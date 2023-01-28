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У Маріуполі пролунав гучний вибух, - Андрющенко

вибух

У Кальміуському районі в Маріуполі на межі заводів Азовмаш/Ілліча пролунав гучний вибух.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Гучний вибух в Маріуполі двадцять хвилин назад. Знову в Кальміуському районі на межі заводів Азовмаш/Ілліча. Причини уточнюємо. Але ці приємні українському вуху звуки стають дедалі частішими в місті", - написав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Маріуполі сталася "бавовна" в районі металургійного заводу, - Андрющенко. ФОТО

Автор: 

вибух (4439) Маріуполь (3225) Андрющенко Петро (692)


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Знов селітру загорнули у бавовну.
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28.01.2023 10:13 Відповісти
То все лінза...
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28.01.2023 10:32 Відповісти
Кадирівців добивають , які вижили від попередньоі бавовни 👍🏼😕
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28.01.2023 11:01 Відповісти
Він ще нічого не уточнив ні про кадирівців від 24 січня, ні про те, про що повідомив трохи пізніше.
Про кавказців писав, що це знаходиться на 150 метрів у бік райвідділу, але не уточнив, від чого саме орієнтуватися на 150 метрів. Про територію "завода" (комбінату) ім. Ілліча також обіцяв уточнити, але, мабуть, так і не уточнив.
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28.01.2023 13:21 Відповісти
а можливо просто знешкодили бомбу рашистську яка не розірвалась
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28.01.2023 13:36 Відповісти
Как местные сказали, они таким образом дома сносят.
Можно верить или нет, но у нас тоже старые дома взрывают, дешево и сердито.
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28.01.2023 15:09 Відповісти
 
 