ЗСУ, імовірно, вийшли із Соледару та обороняються на околицях Бахмуту, - британська розвідка

До кінця дня 16 січня українські війська "скоріш за все вийшли" з міста Соледар на Донбасі, залишивши його під контролем російських військових і ПВК "Вагнер". Українські сили, ймовірно, створили нові оборонні рубежі на заході.

Про це йдеться в звіті розвідки Великої Британії, опублікованому вранці 18 січня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наступ Росії на Соледар в основному складався з сил "Вагнера" і був допоміжною операцією, спрямованою на те, щоб уможливити охоплення більшого населеного пункту Бахмут. Один із двох основних шляхів постачання України до Бахмута зараз перебуває під зростаючим тиском", - йдеться в повідомленні.

"Знімки показують, що від початку січня південь і схід Бахмуту продовжували зазнавати інтенсивного артилерійського обстрілу. Українські сили майже напевно продовжують оборону від російських сил на околицях міста", - додали в розвідці.

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Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку.