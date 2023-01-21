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Військові тренувалися протидіяти російському десанту на Київщині, - Наєв. ВIДЕО

На Київщині військові провели тренування із протидії повітряному десанту противника, а також знищення розвідувально-диверсійних груп в урбанізованій місцевості.

Про це повідомив командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає Цензор.НЕТ.

"На Київщині проведено комплекс тренувальних заходів із протидії повітряному десанту противника, а також знищення розвідувально-диверсійних груп в урбанізованій місцевості.

Як повідомив командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, було проведене спільне тренування сил і засобів, що виконують завдання у Чорнобильській зоні з охорони важливого державного об’єкта критичної інфраструктури.

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У навчанні взяли участь підрозділи Збройних Сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України та Національної поліції України.

– Командири підрозділів виконували завдання з недопущення захоплення важливого державного об’єкта, застосувавши сили та засоби у відповідності до їх призначення,– повідомив командувач.

За словами генерал-лейтенанта Сергія Наєва, під час тренування було відпрацьовано перелік питань щодо боротьби із засобами повітряного нападу та знищення противника, який намагався здійснити десантування.

Крім того, командири продемонстрували своє вміння застосовувати резерви, від яких залежить стійкість оборони, а також своєчасне переміщення їх на загрозливі напрямки.

– Дані тренування проведено у відповідності до планів бойової підготовки підрозділів і будуть продовжуватися й надалі задля підвищення оборонних спроможностей, – наголосив командувач. – Цей підхід взятий нами на озброєння від провідних країн-членів НАТО. Його ефективність полягає у тому, що кожен підрозділ, кожен військовослужбовець працює задля набуття спроможностей до виконання цілого спектру завдань.

Як зауважив генерал-лейтенант Сергій Наєв, саме тому на кожне тренування виноситься окремий спектр завдань і створюється окрема тактична обстановка. Такий процес триває постійно", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

Київська область (4022) військові навчання (2775) ЗСУ (7544) Наєв Сергій (354)


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Топ коментарі
+6
...ех-х-х, рік би тому таку ж готовність на Київщині-Сумщині-Харківщині-Херсонщині....
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21.01.2023 16:49
+6
Це потрібно було робити рік тому. Зараз пізно пити боржомі
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21.01.2023 16:55
+5
Так теж показували відосики з навчаннями , і казали ,що ,,граница на замке,, ...
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21.01.2023 16:55
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...ех-х-х, рік би тому таку ж готовність на Київщині-Сумщині-Харківщині-Херсонщині....
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21.01.2023 16:49 Відповісти
Так теж показували відосики з навчаннями , і казали ,що ,,граница на замке,, ...
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21.01.2023 16:55 Відповісти
Пам'ятаю подібні навчання проводилис біля Чонгара. І шо?
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21.01.2023 17:09 Відповісти
Роблять зрозумілу річ- тренування.

потрібно це робити?
Звісно- так, потрібно.

Чому на Київщині - теж зрозуміло.

Але під ударом може буде любе інше місто в Україні.

Тому тренування та військову підготовку треба расповсюджувати на ВСЮ КРАЇНУ.

Готувати терроборону та мешканців до супротиву.
Бо ця війна НЕ буде швидкою.
Навпаки.

Ця війна не буде «легкою», коли вона пройде десь там…далеко від рідного дому.

Бо ***** своїх цілей НЕ міняв.
Він як і раніх погрожує Україні - ЗНИЩЕННЯМ.
Знищенням ВСІХ та ВСЕГО. Кожного громадянина.

Це не обіцянки, це дії его фашістского режиму, якій вже вибудував потік військових та повів усе свое населення проти України.
Кацапи «зомбіровані та мобілізовані» для довгої війни.

Украіна потрібна зібрати в единий кулак все свої зусилля. Це мае бути Народна війна.
Все для Супротиву.
Усе для Перемоги.

Украіна переможе!
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21.01.2023 17:34 Відповісти
Навчання у Херсонський області перед війною зеленський проводив з поліцією - на випадок як шо будуть громадськи непослухання. Є у неті.
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21.01.2023 21:03 Відповісти
білоруси сьогодні точно не нападуть! ... будуть стрес знімати !!! А завтра знову їм відосик "запустимо"!
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21.01.2023 16:54 Відповісти
Це потрібно було робити рік тому. Зараз пізно пити боржомі
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21.01.2023 16:55 Відповісти
Ето нужно было делать еще в 2014 году. Но кое кто готовился к миру а не к войне и даже не ввел визовый режим и военное положение хотя бы на приграничных с рашкой и беларашкой областях
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21.01.2023 16:59 Відповісти
А когда я предлогал разрешить украинцам иметь оружие и открыть стрельбища где люди могли бы тренироваться так меня называли зрадофилом и визжали что украинцы тупые и перестреляют друг друга
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21.01.2023 17:14 Відповісти
Захищати свою країну НІКОЛИ не «пізно».

