Керівництво Міжнародного олімпійського комітету намагається "витягнути" у світовий спорт представників РФ, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 338 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми починаємо марафон чесності, який буде спрямований на те, щоб очистити керівництво міжнародних олімпійських структур від лицемірства та будь-яких намагань "витягнути" у світовий спорт представників держави-терориста. Не можна не бути розчарованим заявами чинного очільника Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха. Я неодноразово з ним говорив і так і не почув, як він збирається захищати спорт від пропаганди війни, якщо поверне російських спортсменів у міжнародні змагання.

Не буває нейтральності, коли триває така війна. Я не хочу розбиратися в тому, що саме стало мотивом для пана Баха, щоб просувати таку ініціативу. Але ми зробимо все, щоб світ захистив спорт від політичного та будь-якого іншого впливу держави-терориста, який просто неминучий, якщо російські спортсмени братимуть участь у змаганнях. І тим більше – у паризькій Олімпіаді… До речі, запрошую пана Баха в Бахмут, щоб він побачив на власні очі, що нейтральності не існує", - сказав Зеленський.

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