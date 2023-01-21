Військові тренувалися протидіяти російському десанту на Київщині, - Наєв. ВIДЕО

На Київщині військові провели тренування із протидії повітряному десанту противника, а також знищення розвідувально-диверсійних груп в урбанізованій місцевості.

Про це повідомив командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає Цензор.НЕТ.

"На Київщині проведено комплекс тренувальних заходів із протидії повітряному десанту противника, а також знищення розвідувально-диверсійних груп в урбанізованій місцевості.

Як повідомив командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, було проведене спільне тренування сил і засобів, що виконують завдання у Чорнобильській зоні з охорони важливого державного об’єкта критичної інфраструктури.

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У навчанні взяли участь підрозділи Збройних Сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України та Національної поліції України.

– Командири підрозділів виконували завдання з недопущення захоплення важливого державного об’єкта, застосувавши сили та засоби у відповідності до їх призначення,– повідомив командувач.

За словами генерал-лейтенанта Сергія Наєва, під час тренування було відпрацьовано перелік питань щодо боротьби із засобами повітряного нападу та знищення противника, який намагався здійснити десантування.

Крім того, командири продемонстрували своє вміння застосовувати резерви, від яких залежить стійкість оборони, а також своєчасне переміщення їх на загрозливі напрямки.

– Дані тренування проведено у відповідності до планів бойової підготовки підрозділів і будуть продовжуватися й надалі задля підвищення оборонних спроможностей, – наголосив командувач. – Цей підхід взятий нами на озброєння від провідних країн-членів НАТО. Його ефективність полягає у тому, що кожен підрозділ, кожен військовослужбовець працює задля набуття спроможностей до виконання цілого спектру завдань.

Як зауважив генерал-лейтенант Сергій Наєв, саме тому на кожне тренування виноситься окремий спектр завдань і створюється окрема тактична обстановка. Такий процес триває постійно", - йдеться у повідомленні.