У Маріуполі пролунав гучний вибух, - Андрющенко
У Кальміуському районі в Маріуполі на межі заводів Азовмаш/Ілліча пролунав гучний вибух.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Гучний вибух в Маріуполі двадцять хвилин назад. Знову в Кальміуському районі на межі заводів Азовмаш/Ілліча. Причини уточнюємо. Але ці приємні українському вуху звуки стають дедалі частішими в місті", - написав він.
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Про кавказців писав, що це знаходиться на 150 метрів у бік райвідділу, але не уточнив, від чого саме орієнтуватися на 150 метрів. Про територію "завода" (комбінату) ім. Ілліча також обіцяв уточнити, але, мабуть, так і не уточнив.
Можно верить или нет, но у нас тоже старые дома взрывают, дешево и сердито.