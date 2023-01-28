Російські окупанти облаштували вертолітну базу на руїнах "Азовсталі", - Андрющенко. ВIДЕО
Російські окупанти облаштували базу для військових вертольотів на території знищеного ними заводу "Азовсталь" в окупованому Маріуполі.
Про це повідомив у Telegram радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Висока вертолітна активність. На території Азовсталі окупанти облаштували вертолітну базу", - розповів він.
За словами Андрющенка, на території зруйнованого заводу базуються вертольоти Мі-8.
"Щонайменш 10 злітів зафіксовано за світловий день сьогодні. Приоритетний напрям польотів - Запоріжська область", - зазначив він.
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