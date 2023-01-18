ЗСУ, імовірно, вийшли із Соледару та обороняються на околицях Бахмуту, - британська розвідка
До кінця дня 16 січня українські війська "скоріш за все вийшли" з міста Соледар на Донбасі, залишивши його під контролем російських військових і ПВК "Вагнер". Українські сили, ймовірно, створили нові оборонні рубежі на заході.
Про це йдеться в звіті розвідки Великої Британії, опублікованому вранці 18 січня, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Наступ Росії на Соледар в основному складався з сил "Вагнера" і був допоміжною операцією, спрямованою на те, щоб уможливити охоплення більшого населеного пункту Бахмут. Один із двох основних шляхів постачання України до Бахмута зараз перебуває під зростаючим тиском", - йдеться в повідомленні.
"Знімки показують, що від початку січня південь і схід Бахмуту продовжували зазнавати інтенсивного артилерійського обстрілу. Українські сили майже напевно продовжують оборону від російських сил на околицях міста", - додали в розвідці.
Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нехай ворожі кулі оминають стороною наших бійців.
А у ЗСУ теж втрати чималі на жаль, а з обученим і нормально озброєним поповненням - проблеми.
Здається Рєзніков і маляр багато говорять зайвого і недосттньо роблять з питань, за які саме МО відповідає.
Проблеми з поповненням тобі особисто відомі, чи моніториш ситацію?
Для людей які моніторять ситуацію, то це вже і так відомо. Як і те що, нажаль, є багато наших полоненних у москальні.