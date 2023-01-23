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Рашисти обстріляли Херсонщину, загинув чоловік, - ОВА. ВIДЕО

Сьогодні рашисти вчергове відкрили вогонь по цивільних об’єктах Херсонщини. Уникнути трагедії не вдалося.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, російські снаряди влучили у будівлю, що у смт Антонівка.

"Уламки снарядів не лише розбили вікна та понівечили стіни - на подвір'ї загинув чоловік. Його життя забрав уламок ворожого боєприпасу, випущеного росіянами по мирних жителях", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Сили оборони вразили легкомоторний катер під час спроби висадки ворожої ДРГ на острів на Херсонщині - ОК "Південь"

Автор: 

обстріл (28486) Янушевич Ярослав (131) Херсонська область (5756)


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