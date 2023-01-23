Российский танк двигается по "освобожденному" украинскому селу и расстреливает остатки разрушенных домов. ВИДЕО

Российские танкисты в захваченном украинском селе очевидно для развлечения расстреливают остатки разрушенных домов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с таким развлечением российских оккупантов опубликована в соцсетях.

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