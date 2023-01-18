Артилеристи знищили 15 російських окупантів, що окопалися на західній околиці Соледару. ВIДЕО

Українські артилеристи знищили групу з 15 окупантів, що окопалися на західній околиці Соледару.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, результат успішної атаки артилеристів опублікований на сторінці командира тактичної групи аеророзвідки "Птахи Мадяра" Роберта Бровді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ, імовірно, вийшли із Соледару та обороняються на околицях Бахмуту, - британська розвідка