Рогозін погрожує помститися розрахунку української гармати за поранення. ВIДЕО
Екс-голова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що знищить бійців розрахунку, які завдали йому поранення під час його перебування в окупованому Донецьку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами Рогозіна, установку, з котрої були випущені заряди вже ідентифікували його знайомі із "Роскосмосу".
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Мститель без жопы)
Сказочный *******))
https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B0_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 а https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2 волк застрял, ну заяц к нему сзади подходит https://www.anepedia.org/%D0%AE%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B8_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 и ...
https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Волк выкрутился и давай зайца догонять заяц через https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83 реку перескочил,
а волк по берегу носится, смотрит золотая рыбка, он ей: рыбка,
сделай меня птичкой, https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%8F_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 я перелечу через реку и съем зайца,
-Ни https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83 фига https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%82%D1%8B ты сначала меня съешь,
-Ну тогда сделай меня рыбкой, я переплыву и съем зайца,
-Ни фига ты сначала меня съешь,
Заяц: сделай меня рыбкой, сделай меня птичкой, плыви сюда я https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%82%D1%8B тебя
https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2 раком сделаю.
- ЧВК «Вагнер» могла потерять 80% завербованных в тюрьмах наемников
На фронте осталось не больше 10 тысяч наемников ЧВК «Вагнер» из завербованных в российских тюрьмах 50 000 зэков, сказала в эфире My Russian Rights глава благотворительного фонда «Русь » Ольга Романова.
«По нашим данным, на конец декабря были завербованы 42-43 тысячи [заключенных]. Сейчас их, скорее всего, уже за 50 тысяч. Из них воюют на фронте десять тысяч, потому что все остальные либо убиты, либо "трехсотые", либо пропали без вести, либо дезертировали, либо сдались в плен», - сказала Романова. Она также считает, что Пригожин не ведет статистику сбежавших или сдавшихся в плен наемников, а считает их как погибших.
"Я знав, що тобі подобалося".
- Спасибо, я постою...
Одним словом МОСКАЛИ, что с них взять?... Вся эта страна, держится на страхе и жутком повеновении простого кацапа перед барином и начальником, начиная с начальника простого ЖЭКа...
- А хатите - пакажу, куда мне асколак папал?
- Да иди ты нх*й!!!! Тут еле-еле ат Лукашенки сдыхались, с его "картами четырёх направлений"! А тут ты со своей жопой лезешь!!!"