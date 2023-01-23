Рогозин грозится отомстить расчету украинской пушки за ранение. ВИДЕО

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что уничтожит бойцов украинского расчета, нанесших ему ранение во время его пребывания в оккупированном Донецке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Рогозина, установку, из которой были выпущены заряды, уже идентифицировали его знакомые из "Роскосмоса".

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