Супротив був,
Супротів е,
Супротів БУДЕ.

Украіну не можно скорити.
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21.01.2023 18:56 Відповісти
Ну, коло київських мостів якусь шилку хоч поставили, чи знову ИЛ-76 пробуватиме десант висадити?
Чи Київ не урбанізована місцевість?
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21.01.2023 16:57 Відповісти
..Вам не смішно навіть згадувати про Іл-76 пи наявності такої ППО навколо Києва? Це б була б ДУЖЕ ВЕСЕЛА картина... По 126 уйобків спалити разом з літаком..!!! Та ще й Екіпаж семеро!!! Колись в академії один старенький генерал-викладач розгромив теорію десантування військ у бойових порядках Іл-76. Щоб вони подолали ППО на ЛІНІЇ ФРОНТУ... і з ДЕСЯТИ долетіли ТРИ!!!?? потрібно використати сили ДАЛЬНЬОЇ авіації ... пробити коридор шириною не менш 50-60 км. з повним знищенням ППО у цьому коридорі! Ну і якщо смердячі до такого рівня ідіоти... що будуть кидати повітряний десант НА МІСТО,,!!! то хай це і зроблять.
У березні ДВА!! Іл-76 вночі викинули десант (спецназ) під Васильковим для захоплення аеродрому. Тих нещасненьких спецназівців, які поламалися та побилися від Жорновки до Малої Солтанівки вранці НГУ фактично добила палками..))) А тепер поміркуйте... куди будуть падати сфантазовані Вами десантники.))))) Від Оболоні..до Харьківського..)))
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21.01.2023 17:44 Відповісти
Тоді теж С-300 по ньому чергами лупило, хрен влучили.
Прямо повз Троєщинські балкони пролетів.
Я якраз в трусах на перекур вийшов, чуть бичок не проковтнув.
А в 2014 коло моста БМП були.
Вони б з нього решето зробили.
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21.01.2023 18:21 Відповісти
А падати хотіли на Десенку.
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21.01.2023 18:26 Відповісти
..де Десенка..а де Васильків!!!))) Здається мені, що Ви щось інше бачили....))) Ні один Іл-76 вдень не шлявся у районі Києва. Ті ..що збиралися сідати у Гостомелі 24 лютого всі повернули на Барановичі та Гомель... бо Гостомель..як планувалося не захопили. Далі не було спроб.... Бо розуміли..що завалять всіх! Васильківські шли вночі. Заходили через Овруч..Коростень... на захід від Василькова. Тому над Троєщиною... так низько..та ще вдень..Ви їх бачити не могли. А С-300 достатньо однієї... щоб нікуди Ілу не летіти. Це ДУЖЕ !! велика ціль... І достатньо легко знищується! На цій машині я пролітав майже 35 років....
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21.01.2023 18:41 Відповісти
Мені теж перечив один знаток, що я не міг бачити такого, бо такого не могло бути.
Тільки не далі, як тиждень назад Резніков в якійсь вюсі про загрозу з Беларусі заявив - ми більше не допустимо спроб висадити десант з ИЛ-76 на околиці Києва, зібємо ще на кордоні.
Отак!
А летів він над Десенкою зі сторони моста в бік Вишгорода на висоті 5-6 поверху.
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21.01.2023 18:51 Відповісти
Мінімальна висота роботи С-300 - 25 метрів при дуже сприятливих обставинах.
Випустили до 10 ракет, хрен вцілили.
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21.01.2023 18:53 Відповісти
Отакий, майже чорний, курва.
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21.01.2023 18:58 Відповісти
..а він летів нижче 25 метрів? Пане Юрій! Та людина ...яку Ви назвали **знаток** був правий. У ВТА рашки НЕМА НІ ОДНОГО ІЛ-76 майже ЧОРНОГО!!! Всі російські Іл-76 ВСІ!!! мають або білий або стару ліврею аерофлоту. Білий з блакитними полосами. Іл-76 якщо і виконує полііт на наднизьких висотах...то це метрів 80-100... НЕ МЕНШ!!! І для пілотування на тиких висотах потрібно дуже досвідчений екіпаж. Збити Іл-76 комплексом С-300 не має НІЯКОЇ складності! Від слова ЗОВСІМ!!! Тим більш..якщо він виконує політ наодинці... Ніяких систем..які могли протидіяти ракеті С-300 на Іл-76 НЕМА!! Дійсно Ви бачили щось інше... А може і не бачили.)))
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21.01.2023 20:01 Відповісти
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21.01.2023 17:02 Відповісти
Жах..
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21.01.2023 17:06 Відповісти
То ви брехунець не слухаєте.
Брєжнєв відпочиває.
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21.01.2023 17:09 Відповісти
Зараз ніколи. То світла нема, то інтернету. А як доберешся до новин, то офігіваєш...
Якесь задзеркалля. Як на кацапії вже.
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21.01.2023 17:11 Відповісти
Коли нема світла, якраз і включаю, на кнопочній нокії через динамік одна станція і працює.
Добре, що зберіг раритет.
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21.01.2023 18:17 Відповісти
В нас такого пристрою немає )
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21.01.2023 18:20 Відповісти
Усе це вірно,але коли танк використовує *********, думка тут як тут-а Бахмут просив танк на допомогу, щоб знищити 20 жирних цілей...це зупинило б наступ на одному відрізку.
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21.01.2023 17:03 Відповісти
Главное что бы зелупы опять все не разминировали,как на Чонгаре было, и не сдали всю Киевскую область за час,им же ***** за это заплатил 24.02.22.
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21.01.2023 17:09 Відповісти
Гамількар Барка 25%
@ganimed31
·
20 січ.
Щойно біля метро Хрещатик повістки було вручено відразу трьом полковникам: Жданову, Гиценку і Арестовичу
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21.01.2023 17:10 Відповісти
Хороший юмор.)). Зелупы своих не обидят. А молодого генерала разведки где забыли?)
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21.01.2023 17:12 Відповісти
.. ні..Арестович поїде послом у Болгарію! Боневтік *виправить* помилку з призначенням сексологині на посаду П-Ослиці! Поїде П-Осел!
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21.01.2023 17:48 Відповісти
Здається Люся абгрейдив свою сторінку в телеграмі - президент України Люся дристович
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21.01.2023 18:19 Відповісти
..а ви знаєте..я не здивуюсь ..коли воно виставить свою кандидатуру на вибори... і здобуде вагомий відсоток підтримки!! Значна більшість нарІду навіть не спробувала щось зрозуміти. Тому відсотки арестовича відтягнуть відсотки у якогось гідного кандидата...і допоможуть сьогоднішньому знову пограти. Але вже не на роялі, а на долях людей!
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21.01.2023 18:27 Відповісти
.. арестович з зеленої обойми нікуди не дінеться. Прийде час... і цей гидкий патрон вистрелить..і дуже боляче !!
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21.01.2023 18:29 Відповісти
Громадянам зброю! Знову будуть беззбройних українців нищити росіяни, як вже було.
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21.01.2023 17:15 Відповісти
100%!
Зброю Громадянам.

