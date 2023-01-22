"Просто в старом ПТУ разместили всех и все, #битесь как хотите": російський окупант розповів товаришу, що насправді трапилось у Макіївці, - перехоплення ГУР. АУДIО
Російський окупант звинуватив своє керівництво у ліквідації військових РФ у Макіївці у новорічну ніч. Він поскаржився, що окупантів розмістили занадто близько до фронту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на перехоплення Головного управління розвідки.
"Удар, который был по Макеевке, в ночь с 31 на 1, это полный пи*дец. Но такие случаи уже были. Там можно было все грамотно сделать… поселить людей в лесу, в землянках,... а там просто в старом ПТУ разместили всех и все, *битесь как хотите", - розповів росіянин у розмові зі знайомим.
За його словами, на території ПТУ знаходилися також бочки з паливом, зброя і транспорт. Крім того, окупант поскаржився на місцевих жителів, які фотографують позиції окупантів та передають українським захисникам.
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«выучка у войск которых русня завела еще до мобилизации,какая там выучка)))
"Заходят сформированные ещё до объявления мобилизации подразделения - и их поведение напоминает поведение выпущенного на волю зверька, родившегося и выросшего в зоопарке. Одна рота зашла в населённый пункт на позиции рядом с нами, расположилась, выложила БК в правильную геометрическую форму, поставила технику рядом - для удобства. Хорошо, наши офицеры прибыли для увязки, увидели эту картину и давай заталкивать всех в подвал - едва успели, как всех накрыло артой.
Сегодня из той же самой гвардии колонна решила проехать из пункта А в пункт Б и заперлась прямо на позиции противника - мало кто выскочил из огня. Ну что это????? Господа армейские начальники, что вы творите? Мы уже восемь с лишним лет воюем, а в этой операции с первых дней, - кто вам мешает прийти и выстроить взаимодействие, чтобы мы показали, научили, сопроводили, помогли?"
А пояснення просте - "ГОНОР" Звичайний "вяликадержавый гонор" Бо кацапи ніяк не позбавляться від думки що вони не "найкращі" не "найрозумніші" і "їх гімно фіалками не пахне" Вони й до зрадників-донбасітів відносяться як до "унтеменшів"
Правильно сказав один чоловік ще в період боїв під Києвом: "Наше щастя що ми воюємо з долбойобами... Єдина біда - їх дуже багато..."
і в землянках не буде 😠
"В лесу" - это втайге за Уралом!
Где вы, дятлы, 'лес' встретите в Донецке? =Макеевке?