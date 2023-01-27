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Новини Відео Війна
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Керівництво Міжнародного олімпійського комітету намагається "витягнути" у світовий спорт представників РФ, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 338 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми починаємо марафон чесності, який буде спрямований на те, щоб очистити керівництво міжнародних олімпійських структур від лицемірства та будь-яких намагань "витягнути" у світовий спорт представників держави-терориста. Не можна не бути розчарованим заявами чинного очільника Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха. Я неодноразово з ним говорив і так і не почув, як він збирається захищати спорт від пропаганди війни, якщо поверне російських спортсменів у міжнародні змагання.

Не буває нейтральності, коли триває така війна. Я не хочу розбиратися в тому, що саме стало мотивом для пана Баха, щоб просувати таку ініціативу. Але ми зробимо все, щоб світ захистив спорт від політичного та будь-якого іншого впливу держави-терориста, який просто неминучий, якщо російські спортсмени братимуть участь у змаганнях. І тим більше – у паризькій Олімпіаді… До речі, запрошую пана Баха в Бахмут, щоб він побачив на власні очі, що нейтральності не існує", - сказав Зеленський.

Також читайте: Кожна російська ракетна атака - це аргумент, чому Україні потрібно більше зброї, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) МОК (173) Олімпіада (687) Бах Томас (13)


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Топ коментарі
+9
У МОК сидять продажні шльондри тому немає чому дивуватись...
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27.01.2023 21:00
+6
Була б моя воля , я б кожній гниді , яка б тільки но спробувала розкрити рота , щоб сказати - спорт внє палітікі , відривав би язика . !!
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27.01.2023 21:20
+5
Томас Бах - *********** холуй!
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27.01.2023 21:05
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27.01.2023 21:30 Відповісти
извиняюсь, не вник , все по делу.
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28.01.2023 03:40 Відповісти
У МОК сидять продажні шльондри тому немає чому дивуватись...
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27.01.2023 21:00 Відповісти
Их всех надо пригласить в Бучу, потом напомнить им о российских спортсменах у которых были нашиты на форме Z - знаки, и ещё проверить, в какой партии они сейчас состоят - 99,9% - в Единой России, в партии войны, которая единогласно проголосовала за войну, за вторжение в Украину, а российские спортсмены - это так называемые "солдаты партии", вот и весь ответ - Нет, никогда!
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27.01.2023 21:54 Відповісти
згоден-але шльондрам байдуже бо вони шльондри...
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27.01.2023 21:58 Відповісти
І шо, найвеличніший лідер ********** не може ніяк цьому завадити?
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27.01.2023 21:02 Відповісти
Новий український календар. Сьогодні 338 день від народження Боневтіка.
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27.01.2023 21:02 Відповісти
Томас Бах - *********** холуй!
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27.01.2023 21:05 Відповісти
Марафон чесності?!!
А в МОУ з яйцем по 17 грн. то марафон ЧОГО?!!
Брєд зеленого Зєлебородька у заростях канабісу...
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27.01.2023 21:05 Відповісти
Аааа..бу-бу-бу...яйця то яйця, а цю тему замовчувати? Чи будь якій темі антикацапській треба "яйця" протиставляти? А коли кацапи на Олімпіаді з'являться ти будеш верешати що нічого не робили
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27.01.2023 21:43 Відповісти
Ти читай уважно, й не пропускай слова.

"Марафон чесності"!!!
Прочитав це?

Мене це й обурило. Коли замість тюремного ув'язнення, конфіскації майна корупціонерів їх відмазує Зєлебородько, а потім з трибуни він каже для міжнародного співтовариства про "чесність", то це звучить як знущання хуцпатого жида.

А до олімпіади треба ЩЕ ДОЖИТИ...

А там буде видно. Таке враження що тобі ця олімпіада свербить - аж руки свої не знаєш чим зайняти.
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27.01.2023 22:52 Відповісти
Підміна понять, зміна акценту, пафосні лозунги-це все елементи кацапської пропаганди. Наразі мова про недопуск кацапів до спорту. І питання це треба піднімати заздалегідь, а не коли "доживемо". Вже дожили до 24.02.22 з шашличкамі замість снарядів.
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27.01.2023 23:06 Відповісти
Знов за рибу гроші!
На городі - бузина, у Києві - дядько
Я тобі пояснюю, що мухи-окремо, котлети-окремо!
Важко відслідкувати логіку у твоєму потоці мерехтливої свідомості.
У мене враження, що намагаюся спілкуватися з п'яною в хлам людиною.
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28.01.2023 00:28 Відповісти
Була б моя воля , я б кожній гниді , яка б тільки но спробувала розкрити рота , щоб сказати - спорт внє палітікі , відривав би язика . !!
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27.01.2023 21:20 Відповісти
спортсмен загашенный новую ржаку выдал.
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27.01.2023 21:41 Відповісти
он в курсе всего. скоро услышите от него свежую новость: Німеччина передала Україні партію допомоги. У ній ракети для IRIS-T, тягачі й пікапи Джерело:
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27.01.2023 21:43 Відповісти
Спорт для кацапів то потужний пропагандистський інструмент. Ми багато в яких галузях пропаганди програвали до лютого. Тож цілков правильно не сюсюкатись з чиновниками МОКу а формувати коаліцію проти повернення кацапів і жорстко(!) висловлюватись
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27.01.2023 21:47 Відповісти
Думаю, что МОК, как и ФИФА подсел на российские деньги.
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27.01.2023 21:49 Відповісти
Гроші не пахнуть. Оце і все,що можна сказати з цього приводу.
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27.01.2023 21:50 Відповісти
Просто бункерная крыса скупила оптом спортивных чиновников как и многих политиков на Западе.
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27.01.2023 22:22 Відповісти
В международном спорте очень много российских денег. И собственно много продажных шкур готовых бабло отработать.
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27.01.2023 22:38 Відповісти
Та бабло они хотят вытащить из ,,Грязьпрома,,---ранее к нему привыкшие и прикормленные! Ото и все соревнования.
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27.01.2023 22:45 Відповісти
мир должен бойкотировать такую олимпиаду. бах потеряет еще больше,и ему станет дешевле отказаться от русских. Но зная позицию европейцев - бойкота не будет. Бо бедных русских надо пожалеть.
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27.01.2023 23:36 Відповісти
Для зебобіків була какая разніца до 24.02.22р,що наші спортсмени обіймалися з каzaпами,а тепер стали патріотами!
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28.01.2023 08:13 Відповісти
а з свого комітету ти вже всіх москалів убрав... з офісу свого..ради .
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28.01.2023 09:51 Відповісти
 
 