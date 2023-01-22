"Просто в старом ПТУ разместили всех и все, #битесь как хотите": російський окупант розповів товаришу, що насправді трапилось у Макіївці, - перехоплення ГУР. АУДIО

Російський окупант звинуватив своє керівництво у ліквідації військових РФ у Макіївці у новорічну ніч. Він поскаржився, що окупантів розмістили занадто близько до фронту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на перехоплення Головного управління розвідки.

"Удар, который был по Макеевке, в ночь с 31 на 1, это полный пи*дец. Но такие случаи уже были. Там можно было все грамотно сделать… поселить людей в лесу, в землянках,... а там просто в старом ПТУ разместили всех и все, *битесь как хотите", - розповів росіянин у розмові зі знайомим.

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За його словами, на території ПТУ знаходилися також бочки з паливом, зброя і транспорт. Крім того, окупант поскаржився на місцевих жителів, які фотографують позиції окупантів та передають українським захисникам.