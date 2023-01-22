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"Просто в старом ПТУ разместили всех и все, #битесь как хотите": російський окупант розповів товаришу, що насправді трапилось у Макіївці, - перехоплення ГУР. АУДIО

Російський окупант звинуватив своє керівництво у ліквідації військових РФ у Макіївці у новорічну ніч. Він поскаржився, що окупантів розмістили занадто близько до фронту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на перехоплення Головного управління розвідки.

"Удар, который был по Макеевке, в ночь с 31 на 1, это полный пи*дец. Но такие случаи уже были. Там можно было все грамотно сделать… поселить людей в лесу, в землянках,... а там просто в старом ПТУ разместили всех и все, *битесь как хотите", - розповів росіянин у розмові зі знайомим.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Росії "призначили винних" за знищення військових РФ в окупованій Макіївці, - ГУР МО

За його словами, на території ПТУ знаходилися також бочки з паливом, зброя і транспорт. Крім того, окупант поскаржився на місцевих жителів, які фотографують позиції окупантів та передають українським захисникам.

Автор: 

ліквідація (3918) Макіївка (108) розвідка (3861) перехоплення (352)


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Топ коментарі
+37
А причина что не нужно было сунуться в Украину не рассматривается нигде?
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22.01.2023 23:16
+26
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22.01.2023 23:21
+23
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22.01.2023 23:30
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Це був Клондайк для тіктокерів. Стільки жоп незайманих.
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22.01.2023 23:11 Відповісти
про нежданчик кацап хорошо подметил
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22.01.2023 23:12 Відповісти
А причина что не нужно было сунуться в Украину не рассматривается нигде?
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22.01.2023 23:16 Відповісти
Кацапі тупи - їм потрібно постіно нагадувати цю тезу « якого х ви поперлись до України? Жити набридло ?»
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22.01.2023 23:43 Відповісти
А че, так можно было?
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23.01.2023 01:07 Відповісти
при ******** засобах розвідки в них шансів немає)))))))) навіть в лісі!))))
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22.01.2023 23:17 Відповісти
в лiсi воно точно также скиглити буде:"ми капалi-капалi, пальчiкi усталi, а оно прiлєтєло.."
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22.01.2023 23:23 Відповісти
Ходаковский плачется :

«выучка у войск которых русня завела еще до мобилизации,какая там выучка)))

"Заходят сформированные ещё до объявления мобилизации подразделения - и их поведение напоминает поведение выпущенного на волю зверька, родившегося и выросшего в зоопарке. Одна рота зашла в населённый пункт на позиции рядом с нами, расположилась, выложила БК в правильную геометрическую форму, поставила технику рядом - для удобства. Хорошо, наши офицеры прибыли для увязки, увидели эту картину и давай заталкивать всех в подвал - едва успели, как всех накрыло артой.

Сегодня из той же самой гвардии колонна решила проехать из пункта А в пункт Б и заперлась прямо на позиции противника - мало кто выскочил из огня. Ну что это????? Господа армейские начальники, что вы творите? Мы уже восемь с лишним лет воюем, а в этой операции с первых дней, - кто вам мешает прийти и выстроить взаимодействие, чтобы мы показали, научили, сопроводили, помогли?"

А пояснення просте - "ГОНОР" Звичайний "вяликадержавый гонор" Бо кацапи ніяк не позбавляться від думки що вони не "найкращі" не "найрозумніші" і "їх гімно фіалками не пахне" Вони й до зрадників-донбасітів відносяться як до "унтеменшів"
Правильно сказав один чоловік ще в період боїв під Києвом: "Наше щастя що ми воюємо з долбойобами... Єдина біда - їх дуже багато..."
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23.01.2023 22:06 Відповісти
Стратєг, мабуть, знає, як в лісі 1000 орків розмістити непомітно.
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22.01.2023 23:29 Відповісти
Кацапи , валіть на ........й із Украіни , так як спокою вам , виродки ,
і в землянках не буде 😠
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22.01.2023 23:19 Відповісти
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22.01.2023 23:21 Відповісти
Ти відішь!Умниє капапи появляюца. В лєсу , в зємлянках с банькой хатят ваєвать! Всіх вас тварюк дістануть Українці! Ми ще не починали!
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22.01.2023 23:22 Відповісти
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22.01.2023 23:27 Відповісти
Нє ну вам же цю **** по принуждєнію Хаимерсом прекратили-- шо не так -- без обід .
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22.01.2023 23:27 Відповісти
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22.01.2023 23:30 Відповісти
Хотєлі-нєхотєлі, какая разніца...
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22.01.2023 23:39 Відповісти
Коротше кажучи - нормально поїпались..
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22.01.2023 23:49 Відповісти
...так ясно ж сказано - іпітєсь как хатітє....шо нє так?
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22.01.2023 23:56 Відповісти
"Землянка в лесу....банька...стиралка...кухня полевая...отлично просто....замаскировались..." @бать они упоротые😆
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23.01.2023 01:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ZMqVOpmtKAU А в тюрьме щас ужин, макароны...
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23.01.2023 10:39 Відповісти
Ukraine war: Germany won't block export of its Leopard 2 tanks - BBC
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23.01.2023 10:36 Відповісти
Крига скресла !
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23.01.2023 10:37 Відповісти
Щольц согласился на экспорт Леопард 2
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23.01.2023 10:44 Відповісти
Из землянок кацапы бы уже рассосались в поисках бухла и веществ. Потом собери их обратно.
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23.01.2023 10:53 Відповісти
"В лесу", мля, разместили б...

лесу" - это втайге за Уралом!

Где вы, дятлы, 'лес' встретите в Донецке? =Макеевке?
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26.01.2023 10:39 Відповісти
 
 