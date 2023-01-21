Військові тренувалися протидіяти російському десанту на Київщині, - Наєв. ВIДЕО
На Київщині військові провели тренування із протидії повітряному десанту противника, а також знищення розвідувально-диверсійних груп в урбанізованій місцевості.
Про це повідомив командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає Цензор.НЕТ.
"На Київщині проведено комплекс тренувальних заходів із протидії повітряному десанту противника, а також знищення розвідувально-диверсійних груп в урбанізованій місцевості.
Як повідомив командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, було проведене спільне тренування сил і засобів, що виконують завдання у Чорнобильській зоні з охорони важливого державного об’єкта критичної інфраструктури.
У навчанні взяли участь підрозділи Збройних Сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України та Національної поліції України.
– Командири підрозділів виконували завдання з недопущення захоплення важливого державного об’єкта, застосувавши сили та засоби у відповідності до їх призначення,– повідомив командувач.
За словами генерал-лейтенанта Сергія Наєва, під час тренування було відпрацьовано перелік питань щодо боротьби із засобами повітряного нападу та знищення противника, який намагався здійснити десантування.
Крім того, командири продемонстрували своє вміння застосовувати резерви, від яких залежить стійкість оборони, а також своєчасне переміщення їх на загрозливі напрямки.
– Дані тренування проведено у відповідності до планів бойової підготовки підрозділів і будуть продовжуватися й надалі задля підвищення оборонних спроможностей, – наголосив командувач. – Цей підхід взятий нами на озброєння від провідних країн-членів НАТО. Його ефективність полягає у тому, що кожен підрозділ, кожен військовослужбовець працює задля набуття спроможностей до виконання цілого спектру завдань.
Як зауважив генерал-лейтенант Сергій Наєв, саме тому на кожне тренування виноситься окремий спектр завдань і створюється окрема тактична обстановка. Такий процес триває постійно", - йдеться у повідомленні.
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потрібно це робити?
Звісно- так, потрібно.
Чому на Київщині - теж зрозуміло.
Але під ударом може буде любе інше місто в Україні.
Тому тренування та військову підготовку треба расповсюджувати на ВСЮ КРАЇНУ.
Готувати терроборону та мешканців до супротиву.
Бо ця війна НЕ буде швидкою.
Навпаки.
Ця війна не буде «легкою», коли вона пройде десь там…далеко від рідного дому.
Бо ***** своїх цілей НЕ міняв.
Він як і раніх погрожує Україні - ЗНИЩЕННЯМ.
Знищенням ВСІХ та ВСЕГО. Кожного громадянина.
Це не обіцянки, це дії его фашістского режиму, якій вже вибудував потік військових та повів усе свое населення проти України.
Кацапи «зомбіровані та мобілізовані» для довгої війни.
Украіна потрібна зібрати в единий кулак все свої зусилля. Це мае бути Народна війна.
Все для Супротиву.
Усе для Перемоги.
Украіна переможе!
Супротив був,
Супротів е,
Супротів БУДЕ.
Украіну не можно скорити.
Чи Київ не урбанізована місцевість?
У березні ДВА!! Іл-76 вночі викинули десант (спецназ) під Васильковим для захоплення аеродрому. Тих нещасненьких спецназівців, які поламалися та побилися від Жорновки до Малої Солтанівки вранці НГУ фактично добила палками..))) А тепер поміркуйте... куди будуть падати сфантазовані Вами десантники.))))) Від Оболоні..до Харьківського..)))
Прямо повз Троєщинські балкони пролетів.
Я якраз в трусах на перекур вийшов, чуть бичок не проковтнув.
А в 2014 коло моста БМП були.
Вони б з нього решето зробили.
Тільки не далі, як тиждень назад Резніков в якійсь вюсі про загрозу з Беларусі заявив - ми більше не допустимо спроб висадити десант з ИЛ-76 на околиці Києва, зібємо ще на кордоні.
Отак!
А летів він над Десенкою зі сторони моста в бік Вишгорода на висоті 5-6 поверху.
Випустили до 10 ракет, хрен вцілили.
Брєжнєв відпочиває.
Якесь задзеркалля. Як на кацапії вже.
Добре, що зберіг раритет.
@ganimed31
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20 січ.
Щойно біля метро Хрещатик повістки було вручено відразу трьом полковникам: Жданову, Гиценку і Арестовичу
Зброю Громадянам.
Не треба повторювати помилок 2022.
Народ України не можливо скорити.
Народний супротив треба підтримувати , та надати можливості які е у Держави.
ЗСУ роблять героїчну справу. Цім пишатися вже увесь світ.
Тероборона це теж Герої. Це народний супротив.
Напруження у цій війні зростання с кожним днем. Фашистськи орки пруть як таргани.
Вони мають намір кинути на Україну УСІ «людськи ресурси».
***** хоче Воювати до останнього росіянина.
Украіна мак фізично перебити усіх цих тарганів. УСІХ!
Їх потрібно вбивати більш тисячі за добу.
Попереду Дуже багато роботи, але українці буде наполегливи, та ніколи не тікали від праці.
Кожний загарбник мае найти в Україні свою кулю.
Слава Україні!