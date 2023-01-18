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Новини Війна
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ЗСУ, імовірно, вийшли із Соледару та обороняються на околицях Бахмуту, - британська розвідка

соледар

До кінця дня 16 січня українські війська "скоріш за все вийшли" з міста Соледар на Донбасі, залишивши його під контролем російських військових і ПВК "Вагнер". Українські сили, ймовірно, створили нові оборонні рубежі на заході.

Про це йдеться в звіті розвідки Великої Британії, опублікованому вранці 18 січня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наступ Росії на Соледар в основному складався з сил "Вагнера" і був допоміжною операцією, спрямованою на те, щоб уможливити охоплення більшого населеного пункту Бахмут. Один із двох основних шляхів постачання України до Бахмута зараз перебуває під зростаючим тиском", - йдеться в повідомленні.

"Знімки показують, що від початку січня південь і схід Бахмуту продовжували зазнавати інтенсивного артилерійського обстрілу. Українські сили майже напевно продовжують оборону від російських сил на околицях міста", - додали в розвідці.

Дивіться: Тіла російських загарбників, ліквідованих поблизу Соледару. ВIДЕО 18+

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку.

Автор: 

Велика Британія (5575) розвідка (3858) Соледар (87)


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Топ коментарі
+35
Головне зберегти життя наших військослужбовців. Вважаю, що задача виконана сповна, добряче перемололи вагнерів.
Нехай ворожі кулі оминають стороною наших бійців.
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18.01.2023 09:48
+18
НІ, все це наслідки "асфальту" та байдужості 73% (спецоперацію з вагнерівцям наприклад).
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18.01.2023 10:02
+17
То зеленський не загинув за Соледар?
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18.01.2023 09:47
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Післязавтра, вилетять із сором.. проте тисячі чмобиків там поклали.
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18.01.2023 09:46 Відповісти
В нас половина такі самі мобіки, це тільки тут ботам говноротим все хіхоньки-да хахоньки
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18.01.2023 10:16 Відповісти
Тобі б висловлюватися скромніше.. набагато скромніше...
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18.01.2023 10:41 Відповісти
У наших є мотивація воювати.
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18.01.2023 11:41 Відповісти
Арестович, перелогінся!
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18.01.2023 09:49 Відповісти
Яку? ЗСУ біля Соледар, а не в Соледар. Порошенко сьогодні також був біля міста. ЗСУ вийшли і не учора
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18.01.2023 09:57 Відповісти
Тянули с новостью не понятно зачем, еще британское агенство дали эту инфу 16 числа
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18.01.2023 09:47 Відповісти
Дума,що тягнули з новиною свідомо.Припустимо ворог отримав гарантійну інформацію,що місто повністю ним контролюється,а отже є інформація,що ЗСУ відійшли в якомусь певному напрямку,й тоді можна координувати свою дальнобійну артилерію чи системи,чи літаки і гелікоптери саме туди.Якщо ж інформація не підтверджується,то для ворога є "стрьомно " крити місто,бо можуть й по своїх дати.Десь так.
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18.01.2023 09:51 Відповісти
То зеленський не загинув за Соледар?
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18.01.2023 09:47 Відповісти
Там (на околиці) була спроба 13 (ні! - 14-го...) замаху, але, на щастя, знову невдала...
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18.01.2023 09:56 Відповісти
Він там втратив свого найкращого друга - лисого з квартала.
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18.01.2023 10:01 Відповісти
Головне зберегти життя наших військослужбовців. Вважаю, що задача виконана сповна, добряче перемололи вагнерів.
Нехай ворожі кулі оминають стороною наших бійців.
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18.01.2023 09:48 Відповісти
Та що кацапам втрата зеків? Зброя залишилась, поле бою - за ними. Призовуть нових кондомів, чи на зоні пригожин назбирає. А території втрачаємо, і для Бахмуту нічого доброго .
А у ЗСУ теж втрати чималі на жаль, а з обученим і нормально озброєним поповненням - проблеми.
Здається Рєзніков і маляр багато говорять зайвого і недосттньо роблять з питань, за які саме МО відповідає.
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18.01.2023 10:26 Відповісти
Так це зеки, але у них тепер меньше буде бажання служити у вагнера.
Проблеми з поповненням тобі особисто відомі, чи моніториш ситацію?
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18.01.2023 10:47 Відповісти
Орки уже рудник 7 захватили и соль а наши только соизволили опубликовать про соледар
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18.01.2023 09:52 Відповісти
А что это меняет?
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18.01.2023 10:48 Відповісти
Это все следствие недостатка вооружений украинской армии.
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18.01.2023 09:53 Відповісти
НІ, все це наслідки "асфальту" та байдужості 73% (спецоперацію з вагнерівцям наприклад).
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18.01.2023 10:02 Відповісти
Цим 73% і зараз байдуже. Їх переріжуть як стая вовків отару овець.
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18.01.2023 10:04 Відповісти
Таке враження що поширюючи відверту брехню ,й змушуючи до того ж відповідні структури ЗСУ й Генштабу, влада цілеспрямовано руйнує довіру українців до Армії!
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18.01.2023 09:54 Відповісти
До Армії? Скоріше до оп,бо Соледар був політичним напрямком ставки одного з 95. Згадайте на хвилину маряну з її поїздкою з стаєю генералів в Сєверодонецьк
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18.01.2023 10:00 Відповісти
До ОП?! Довіра?! Перехрестіться!
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18.01.2023 10:14 Відповісти
Ради этого и была вся эта история с аферистовичем. Все только про него и говорили, отвлеклись от Соледара. Но вообще, даже если и вышли, то в этом ничего страшного нету. Но земанде надо же пиар... А на отступлении не попиаришся
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18.01.2023 09:57 Відповісти
Та вже тиждень як вийшли, яке ще "ймовірно".
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18.01.2023 09:59 Відповісти
Обычная тактика смягчения удара по имиджу власти, которая используется во всем мире. Все отрицать пока всем не станет все равно. Целую неделю делались вбросы как ЗСУ действуют в центре города, что идут бои в городе. Хотя CNN неделю назад писали про организованный вывод который наблюдали собственными глазами.
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18.01.2023 10:11 Відповісти
А все через те, що резерви не перекинули на допомогу. Це ми маємо наступати, а не орки. Тепер відбивати цей Соледар і в нас будуть втрати.
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18.01.2023 10:03 Відповісти
Це не правда, і резерви були і техніка і зброя. Збій в управлінні є головним джерелом втрати міста. Коли працює політика оп, міста страждають.
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18.01.2023 10:09 Відповісти
Тож бо і воно, тож бо і воно.
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18.01.2023 10:41 Відповісти
Збереження життя захисників, а не тупа м'ясорубка. Соледар викрив багато проблем в керуванні ЗСУ. Знову піар, знову "шашки на голо",замість аналізу дій на місці і довіри тому ж сержанту,який володіє ситуацією. Поки оп буде заважати ЗСУ, буде ще не один Соледар. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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18.01.2023 10:04 Відповісти
Орки тупо взяли кількістю. А ми свої резерви пожаліли, мабуть на весну.
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18.01.2023 10:10 Відповісти
Ви хоч раз прочитали новини, чи просто пишите від безділля?
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18.01.2023 10:19 Відповісти
Просто их расстреливают снайперским огнем из арты. Лапти вынуждены дробится, а эта тактика только в н.п и лесах перелесках. Но царь заявлял, что он для победы и 300 тыс положит "под траву". И ложит, а своим только говорит-жить стало лучше,веселей, так что размножайтесь.
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18.01.2023 10:10 Відповісти
Так, зараз є деякий смуток, але уявіть собі розпач московії коли наші війська звільнять Севастопіль.
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18.01.2023 10:12 Відповісти
Ну для страусів, які ховали голову в піску від реальності, то це може і новина.
Для людей які моніторять ситуацію, то це вже і так відомо. Як і те що, нажаль, є багато наших полоненних у москальні.
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18.01.2023 10:27 Відповісти
********* напружившись в одному місці може досягти захвату якогось ПГТ, виснажившись та отримати пірові пабєду, головне щоб після цього їх продовжували вибивати загалом.
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18.01.2023 11:55 Відповісти
 
 