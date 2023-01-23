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Рогозін погрожує помститися розрахунку української гармати за поранення. ВIДЕО

Екс-голова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що знищить бійців розрахунку, які завдали йому поранення під час його перебування в окупованому Донецьку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами Рогозіна, установку, з котрої були випущені заряди вже ідентифікували його знайомі із "Роскосмосу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У ресторані окупованого Донецька пролунав вибух, екскерівник Роскосмосу Рогозін та "прем’єр-міністр ДНР" Хоценко зазнали поранень

Автор: 

поранення (2802) Рогозін Дмитро (129)


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Топ коментарі
+66
Надо повторить . Пациент просит .
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23.01.2023 13:17
+48
- Марк Савелович, ви таки слышали за угрозы Рогозина на адрес расчёта шо его поранил?
- Таки да и имею сказать шо у этого поца явно при ранении у него был поражён мозг.
- Но прилетело то ему у жопу?
- Не делайте мне так смешно, Сёма, а че м по вашему Рогозин таки думает и иде у него таки отот мозг?
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23.01.2023 13:20
+45
До шаманів поїде порчу наводити??
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23.01.2023 13:17
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А що "Можем повторить" вже не катить?
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23.01.2023 14:11 Відповісти
Пустите вы Рогожина в Европу лечить больную жопу
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23.01.2023 14:14 Відповісти
я так понимаю что он уже попал под статью УК РФ Статья 119. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.
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23.01.2023 14:15 Відповісти
"можем повторить"
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23.01.2023 14:18 Відповісти
За какие еще "космические аппараты" вещает этот в жопу раненый? Нет у ********* ни одного спутника оптической разведки, недавно хотели запустить один, да то что-то пошло не по плану.
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23.01.2023 14:25 Відповісти
Представляю, когда наши с МКС ********, сколько там пиндосам придется разгребать: георгиевские ленточки, флаги лнр, портреты сталина, ленина, царя николая, иконы, ковры, хрусталь, вырезки из журналов, подшивки газеты "Завтра"..
Как будто бабушка ******* в хрущёвке умерла
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24.01.2023 06:21 Відповісти
пиндосы это кто?
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25.01.2023 04:41 Відповісти
А ти у нас із "Мухосранська" а не з Вайомінгу? НЕ знаєш що так кацапи американців обзивають?
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25.01.2023 07:32 Відповісти
Я не знав, що ти кацап.
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26.01.2023 19:43 Відповісти
І я не знав! Дякую що "просвітив"!
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26.01.2023 19:45 Відповісти
Чем отомстить, раненой жопой?
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23.01.2023 14:27 Відповісти
А звідки в тебе "честь", тварина?
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23.01.2023 14:37 Відповісти
хрюкай дальше ********** ************.............
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23.01.2023 14:37 Відповісти
Була інформація що їму попали в дупу,але по всіх признаках в голову.
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23.01.2023 14:38 Відповісти
Вроде пытается что-то говорить, а слышно только пердеж. И вонь.
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23.01.2023 14:41 Відповісти
рогозін . не умееш в воде пердеть.. не пугай рибу..а пердеть он точно долго не будет
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23.01.2023 17:04 Відповісти
О жопе надо думать и о Гааге)
Мститель без жопы)
Сказочный *******))
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23.01.2023 14:55 Відповісти
А писю понюхать, у расчета который тебя не добил, не хочешь?
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23.01.2023 14:56 Відповісти
Напевно для цього він і затіяв цю метушню.
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23.01.2023 22:37 Відповісти
