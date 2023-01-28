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Російські окупанти облаштували вертолітну базу на руїнах "Азовсталі", - Андрющенко. ВIДЕО

Російські окупанти облаштували базу для військових вертольотів на території знищеного ними заводу "Азовсталь" в окупованому Маріуполі.

Про це повідомив у Telegram радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Висока вертолітна активність. На території Азовсталі окупанти облаштували вертолітну базу", - розповів він.

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За словами Андрющенка, на території зруйнованого заводу базуються вертольоти Мі-8.

"Щонайменш 10 злітів зафіксовано за світловий день сьогодні. Приоритетний напрям польотів - Запоріжська область", - зазначив він.

Автор: 

армія рф (17359) Маріуполь (3230) Андрющенко Петро (694)


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для вертольотів аеродром і не потрібен - майданчик на 20 -30 метрів
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28.01.2023 23:21 Відповісти
ну? и где GMLRS-ER?
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28.01.2023 23:26 Відповісти
Ще один захисник поклав життя за незалежність України - капітан, командир авіаційної ланки авіаційної ескадрилії Мурашко Данило Геннадійович 10.08.1998 р.н.

27 січня 2023 року під час виконання бойового вильоту був збитий ворогом в Краматорському районі Донецької області.
Данило Мурашко Повний кавалер ордену Богдана Хмельницького.

Про це повідомляють ЗМІ м. Ніжина, звідки родом загиблий герой.
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28.01.2023 23:30 Відповісти
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28.01.2023 23:50 Відповісти
Вічна память.
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29.01.2023 09:07 Відповісти
Андрющенко!!! Наші вертолітники літали туди і не вимагали особливих умов для посадки і зльотів...Коли було повне оточення! а рашка що не може літати в Маріуполі ?
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29.01.2023 00:00 Відповісти
 
 