Не треба повторювати помилок 2022.

Народ України не можливо скорити.

Народний супротив треба підтримувати , та надати можливості які е у Держави.

ЗСУ роблять героїчну справу. Цім пишатися вже увесь світ.
Тероборона це теж Герої. Це народний супротив.

Напруження у цій війні зростання с кожним днем. Фашистськи орки пруть як таргани.

Вони мають намір кинути на Україну УСІ «людськи ресурси».
***** хоче Воювати до останнього росіянина.

Украіна мак фізично перебити усіх цих тарганів. УСІХ!

Їх потрібно вбивати більш тисячі за добу.
Попереду Дуже багато роботи, але українці буде наполегливи, та ніколи не тікали від праці.

Кожний загарбник мае найти в Україні свою кулю.

Слава Україні!
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21.01.2023 18:49 Відповісти
Той десант на підльоті треба збивати а не очікувати приземлення
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21.01.2023 17:49 Відповісти
а от ГУР вважає напад тиском РФ...так кому ж вірити ,Наєву чи Буданову???
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21.01.2023 17:55 Відповісти
Смерть ************! Слава ЗСУ!
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21.01.2023 18:38 Відповісти
Ага маневрували , переколошматили село яке виселили в Поліському р-ні ще в травні 86 Там найбільша радіація в окрУзі
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21.01.2023 21:41 Відповісти
 
 