Честь досить архаїчне поняття яке з'являється в заможних родинах за вісім-десять поколінь зайнятих розумовою діяльністю в результаті індивідуального виховання нащадків та спадкоємців. У кацапів це поняття пусте (порожнє) бо напряму прив'язане до великодержавного холуйства. Ну от яка "честь", наприклад, у Міхалкова - представника древнього дегенеративного роду? А тут ... якесь бидло з плєбєйським прізвищем "рогозін"...
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23.01.2023 15:00 Відповісти
В качестве наказания отправит осколок из жопы?
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23.01.2023 15:00 Відповісти
так Макрону відправив... що, в нього ще був?
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24.01.2023 01:55 Відповісти
Головне для Рогозіна тепер не опинятися в бані одночасно з британськими моряками. Бо побачивши "Джек Юніон" ,ті мають звичку горлати : "Боже ,боронь короля"! Ті ще співаки.
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23.01.2023 15:00 Відповісти
Спочатку рогозіна врізав в зад Цезарь, про що він сповістив всю Францію і послав туди осколки, а тепер в жопу врізав Хаймерс але даун осколки в США не показує. Слідуюче попадання в сідниці буде від Арчера або Краба, а там і до Патріота з Насамсом недалеко, враховуючи що балбес з роскосмосу, де і літає весь час. Так на цьому ушлепку випробують всі види озброєнь.
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23.01.2023 15:01 Відповісти
Просимо! ПРиїзди! Тепер поїдеш в пакеті і з осколком знову в сраці. Тобто в твоїй дурній башці.
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23.01.2023 15:02 Відповісти
Лавры пригожина спать дебилу не дают, рембо товстозадый...
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23.01.2023 15:06 Відповісти
Бежит заяц от https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2 волка , между двух https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83 берез проскочил,
https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B0_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 а https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2 волк застрял, ну заяц к нему сзади подходит https://www.anepedia.org/%D0%AE%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B8_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 и ...
https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Волк выкрутился и давай зайца догонять заяц через https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83 реку перескочил,
а волк по берегу носится, смотрит золотая рыбка, он ей: рыбка,
сделай меня птичкой, https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%8F_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 я перелечу через реку и съем зайца,
-Ни https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83 фига https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%82%D1%8B ты сначала меня съешь,
-Ну тогда сделай меня рыбкой, я переплыву и съем зайца,
-Ни фига ты сначала меня съешь,
Заяц: сделай меня рыбкой, сделай меня птичкой, плыви сюда я https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%82%D1%8B тебя
https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2 раком сделаю.
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23.01.2023 15:14 Відповісти
в чем прикол лапіть
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23.01.2023 17:02 Відповісти
"Лапіть" - той, що "приколу" не розуміє!
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23.01.2023 17:08 Відповісти
мабуть ти англосакс. або японець
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23.01.2023 17:11 Відповісти
Слава богу, не такий як ти - "кацап неграмотний"!
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23.01.2023 17:13 Відповісти
затулив хавало і счез.вінторогий. я тобі щеня не рогозин. ще сегодні найду.
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23.01.2023 17:16 Відповісти
не розуміння сенсу анекдоту не привід влаштовувати срач, звісно якщо ти не кацап
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23.01.2023 18:13 Відповісти
нахер мені треба ті анекдоти затасканой скотобази нехай валить на лапоть тв і там сіе свое дерьмо.
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23.01.2023 18:25 Відповісти
Міколка, не мішай людям спілкуватись. Якщо не доходить-твої проблеми, як і осколок в сраці рогозіна
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24.01.2023 02:04 Відповісти
дезертир.. сиди тіхенько як той осколок в сраці твого куміра
