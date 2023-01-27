Керівництво Міжнародного олімпійського комітету намагається "витягнути" у світовий спорт представників РФ, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 338 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми починаємо марафон чесності, який буде спрямований на те, щоб очистити керівництво міжнародних олімпійських структур від лицемірства та будь-яких намагань "витягнути" у світовий спорт представників держави-терориста. Не можна не бути розчарованим заявами чинного очільника Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха. Я неодноразово з ним говорив і так і не почув, як він збирається захищати спорт від пропаганди війни, якщо поверне російських спортсменів у міжнародні змагання.
Не буває нейтральності, коли триває така війна. Я не хочу розбиратися в тому, що саме стало мотивом для пана Баха, щоб просувати таку ініціативу. Але ми зробимо все, щоб світ захистив спорт від політичного та будь-якого іншого впливу держави-терориста, який просто неминучий, якщо російські спортсмени братимуть участь у змаганнях. І тим більше – у паризькій Олімпіаді… До речі, запрошую пана Баха в Бахмут, щоб він побачив на власні очі, що нейтральності не існує", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А в МОУ з яйцем по 17 грн. то марафон ЧОГО?!!
Брєд зеленого Зєлебородька у заростях канабісу...
"Марафон чесності"!!!
Прочитав це?
Мене це й обурило. Коли замість тюремного ув'язнення, конфіскації майна корупціонерів їх відмазує Зєлебородько, а потім з трибуни він каже для міжнародного співтовариства про "чесність", то це звучить як знущання хуцпатого жида.
А до олімпіади треба ЩЕ ДОЖИТИ...
А там буде видно. Таке враження що тобі ця олімпіада свербить - аж руки свої не знаєш чим зайняти.
На городі - бузина, у Києві - дядько
Я тобі пояснюю, що мухи-окремо, котлети-окремо!
Важко відслідкувати логіку у твоєму потоці мерехтливої свідомості.
У мене враження, що намагаюся спілкуватися з п'яною в хлам людиною.