісти
Коли остаточно перегнiють на гумус.
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18.01.2023 22:00 Відповісти
15 демілітаризованих і вже тепер хороших росіян. Слава Артилерійським Військам України ЗСУ! Велика подяка!!! за захист тилу України.
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19.01.2023 00:06 Відповісти
 
 