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24.01.2023 11:03 Відповісти
Смішно, як кацап палиться. Через силу щось тисне з себе, а виходить одне гавно.
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24.01.2023 16:11 Відповісти
шо патриот з переляку аж на острова забіг і воюеш звідти.. таке гімно як ти назад і пускать не треба.петро уделаний
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25.01.2023 15:20 Відповісти
Про таку функцію як, VPN чув кацап? Чи то вища математика для долбойобів
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25.01.2023 17:17 Відповісти
лапоть а ти про утілізацію лаптеносих чув.сиди в свому стоясраче і мрій про унітаз потвора.
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25.01.2023 19:05 Відповісти
Давно бухаешь?
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23.01.2023 21:06 Відповісти
по собі репоед не міряй..це твое ісконне право нажратися обосратися..
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24.01.2023 11:10 Відповісти
Вечір уже! Я спать скоро лягатиму Чекать довго - поки ти мене знайдеш, "сопливий"? Бо я не люблю коли мене будять серед ночі...
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23.01.2023 21:42 Відповісти
Ти свою сраку вночі не знайдеш дибілоїд. Людям воно погрожує. Лежиш на дивані? лежи рівно і сіпайся мамкін рембо
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23.01.2023 21:56 Відповісти
ще один олень.
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24.01.2023 11:08 Відповісти
последним обычно смеётся тупой, до которого долго доходит. Не обращайте на него внимания. Тут хамоватого была тоже полно.
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23.01.2023 22:41 Відповісти
і шо цікаво би нерозуміе мову
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24.01.2023 11:06 Відповісти
этот паРАшистский смерд тявкает издали в сторону Украины!! Приезжай и еще раок впердолим по самые гланды.. но то уже в последний.... пойдет гандон на удобрение если не понял предупреждения судьбы!!!
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23.01.2023 15:24 Відповісти
жопний мстітєль )))
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23.01.2023 15:39 Відповісти
Мотивация кацапских вояк прошла путь от - "За родину, за путина!", до - "За рогозина, за его жопу!"
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23.01.2023 15:49 Відповісти
Та доки ж я читатиму кальки з російської???? Який "розрахунок"??? В гармат завжди була ОБСЛУГА!
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23.01.2023 15:52 Відповісти
Теперь митька рогожкин ходит по генштабу и всем, снимая свои портки показывает награду от ВСУ. Его жалеют и дают на пиво.
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23.01.2023 16:17 Відповісти
Яб на твому місці рогожа сидів би тихенько,а то наші хлопці відправлять твої бовтуни у космос.
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23.01.2023 16:19 Відповісти
це не пораненя, це попередженя, наступного разу буде видно квиток на концерт до копзона, прислухайся до знаків, хіба що коли голови нема то жопа наступного разу не допоможе..
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23.01.2023 16:22 Відповісти
"ятянайду, у меня связи в роскосмасє!"
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23.01.2023 16:25 Відповісти
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23.01.2023 16:27 Відповісти
Ще і миша пуцьку має.Ця свиняча собака погрожує ВОЇНАМ СВІТЛА.
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23.01.2023 16:41 Відповісти
Через сльози навіть заголовок не зміг до кінця прочитати
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23.01.2023 16:50 Відповісти
Я буду мстить і мстя моя страшна-перднув в калюжу і розкусив бульбашку
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23.01.2023 16:50 Відповісти
Таку конкретну заяву треба терміново обмити в ресторані с пацанамі, наприклад у Донецку
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23.01.2023 16:51 Відповісти
Клятые натовские наемники попали Рогозину прямо в центр принятия решений.
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23.01.2023 16:56 Відповісти
Мстюля з грязной жопой.
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23.01.2023 16:58 Відповісти
хай краще на сраку бронежилет натяне
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23.01.2023 17:00 Відповісти
Кацапня пише -
- ЧВК «Вагнер» могла потерять 80% завербованных в тюрьмах наемников

