У Маріуполі пролунав гучний вибух, - Андрющенко

У Кальміуському районі в Маріуполі на межі заводів Азовмаш/Ілліча пролунав гучний вибух.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Гучний вибух в Маріуполі двадцять хвилин назад. Знову в Кальміуському районі на межі заводів Азовмаш/Ілліча. Причини уточнюємо. Але ці приємні українському вуху звуки стають дедалі частішими в місті", - написав він.

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