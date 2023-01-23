Рашисти обстріляли Херсонщину, загинув чоловік, - ОВА. ВIДЕО
Сьогодні рашисти вчергове відкрили вогонь по цивільних об’єктах Херсонщини. Уникнути трагедії не вдалося.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, російські снаряди влучили у будівлю, що у смт Антонівка.
"Уламки снарядів не лише розбили вікна та понівечили стіни - на подвір'ї загинув чоловік. Його життя забрав уламок ворожого боєприпасу, випущеного росіянами по мирних жителях", - йдеться у повідомленні.
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