На фронте осталось не больше 10 тысяч наемников ЧВК «Вагнер» из завербованных в российских тюрьмах 50 000 зэков, сказала в эфире My Russian Rights глава благотворительного фонда «Русь » Ольга Романова.

«По нашим данным, на конец декабря были завербованы 42-43 тысячи [заключенных]. Сейчас их, скорее всего, уже за 50 тысяч. Из них воюют на фронте десять тысяч, потому что все остальные либо убиты, либо "трехсотые", либо пропали без вести, либо дезертировали, либо сдались в плен», - сказала Романова. Она также считает, что Пригожин не ведет статистику сбежавших или сдавшихся в плен наемников, а считает их как погибших.
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23.01.2023 17:07 Відповісти
А дезертирували напевно поближче до рубльовки-отам харч крутий
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24.01.2023 02:07 Відповісти
Є такий гарний анекдот:
"Я знав, що тобі подобалося".
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23.01.2023 17:30 Відповісти
рогоза-єгоза, тобі попку вже полагодили? Зашили? Підтягнули? Усе у нормі? Тьху, гімнюк...
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23.01.2023 17:40 Відповісти
Вжопуранений, нах...й - це туди
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23.01.2023 18:08 Відповісти
думаю, серед гармащів зараз загостриться суперечка, від кого саме цьому клоуну прилетіло
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23.01.2023 18:15 Відповісти
Treba s4e razok vvalyty c'omu fashistu !!!!
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23.01.2023 18:38 Відповісти
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23.01.2023 18:48 Відповісти
Обкакає те чим пісає. Баламут.
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23.01.2023 18:55 Відповісти
Боже, та він, виявляється, ще тупіший ніж можно було подумати!
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23.01.2023 19:13 Відповісти
- Гражданин Рогозин, садитесь....
- Спасибо, я постою...

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23.01.2023 19:34 Відповісти
Який же він дебіл. Цікави йому протез дупи вже поставили.......
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23.01.2023 19:41 Відповісти
Йому протез бошки потрібно
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24.01.2023 02:09 Відповісти
Этого долба-ба отправили на донбас что бы убить за его делишки в роскосмосе просто другие долгое-бы из ********* армии трохи не расчитали, ось и все кино. Если бы наши хлопцы знали где эта гнида находиться он бы уже был в первых рядах на концерте у кобзона!
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23.01.2023 19:55 Відповісти
Боже, яке воно жалюгідне...
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23.01.2023 21:15 Відповісти
ВАСЯ И НАХРЕНА ЭТО
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23.01.2023 23:47 Відповісти
МОРДАТОЕ НИЧТОЖЕСТВО
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23.01.2023 23:45 Відповісти
а честі то нема її відірвало
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23.01.2023 23:53 Відповісти
наши таки действительно лоханулись...эту гниду надо было замочить, ранить - это недоработка
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23.01.2023 23:57 Відповісти
Не в те місце хлопці влучили, шкода.
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24.01.2023 00:24 Відповісти
Хоча з другої сторони- а з чого ми б зараз лахали?
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24.01.2023 02:11 Відповісти
Счас вычеслю по IP, приеду и морду набью😁😁😁 та же история...

Одним словом МОСКАЛИ, что с них взять?... Вся эта страна, держится на страхе и жутком повеновении простого кацапа перед барином и начальником, начиная с начальника простого ЖЭКа...
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24.01.2023 06:26 Відповісти
Москва Кремль Рогозін:
- А хатите - пакажу, куда мне асколак папал?
- Да иди ты нх*й!!!! Тут еле-еле ат Лукашенки сдыхались, с его "картами четырёх направлений"! А тут ты со своей жопой лезешь!!!"
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24.01.2023 06:32 Відповісти
Недобили маскаля.
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24.01.2023 07:16 Відповісти
Мстить как будешь? Песню за свою жопу напишешь?
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24.01.2023 07:49 Відповісти
Що ?? Покрасить протези яєць под хахламу... ?
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24.01.2023 09:23 Відповісти
Какой тупой клоун.
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24.01.2023 10:35 Відповісти
Рогозин, жопу береги. Теперь ты в жопу раненный.
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24.01.2023 12:44 Відповісти
Чем ты их уничтожишь баран тупой? Космическими лучами? Так ты уже даже не при космосе, так себе, гавно в проруби… короче толстожопый - поздно пить Боржоми когда жопа отвалилась…. Это тебе любой кавказец скажет.
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24.01.2023 12:49 Відповісти
Что-то мне внутри подсказывает,что урвало от тела нужны инструмент)если мысли об Украинском расчете постоянно крутятся)
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24.01.2023 13:02 Відповісти
Хоче пушкє дать в ро..!
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25.01.2023 15:29 Відповісти
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