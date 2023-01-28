Російські окупанти облаштували вертолітну базу на руїнах "Азовсталі", - Андрющенко. ВIДЕО

Російські окупанти облаштували базу для військових вертольотів на території знищеного ними заводу "Азовсталь" в окупованому Маріуполі.

Про це повідомив у Telegram радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Висока вертолітна активність. На території Азовсталі окупанти облаштували вертолітну базу", - розповів він.

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За словами Андрющенка, на території зруйнованого заводу базуються вертольоти Мі-8.

"Щонайменш 10 злітів зафіксовано за світловий день сьогодні. Приоритетний напрям польотів - Запоріжська область", - зазначив він.