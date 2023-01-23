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Новости Видео Война
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Российский танк двигается по "освобожденному" украинскому селу и расстреливает остатки разрушенных домов. ВИДЕО

Российские танкисты в захваченном украинском селе очевидно для развлечения расстреливают остатки разрушенных домов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с таким развлечением российских оккупантов опубликована в соцсетях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следующий "Рамштайн" состоится в феврале, - Резников

обстрел (27129) танк (2255) русский мир (614)


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Топ комментарии
+44
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23.01.2023 12:03
+43
.
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23.01.2023 12:00
+24
Нормальні люди тішаться будуючи і лише кацапи отримують насолоду від руйнування та вбивства. Чим довше йде війна тим очевиднішим стає необхідність ізоляції цих недорозвинутих покидьків.
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23.01.2023 12:16
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Во маніпуляція.. касапи вже фіг зна скільки нічого не захоплювали, а якесь відео "постять".. гімна зараз на нас багато пол'ється...
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23.01.2023 11:59 Ответить
твой дебильный юмор кацапа в данном случае абсолютно неуместен.
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23.01.2023 19:11 Ответить
Абсолютно неуместно говорить что тут есть хоть доля юмора...
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23.01.2023 19:16 Ответить
якщо показати американцям то вони тут не побачать ніякої ескалації, тільки велику русскую душу та культуру.
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23.01.2023 12:00 Ответить
І чим же тобі американці не подобаються, новонароджений?
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23.01.2023 12:03 Ответить
рашкобот детектед
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23.01.2023 15:06 Ответить
а может хватит срать на союзников? у самих голосовали то за Яныка то за Зэлю, мечтавшего заглянуть в очко Путину.
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23.01.2023 19:12 Ответить
.
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23.01.2023 12:00 Ответить
Игра в Танчики скоро закончится.
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23.01.2023 12:01 Ответить
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23.01.2023 12:03 Ответить
Проти цього відео 100 відео як башня відлітає від кацапського танка
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23.01.2023 12:08 Ответить
кацапфашист зі страху, що в кожній розаленій ним хаті чекає "джавелін", лупить без розбору... все рівно дочекається.
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23.01.2023 12:11 Ответить
Нормальні люди тішаться будуючи і лише кацапи отримують насолоду від руйнування та вбивства. Чим довше йде війна тим очевиднішим стає необхідність ізоляції цих недорозвинутих покидьків.
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23.01.2023 12:16 Ответить
Если бы орк был не уверен что ВСУ в селе нет то и чихнуть бы тогда боялся.
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23.01.2023 12:19 Ответить
кацапи...
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23.01.2023 12:26 Ответить
Дмитрий Чекалкин @Chekalkin https://twitter.com/Chekalkin/status/1617087143964282882 22 янв.
Вверху: Мариуполь. Оккупация нацистами в 1942.
Внизу: "Освобождение" путинистами в 2022
.
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23.01.2023 12:43 Ответить
Шановнi, це Житомир вул. Михайлiвська )))
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23.01.2023 18:33 Ответить
Я теж його завжди дивлюсь.
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23.01.2023 22:49 Ответить
Интеллектуал с большой буквы..... жаль, что такие как он, при плеснявой власти, на обочине жизни....
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24.01.2023 00:07 Ответить
.

це таким, як Шольц потрiбно показувати.

буденний россiянський фашизм-рашизм.
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23.01.2023 12:50 Ответить
Мавзолейные Гниды 👺и обезьяны🦍 называют себя народом... уродом👹 СкреПОНОСным...так длится уже 500 лет...если не больше...
Украина обязана остановить это дерьмо...🔥💥🔥☠️💀👽🔥💥🔥
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23.01.2023 12:50 Ответить
Посмотрите фото захваченного города Минск 28 июня 1941 года...ни одного разрушенного дома и сарая фашистами гитлерцами...
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23.01.2023 12:54 Ответить
не зовсім зрозуміло чому цей танк ідентифікається як кацарилий, але нехай буде так.
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23.01.2023 13:55 Ответить
Написано что видео из соцсетей. Вероятно кассабы вывесили...
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23.01.2023 14:50 Ответить
По лазерному дальномеру над пушкой это т-62,модернизированный.ВСУ такие не пользуют
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23.01.2023 19:35 Ответить
Надо Макрону показать. А то он не понял ещё что такое эскалация.
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23.01.2023 13:58 Ответить
для начала покажите Зеле,а то он мечтает Путину в очко заглянуть.
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23.01.2023 19:14 Ответить
А где же Стугны, панцерфаусты, карл-густавы, nlaw, джавелины и всё такое? Было время кассабские танки горели десятками, но как-то давно таких кадров в интернете не вывешивают.
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23.01.2023 14:43 Ответить
Це тому,що кацапам вдалося нав'язати нам вигідну для них тактику «а ля Верден»,яка завжди приводила їх до перемоги завдяки чисельній перевазі
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23.01.2023 15:26 Ответить
а окрім ватанів ти ні з ким на Донбасе не спілкувався?
то може справа в тобі а не у ватанах?
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23.01.2023 19:15 Ответить
Ти така вумна хоч раз була на Донбасі?
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24.01.2023 09:15 Ответить
да, родилась и выросла там.Последний раз была в луганской области года полтора назад.
НЕ ВСЕ ТАМ ВАТАНЫ.
Зависит от ТВОЕГО окружения.
если ты сам чмо - то и окружение у тебя будет такое же.
Вот и у меня в Луганской области остались несколько родственников. Старые уже, но все - за Украину. Соседка одна за РФ, но она сама россиянка, лет 10 как переехала. Хотя это тоже не обязательно - есть и бывшие росияне - фанаты Украины.
Один мужик в селе вообще украинский флаг вывесил в начале войны и не снимает. В ОККУПАЦИИ.
а такие как ты с криками - они там все вата! - своими тупыми высерами делают все чтобы увеличить раскол в стране и без того не маленький.
дебилб.
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24.01.2023 21:06 Ответить
хз, чому він стріляє

можливо, ще є спротив

мене бентежить більше гарна система стабілізації дула

невже за радянських часів такого досягли? чи знов хтось з західних партнерів "допоміг"?
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23.01.2023 17:59 Ответить
Навіть гітлерівці просто , заради розваги , такого не робили . Московити - нелюди прокляті !
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23.01.2023 20:16 Ответить
НУ ВИДНО ЧТО КОСОЙ !!!
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24.01.2023 01:34 Ответить
Перетворення села в деревню.
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24.01.2023 09:12 Ответить
Боже, і що вони зробили з селом!!
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24.01.2023 09:14 Ответить
 
 